Zrychlil růst počtu domén s koncovkou .CZ, dvě třetiny jsou podepsány pomocí DNSSEC

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, zveřejnilo každoroční Domain Report s klíčovými daty o vývoji domény .CZ. Mezi hlavní sledované ukazatele patří vývoj počtu domén a podíl domén zabezpečených technologií DNSSEC. Na konci loňského roku bylo evidováno 1 515 860 domén, což představuje meziroční nárůst o 2,04 %.
Současně byla překročena hranice jednoho milionu domén s DNSSEC. To znamená, že elektronickým podpisem je nyní chráněno 66,8 % domén. O rok dříve to přitom bylo 59,5 %, takže po několika letech stagnace došlo k výraznějšímu růstu. Celkem je podepsáno 1 012 492 domén.
Průměrně bylo měsíčně zaregistrováno 16 222 domén, přičemž nejvíce registrací proběhlo v lednu (18 722) a nejméně pak v červnu (14 559). Po dvou letech fungování služby Aukce domén bylo v roce 2025 prostřednictvím aukčního systému vydraženo 5 387 domén .CZ z celkového počtu 162 830 nabízených, průměrná úspěšnost tak dosáhla 3,31 %.
Více detailů a další statistiky naleznete na webu stats.nic.cz.