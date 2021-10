Adobe Flash ještě není mrtvý: firma dál tvrdě potírá související projekty

Flash na okraji zájmu?

Jistě netřeba příliš složitě vysvětlovat důvody. Ve Flashi byla v posledních 25 letech napsána spousta projektů, mnohé pak dodnes někde běží a neexistuje za ně náhrada. Mnohé byly jistě vytvořeny i poté, co Adobe vůbec poprvé hovořil o tom, že Flash (s)končí, což byl zhruba rok 2012. Ale i kdyby šlo jen o obyčejné flashové hry, tak se zkrátka hodí, aby svět měl k dispozici nástroj, který umí flashový obsah přehrávat, pracovat s ním v plné míře.

Pokud tento nástroj bude bezplatný, otevřený, případně nabídne cestu k používání Flashe bez reklam a s aktualizovaným zabezpečením, pak logika velí, že pokud Adobe na Flashi už nevydělává, nemělo by jí to vadit. Opak je ale pravdou.

Zombie jménem Flash

Flash je sice mrtvý, ale současně není mrtvý. Jeho nejčastější užití, tedy podoba Adobe Flash Playeru na Windows, sice v západním světě hlásá ukončení podpory a doporučuje odinstalaci Flashe, ale Adobe jej stále nabízí. Flash je stále používán podnikovou sférou a hodně velkou přítomnost má v Číně. Parafrázujíce klasika, to bohdá nebude, aby z toho Adobe něco neměla a Číňané používali bezplatné nástroje, vyvinuté komunitou. Například projekt Clean Flash hostovaný na GitLabu tak smetl DMCA požadavek Adobe.

V Číně má Flash na starosti stránka Flash.cn, spravovaná společností Zhong Cheng Network, která je jediným autorizovaným distributorem Flashe v Číně. Zdejší verze Flashe dostává pravidelné měsíční aktualizace, které se starají i o bezpečnostní stránku. Nic ale v Číně není zadarmo, takže i tamní Flash obsahuje předinstalovaný adware zvaný Flash Helper, který dle některých zdrojů obsahuje škodlivý kód.

Vývojář darktohka se rozhodl problém vyřešit, jeho projekt Clean Flash Installer, původně hostovaný (nyní zablokovaný) na GitLabu, dokázal nainstalovat Flash bez těchto zbytečností a bezpečnostních děr. Z hlediska následných událostí je nepodstatné, že vývojář uvádí, že projekt má za cíl udržet flashový obsah naživu, přičemž jde z velké části o součást jeho dětství.

Společnosti Adobe (resp. příslušnému právnímu zástupci v této věci) je pochopitelně jeho nostalgické rozjímání nad dětstvím u Flashe úplně ukradené, pročež příslušným DMCA požadavkem ze 4. října 2021 dosáhla odstranění projektu z GitLabu. V odůvodnění stálo, že projekt porušuje autorská práva Adobe.

Stejně jako mnoho podobných případů v minulosti, i tento pokračuje klasicky: darktohka je smutný a konstatuje, že jeho projekt žádný copyright neporušuje. Jde o soukromý projekt a příslušný repozitář hostuje pouze kód instalátoru, který byl kompletně napsán jím a tudíž neobsahuje žádný cizí kód, tedy nedochází k žádnému porušení copyrightu Adobe.

Dále dodává, že je zklamán tím, že Adobe raději nechává všechny používat zastaralou děravou verzi Flashe, když má k dispozici verzi novější a opravenou. Nedává smysl vytahovat DMCA na projekt instalátoru (napsaného v .NET), který byl napsán od nuly nezávisle na Adobe. Též zaznívá myšlenka, že oficiální instalátor Adobe obsahuje mechanismus umožňující Flash kdykoli v budoucnu odstřihnout od nových aktualizací.

Dodává, že důvod, proč je Flash Helper samostatnou aplikací, je skutečnost, že vlastní Flash je firmou Adobe digitálně podepsán a bylo by strategicky chybné podepisovat též tento malware. Výchozí nastavení je mimochodem takové, že pokud není Flash Helper nainstalován, Adobe Flash přestane vždy po třech sekundách fungovat a zobrazí hlášku, že je potřeba nainstalovat Flash Helper.

TorrentFreak ve snaze pochopit, proč Adobe takto koná, si vyžádal komentář této společnosti. Odpověď nepřišla. Z toho tak lze maximálně vyvozovat, že neexistuje reálný důvod, pro byl tento DMCA požadavek vznesen. Pouze bych zde doplnil, že může jít jen o to, že nějaký TorrentFreak nestojí Adobe za reakci.

Co to všechno znamená?

Řečeno jednou větou tedy Adobe jde po projektu, který mu zasahuje do jakéhosi jeho byznysu s Flashem v Číně. Případně nějakého potenciálu, který si možná jeho obchodníci vysnili i na jiných trzích. Adobe je tradičně firmou, která si svoje duševní vlastnictví hájí tvrdě a razantně a nejinak je tomu zde. Je však nutné si uvědomit, že jediné, co se stalo, je zaříznutí jednoho maličkého projektu, který řeší něco, co naprostou většinu uživatelů počítačů už dávno nezajímá.

Když se tedy oprostíme od toho našeho open-source vnímání světa, kde šlapání velkých korporací po malých projektech je špatné, vždy špatné a výhradně špatné, tak si můžeme přiznat následující: asi lze jakž takž pochopit motivy Adobe, jen cesta, kterou zvolil, tedy DMCA požadavek, je poněkud divná. Svět už si beztak mezitím vyzkoušel MS SilverLight, vyzkoušel si HTML5/JS/CSS3, vyzkoušel si WebAssembly a směřujeme i k dalším nástupnickým technologiím.

Neměla by to být nostalgie po dobách spokojeného dětství, na jejíž bázi vynášíme obecné soudy. Že Adobe dodává v Číně Flash s nějakým malware? To je jejich interní problém, ostatně Číňané mají daleko složitější život, než aby jim jej nějaký Flash Helper nějak zásadně zhoršil. Darktohka může nakonec svůj projekt vystavit na myriádu jiných míst.