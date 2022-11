AMD otevřela Radeon Raytracing Analyzer, KDE řeší 137 chyb

Intel Arc v Linuxu 6.2 už ne jako experimentální

Nejnovější várka patchů pro grafické karty rodiny Intel Arc (DG2 / Alchemist, tedy karty jako A380 či A770) definitivně s příchodem Linuxu 6.2 přesune jejich podporu z experimentální do běžné. Dosud bylo potřeba podporu aktivovat volbou i915.force_probe= .

V komentáři k patchům se dočteme, že DG2 je dobře použitelné už nějakou dobu a všechny důležité základní změny pro tuto platformu jsou již hotovy. Současné výsledky testů ukazují, že není důvod na vynucování běhu pomocí předvolby trvat a generace DG2 tak může přejít mezi standardně podporované grafiky.

Pro bezproblémový běh bude potřeba Mesa 22.2 nebo vyšší, z důvodu vyššího výkonu lze doporučit/vyčkat na novější 22.3. Phoronix dodává, že Linux 6.2 teprve na své začleňovací okno čeká, vydání této verze jádra pak proběhne někdy v únoru příštího roku. Škarohlídsky tak můžeme konstatovat, že sice v rámci vývjové větve jádra -next je tedy hotovo, ale běžného uživatele čekají ještě dva až tři měsíce čekání (plus delší doba, pokud nejede vysloveně na rolling-release distribuci).





Phoronix trefně dodává, že s příští generací GPU Intel Battlemage to snad půjde hladčeji (zde se ale sluší připomenout neoficiální/nepotvrzené drby, že s velkými GPU to u Intelu vůbec nejde hladce a zvažuje se i jejich zrušení – no nechme se překvapit).

Měření výkonnostních parametrů DG2/Alchemist v rámci Mesa

Zmíněná Mesa 22.3 je již víceméně hotova, vydání se očekává za pár dnů. Vývojáři již pracují na vydání verze Mesa 23.0, kde pro DG2 / Alchemist GPU Intelu, tedy současné karty Arc, to vypadá dobře.





Kromě jiného totiž dostanou podporu měření využití a provozních parametrů dílčích hardwarových prvků, což snad výhledově povede ke zvyšování výkonu těchto karet pomocí různých optimalizací, která na základě naměřených dat budou přicházet, ať už půjde o vývojáře grafických aplikací, nebo her (viz příslušný merge request).

KDE vyřešilo za poslední týden 137 chyb

Zajímavá 15minutová chybka byla opravena v projektu KDE. Když Discover zobrazuje významné chybové hlášky, mají nyní podobu normálního dialogu, namísto maličkého overlay okénka dole na obrazovce, které obvykle zmizí za pár sekund. Takže uživatel nyní tyto informace nemine.

Novinku Nate Graham vyzdvihuje hned v úvodu jako jednu z nejvýznamnějších, řešení se pak objeví v Plasmě 5.27.

Nové vlastnosti zahrnují podporu detekce a monitorování spotřeby u GPU Nvidia v Monitoru systému (a příslušných widgetech) či možnost nechat si zobrazovat teplotu ve widgetu počasí i na systémové liště.

Podstatných vylepšení je tentokrát méně, avšak máme tu třeba zrychlení scrollování v Okularu při scrollování gestem na touchpadu (rychlost by nyní měla odpovídat ostatním scrollováním pomocí touchpadu).

Průběh operací v Discoveru dostal viditelnější indikátory průběhu, které už neruší zbytečné visuální efekty. Ve widgetu Plasma Media Player už při přepínání skladby neproblikne rušivě ikona aplikace. Discover také už nebude stahovat aktualizace na internetovém připojení s omezeným objemem dat.

Opravena je jako obvykle řada chyb, na seznamu se nadále nachází 10 chyb s vysokou prioritou, o jednu méně 15minutovou (viz v úvodu, pokles je z 51 na 50) a celkově bylo opraveno 137 chyb.

Micron vydal storage engine HSE 3.0 jako open-source

Americký Micron, který svého času „pekl“ paměťové technolgoie s Intelem (společný podnik IMFT – Intel Micron Flash Technologies) nejen po fiasku s technologií 3DXPoint postupně mnohé aktivity utlumoval. Za určitou součást úspory nákladů můžeme svým způsobem brát i otevřený formát pro úložné servery, tedy jeho Heterogeneous-Memory Storage Engine, zkráceně HSE.

Nyní přichází na svět pod open-source licencí již třetí verze. Podrobnosti o změnách shrnuje zápisek na GitHubu projektu, který současně upozorňuje, že verze 2.x tu sice ještě nadále nějakou dobu bude, ale již není aktivně ani vyvíjena, ani udržována.

AMD otevřela svůj Radeon Raytracing Analyzer

Když v létě tohoto roku ohlásila AMD vlastní Radeon Raytracing Analyzer (RRA), bylo s ohledem na jeho začlenění do firemní iniciativy GPUOpen jasné, že otevření kódu je jen otázkou času.

Čas se naplnil a AMD informuje, že její nástroje pro profilování výkonu a potíží v ray-tracingu na Windows i Linuxu, pod Direct3D 12 i Vulkanenm, je otevřen. Projekt je opět hostován na GitHubu a jeho sestavení závisí na „starém dobrém“ toolkitu Qt 5.15. Vedle RRA je k dispozici i souborový formát Radeon Data File (RDF). Zdrojáky RRA tvoří zhruba 69 tisíc řádků kódu