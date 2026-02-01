AMDGPU pro stará APU AMD, Calibre 9 s AI

Týden v KDE: finiš před Plasmou 6.6
Další končící týden se v projektu KDE týkal zejména ladění věci pro již velmi blízké vydání Plasmy 6.6.0 a současného přidávání novinek, které ale už míří čistě do Plasmy 6.7.0. Spousta lidí se věnovala také testování a hledání chyb.
Tak či onak, novinek pro Plasmu 6.7.0 není mnoho, vývojáři stihli jen upravené okno Emoji Selectoru, které umožňuje seskupovat rozličné barvy pleti u emoji a dále pak přibyla možnost nastavit globální klávesovou zkratku pro vymazání historie notifikací (hurá!).
Plasma 6.6.0 dostává další last-minute vylepšení UI, například widget Application Dashboard už neztratí zaměření klávesnice tak, že mu jej ukradne nějaký objekt, který se zrovna nachází pod ukazatelem ve chvíli, kdy je widget otvírán. Upraven je i vzhled zaškrtávacích políček v tématech Breeze, nově obsahuje standardní a do Breeze zapadající neprůhledné pozadí.
Plasma 6.7.0 obsahuje také různé dílčí změny v UI, tu týkající se třeba vzhledu tlačítek Zpět, jinde zase úprav stránky Notifikací v Nastavení systému, navrátivší se podpory dalších L2TP VPN sítí či starého vzhledu Plasmy známého jako Air a úprav vzhledu kurzorů Oxygen.
Opravy chyb? Plasma 6.5.6 nabídne jednu, Plasma 6.6.0 jich nabídne 16 a do Plasmy 6.7.0 míří také jedna oprava. Plus na seznam přidejme i jednu položku v rámci KDE Frameworks 6.23. Plasma 6.6.0 také už pro běh KRDP nepotřebuje systemd. Plasma 6.7.0 zase přidává mezi podporované Wayland protokoly
ext-background-effect-v1, díky čemuž při běhu na Waylandu bude umět efekty v pozadí jako rozostření apod.
Více v tradičním přehledu Nate Grahama a kolegů dobrovolníků.
Týden v GNOME #234: anotace v Papers
Projekt desktopového prostředí GNOME má také nějaké novinky. Jednou z nich je podpora anotací v prohlížeči dokumentů Papers, a to je vlastně vše. Pak už jen vývojáři shrnují nejnovější vývoj projektu GTK, další drobný pokrok v pracích na gtk-rs, podpoře pro Rust.
Další novinky už jsou jen související projekty, mezi nimiž nechybí nové verze GStreamer 1.28.0. Ta přináší jako součást GTK4, podporu dekódování AV1, VP9, HEVC-10 videa a kódování H.264 s API Vulkan, Waylandsink pro práci s HDR10 metadaty, nový AMD HIP plugin, vylepšený balíček Analytics (AI/ML), nové pluginy pro transkripci, překlady a syntézu řeči, vylepšená podpora RTMP/FLV s HEVC a vícestopým zvukem a mnoho dalšího.
Více v 234. přehledu novinek projektu GNOME.
Timur Kristóf vylepšuje podporu starých APU AMD
Vývojář Timur Kristóf pracující pro linuxový tým Valve se zaměřil na další, snad už zbývající drobnosti, které chyběly v ovladači AMDGPU pro běh AMD GPU generace GCN 1.0, resp. 1.1.
Jednou z posledních bolístek byla chybějící plná podpora běhu APU generace GCN 1.1. Pokud mě paměť neklame, mělo by jít o procesory typu A10–7850K („Kaveri“; či také „Godavari“) či úsporného Athlon 5350 (platforma „Kabini“). Tuto podporu nyní aktivuje 14 patchů od Timura, které aktivují externí DisplayPort Bridge v zobrazovacím kódu Display Core.
Přechod těchto produktů z ovladače radeon na ovladač AMDGPU přinese řadu výhod, ať již podporu DP/HDMI audia, DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST), Freesync / VRR, 10bit barev / určitou omezenou implementaci HDR, atomic mode-setting ad. Patche v tuto chvíli čeká kontrola a pokud vše půjde hladce, mohlo by dojít na začlenění už v rámci jádra Linux 6.20 / 7.0.
Jako obvykle zde patří velký dík Timurovi za jeho sysifovskou práci.
Intel Xe vypíná GuC Power DCC pro Panther Lake
Ve větvi DRM-Next pro příští linuxové jádro 6.20/7.0 už visí nové patche, které rozšiřují podporu reportování teploty GPU, SVM, multi-queue support pro platformu Crescent Island, zobrazení u generace Nova Lake a další věci v ovladači Intel Xe.
Zajímavostí však je, že patche mimo jiné vypínají podporu GuC Power DCC (Duty Cycle Control) pro zbrusu novou generaci Panther Lake a její iGPU část. Vysvětlení je jednoduché: je zde příliš mnoho regresí, aby to bylo použitelné, takže vývojáři si opět vyhrnují rukávy a implementace pro Panther Lake se trochu zdrží a toto vypnutí bude backportováno i do starších jader.
Panther Lake tak na Linuxu nebude využívat techniku, kdy se Intel snaží GPU držet na low-power idle stavu vždy, kdy je to byť jen na chviličku možné a uvidíme, jak si jeho vývojáři poradí s příliš vysokými latencemi řízení tohoto subsystému.
V tuto chvíli neznáme žádná data, která by kvantifikovala, jaký vliv úprava má. Phoronix pak dodává, že jim na test už dorazil příslušně vybavený notebook, MSI Core Ultra Series 3 s Intel Core Ultra X7 358H (Panther Lake), takže lze očekávat brzké vydání prvních textů.
Calibre 9.0 a rovnou i 9.1
Správce elektronických knížek Calibre je dostupný v nové velké verzi 9.0 a jelikož hned den poté vyšla i opravná verze 9.1, tak jen konstatujme, že kromě novinek v devítce došlo i na rychlé opravy několika zjištěných problémů.
Každopádně novinky devítkové řady zahrnují mimo jiné nový režim zobrazení knihovny, namísto dosud užívaného seznamu či mřížky. Knihy jsou v Calibre 9 uspořádány tak, jak by vypadaly v reálné knihovně, zobrazení lze zapnout z nabídky.
Vývojáři také zlepšili propojení mezi čtením a úpravami, kde je přímo v prvcích rozhraní příslušné tlačítko a pro formáty EPUB / AZW3 / KEPUB se editor otevře na stejném místě. Calibre také přidává AI, které lze zapnout či vypnout, dle preferencí – tato novinka není zrovna dobře přijata, dobře to shrnuje diskuse na LWN.
Jinak nově je podporována náhrada obrázků z knížek za alt text, což zlepšuje čitelnost v čistě textových čtečkách. Nová verze také přináší podporu specifických EPUB souborů používaných jako tzv. „Open Manga Format“.