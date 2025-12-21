Automatické nastavení jasu displeje u KDE, Mageia řeší 32bitový problém

Týden v KDE: automatické nastavení jasu displeje
Blíží se Vánoce, a tak i vývoj projektu KDE zvolňuje, viz přehled novinek pro tento týden. Pro chystanou Plasmu 6.6.0 je za poslední týden hotova „jen“ jedna novinka, ale o to významnější. Vývojáři implementovali podporu automatického nastavení jasu na zařízeních s příslušným senzorem.
Aktualizační verze Plasma 6.5.5 přinese opět vylepšený algoritmus pro shody při vyhledávání v KRunneru, a to pro začátky popisků názvů aplikací, jejich popisů a klíčových slov. to by mělo řešit problémy typu toho, kdy vyhledání řetězce „ala“ nabídne jako první „KAlarm“ místo “Alacritty”.
Plasma 6.6.0 dostává workaround pro hry platformy Windows při běhu na stroji s HDR zobrazením – barvy by konečně měly pro Wine / Proton s HDR vypadat dobře. Opraveny jsou dvě drobnosti ve Spectacle, v Nastavení systému v sekci Wi-Fi a Sítí pak jsou zobrazovány Wi-Fi sítě stejně jako v popup okně v systémové liště. Notifikace o aktualizacích z Discoveru jsou nyní hezčí.
Opraveno je po jedné chybce v Plasmě 6.5.5 a 6.6.0, dvě opravy pak míří do KDE Frameworks 6.22. Celkově přetrvává počet 5 chyb s vysokou prioritou, počet „15minutových“ vzrůstá už na 59. Plasma 6.5.5 dále dostává řešení problému s KWin, kde nefungoval direct scanout v situaci, kdy měl uživatel otevřený spouštěč Battle.net. Plasma 6.6.0 zase bude méně trpět na zahazování snímků u monitorů s extrémně vysokou obnovovací frekvencí a přidává se také možnost aktivně bránit odhlášení uživatele, a to aplikacím využívajícím portály.
Týden v GNOME #229: skoro nic, ale chválíme digitální wellbeing
Rád bych napsal, že v GNOME se v období mezi 12. a 17. prosincem 2025 odehrály nějaké změny, ale ono ne. I 229. přehled začíná rovnou aplikacemi třetích stran, a to novou verzí Drum Machine 2.0.0, zmíněno je jedno rozšíření Shellu a toť vše.
Tak jen závěrem GNOME pochvalme za pokračující práce v rámci projektu Digital Wellbeing, kdy vývojář Ignacy Kuchciński informuje o změnách v nástroji pro rodičovskou kontrolu, kde jsou nové prvky jako Screen Time, Bedtime Schedule a Web Filtering. Nově systém upozorní dítě, že se mu blíží konec vyměřeného času, změna již byla začleněna do GNOME Shellu s obligátní možností prodloužení času rodičem.
Wine 11.0-rc3 a 17 opravených chyb
Jsme v RC fázi, takže stále žádné novinky, hlásí již tradičně projekt Wine, toho času na cestě k jedenáctkovému vydání. Verze RC3 přináší uzavření 17 hlášení o chybách. Tentokrát jde vesměs o novější věci, nejstarší si počkalo jen 7 let, předposlední chyba pak jen 10 dní – ta se týkala chybného zobrazení klienta Steam, jehož okna byla za jistých okolností jen černí či bílá, každopádně nepoužitelná.
Mageia 10 možná v dubnu 2026, řeší se 32bitový problém
Vývojáři distribuce Mageia dali po měsících mlčení dohromady povídání o připravovaném desátém vydání této linuxové distribuce. Kromě standardních informací o verzích, které se v desítce objeví, došlo i na detaily věcí, které řeší. Verze pomiňme, mohou se nakonec lišit, ostatně jádro systému je zatím Linux 6.12 LTS, ale předpokládá se přechod na Linux 6.18, zejména kvůli lepší podpoře hardwaru.
Co je zajímavé podstatně více, tak jsou odstavce o řešení problémů s 32bitovou verzí, resp. s nástroji a aplikacemi, které pomalu opouští podporu 32 bitů na x86 platformě. Co se už vyřešit podařilo, byla například blokující chyba v implementaci na 32bit ISO u balíčku
perl-URPM. Postupně řešeny jsou i podpisové klíče.
Nejasno ale trvá, co s Firefoxem, případně Chromiem, neb webové prohlížeče obecně od 32 bitů ustupují. Už verze 145 nevyšla pro 32 bitů (listopad 2025), poslední 32bitovou tak je/bude Firefox 140.x, jenže zde podpora skončí v říjnu 2026 (v červenci vyjde Firefox 153 ESR).
Zdali pak Mageia přejde na nějaké vlastní sestavování, nebo bude někdo třetí udržovat podporu, nebo se sáhne po některém forku, je právě asi to, co se teď řeší. Podobné vrásky na čele pochopitelně dělá i Chromium, kde navíc vývojáři hlásí, že prohlížeč momentálně nemá správce (asi myšleno v rámci Mageiy).
Jinak detaily o desáté verzi distribuce Mageia jsou v příslušném záznamu na Wiki projektu. Zajímavostí třeba je, že v rámci ovládacího centra půjde konečně přepínat mezi PulseAudio a PipeWire (tohle byla věc, která mi nikdy spolehlivě nefungovala – Pipewire). Vedle Grubu je pak i u desítky uváděna podpora rEFInd. Z desktopů pak Plasma 6.1, Xfce 4.20, GNOME 46 a další. Známé problémy shrnuje Errata záznam na Wiki projektu.
Xorgproto 2025.1 si poradí s dalšími klávesami na klávesnicích
Sada hlaviček a specifikací Xorgproto, součást X.Org Serveru, má po téměř dvou letech novou verzi. Xorgproto 2025.1 přináší aktualizované sady X11 protokolů a rozšíření, které obsahují další přidané položky keysyms pro různé nové klávesnice, zejména na noteboocích posledních let. Přibyly také aliasy pro některé mediální klávesy, dále různé chybějící evdev klávesy a multimediální klávesy původně obsažené v Linuxu 2.6.11 a starších.
V době Waylandu asi nic životně důležitého, ale pro uživatele X.Org Serveru se může jednat o získání chybějící funkčnosti. Otázkou je, zdali X.Org Server dostane někdy v nepříliš vzdálené budoucnosti novou verzi, nebo se dále bude držet řady 21.x.xx, dodává ve shrnutí novinek Phoronix.