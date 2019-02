 »   »  Dvacet let s Linuxem byla jízda, kterou rozjel internet a hlavně lidé

Když jsem se pokusil uvést okolí do nostalgické nálady, jeden kolega mi poradil, že není potřeba psát článek, protože všechno je v Pokáčově písničce. A ona je to vlastně pravda, posuďte sami:

Jen ten GNU/Linux se mu tam nedostal. Nedostaly se tam všechny ty dny, kdy Linux byl úplně nový, čerstvý, kdy každá verze byla přelomová. Doby, kdy se Linux neinstaloval klikáním na tlačítko další, ale jen ti nejtvrdší z nejtvrdších věděli, jak na to.

Linux, internet a TeX

Byla to doba revoluční na všech frontách, rostl internet a s ním rostl Linux, rostl Linux a s ním rostl internet. To jsou neoddělitelné nádoby. V českých zemích hrál významnou úlohu i typografický systém TeX, který potřeboval Linux jako podvozek a na oplátku se mnoho TeXařů podílelo na lokalizaci do češtiny.

Linux byl malý a tím, jak byl malý, bylo snadné udělat něco viditelného. Lokalizovat aplikaci obsahující tisíce dialogů je nekonečná práce, lokalizovat aplikaci, kde je k překladu 1000 slov, je uchopitelný úkol. A výsledek je hned vidět. Kdo se toho chopí, má okamžitě dobrý pocit z toho, co udělal a radost z toho, že se to ostatním líbí.

A zase se vracím k internetu, ten všechny ty lidi propojil a umožnil jim jak výměnu toho, co bylo hotové, tak rozdělení toho, co bylo potřeba udělat. A z velkých úkolů se stala spousta malých úkolů, každý měl možnost podílet se na něčem velkém. Posunout svět o kousek kupředu. Prozkoumat nějaký kousek a přinést zajímavé informace pro ostatní.

Lidé

Tím se dostávám k lidem. V každé době existuje skupina lidí, kterou fascinuje nějaká technologie. Zabývají se jí jen pro tu radost z objevování a hledání cest, kde ještě nikdo nebyl. Když vznikla elektřina, byli u toho. Když začalo vysílat rádio, byli u toho. Když přišel Linux, byli u toho.

V každé takové skupině je úžasná atmosféra. Jsou to lidé nabití energií, otevření ke spolupráci. A lidé radující se u věcí ostatním zcela nepochopitelných. Vzpomínám si na první připojení telnetem na server v USA, byť to byl zážitek starší než těch 20 let co slaví Root.cz. Ale to, že v Dejvicích napíšete písmeno, ono oběhne půl světa a zase se zobrazí v Dejvicích, bylo něco úžasného.

Každý chtěl do detailu vědět, jak je to možné, jaké všechny technologie jsou tom skryté. Zkoušeli jsme na mapě hledat místa, kudy paket putuje, protože některé hopy v traceroute měly v rDNS jména měst. A samozřejmě chtěli jsme mít také takový server a případně klienta, který by se dal k internetu připojit.

Linux a svoboda

Tuto roli hrál jednoznačně Linux a svoboda, kterou přinášel. Odstranil bariéru nákladnosti, protože těžko si někdo mohl domů pořídit skutečný unixový server, ale i přinesl i svobodu v prvním kole zkoumat, jak je to udělané, a v druhém kole měnit to, jak je to udělané. Najednou všechny ty úžasné technologie měl člověk doma na stole.