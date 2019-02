Xournal++

Pokud vám název Xournal něco říká, není to vůbec náhoda. Jedná se o nástroj pro vytváření ručně psaných poznámek – tedy něco ve stylu OneNote. Xournal++ představuje vlastně to samé, tentokrát však dostal důvěru jazyk C++ (na místo C). Aplikace umožní anotovat PDF dokumenty, vkládat objekty, dále podporuje LaTeX, definice šablon, nahrávání audia a poradí si i s rozpoznáváním tlaku dotykového pera za předpokladu, že používáte tablet (např. Wacom).

github.com/xournalpp/xournalpp/, 1.0.8, C++

OverOS

OverOS je jednoduché TUI s vlastním shellem, adresářovou strukturou a API rozhraními, které běží nad základním jádrem, jako je kupříkladu GNU/Linux. Umožní vykonávat příkazy z adresáře či spouštět aplikace při načtení (KAutoRun), což lze využít k nastavení ovladačů nebo služeb.

sykeben.github.io/overos/, 0.1.5, C++

Cake

Cake je postaven na kompilátoru Roslyn a umožňuje psát vlastní build skripty v C#. Pracuje napříč operačními systémy (Linux, macOS, Windows) i runtimy (.NET, .NET Core a Mono). Chová se stejně při buildování na vlastním stroji i CI systémech, jako je AppVeyor, Azure DevOps, TeamCity, TFS nebo Jenkins. Podporuje také nástroje hojně používané v rámci tohoto procesu, ať je to MSBuild, .NET Core CLI, MSTest, xUnit, NUnit, NuGet, ILMerge, WiX nebo SignTool.

cakebuild.net/, 0.32.1

temps

Temps je minimalistická aplikace, která informuje o aktuálním počasí a současně zobrazuje předpověď na několik dalších dní. Umožňuje nastavení sledované lokality. Nabízí interaktivní hodinový graf vývoje počasí pro zvolenou oblast. Pomocí animací vizualizuje podmínky pro aktuální i následující dny. Aplikace vyžaduje vzhledem ke své zdánlivé jednoduchosti tolerantnost k vlastnostem Electronu.

jackd248.github.io/temps/, 0.7.0

Blbinka

Výrobcům zřejmě docházejí nápady, v jaké oblasti trumfovat jeden druhého. Nokia se do toho opřela opravdu nevídaným způsobem.