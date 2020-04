 »   »  Fedora 32: linuxový desktop míří na notebooky Lenovo ThinkPad

Pokud systému dojde paměť, může to nadělat nepěknou paseku, kterou uživatel často řeší tvrdým restartem počítače. Proto se Fedora rozhodla povolit EarlyOOM . Ten sleduje vývoj spotřeby paměti a swapu a pokud obojí klesne pod 10 %, pošle SIGTERM procesu s nejvyšším oom_score. Pokud obojí klesne pod 5 %, potom pošle procesu s nejvyšším oom_score SIGKILL. To by mělo zajistit, že se systém nedostane do prakticky neovladatelného stavu.

Fedora na noteboocích od Lenova

Velkou novinou spojenou s vydáním Fedory 32 je to, že se Lenovo rozhodlo Fedora Workstation předinstalovávat na vybrané modely notebooků ThinkPad. Konkrétně ThinkPad X1 Carbon (osmá generace), ThinkPad P1 (druhá generace) a ThinkPad P53.

Desktopový tým Red Hatu, v kterém pracuji, na tom s Lenovem úzce spolupracoval. Měsíce trvala samotná příprava na nasazení Fedory, ale předcházely tomu další roky práce na Fedora Workstation, aby byla jako komunitní distribuce atraktivní i pro výrobce počítačů.

S výrobci notebooků se například bavíme o délce podpory. Typicky totiž potřebují, aby byl systém, který na svůj hardware předinstalovávají, podporovaný alespoň 2 až 3 roky. Proto se také zvažovala nějaká forma Fedory LTS. Z debaty ale vyplynulo, že netrvají na tom, že to musí být jedna verze systému, pokud přechody mezi verzemi budou pro uživatele snadné. Proto jsme se rozhodli investovat čas a energii raději do zjednodušení a zvýšení spolehlivosti upgradů mezi jednotlivými verzemi. Nakonec i u nejrozšířenějších systémů pro koncová zařízení – Windows a Android – jsou uživatelé a výrobci hardwaru zvyklí na upgrady systému co půl roku nebo rok.

Lenovo se nakonec rozhodlo jít náročnější, ale dlouhodobě udržitelnější cestou používání standardní Fedory místo upravené verze, kde by mohli mít vlastní patche. To znamená, že veškerá podpora hardwaru se musí poctivě dostat do upstreamu a odtamtud do Fedory. A to je přesně to, co Lenovo a jeho dodavatelé komponent poslední měsíce dělali. Ovladače se dostávaly do upstreamových projektů, firmware do LVFS. Cílem Lenova také není podporovat pouze Fedoru, to by měla být taková vlajková loď, ale Linux obecně, aby měli zákazníci dobrou zkušenost s jejich notebooky, ať už si zvolí distribuci, jakou chtějí.

Plán Lenova je mít modely s Fedorou v nabídce po celém světě. Navíc nebudou omezené na konkrétní konfiguraci, ale zákazník si bude moct zvolit vlastní a Fedora bude jen jednou z voleb. Nasazení nového operačního systému podléhá určitým regulacím (třeba ohledně energetické náročnosti), takže může nějaký čas trvat, než se Fedora objeví na všech trzích. Lenovo je ale v tomto ambicióznější než Dell, který už roky předinstalovává na vybrané modely Ubuntu, ale ve většině zemí včetně ČR nejsou pořád součástí standardní nabídky. Jedná se zatím jen o pilotní projekt a pokud se osvědčí, počet modelů s Fedorou by se měl rozšiřovat.

Pro Fedoru a uživatele, kteří ji budou používat na podporovaných modelech, je potom přínosem ještě to, že Lenovo má na projektu nasazený kromě vývojářů také docela velký tým testerů, kteří již úzce spolupracují s týmem Fedora QA. Ti by měli zajišťovat, že se žádné regrese v podpoře jejich hardwaru neobjeví nejen v nových vydáních Fedory, ale i také v aktualizacích v rámci jednoho vydání.

Co je k dispozici

Kromě zmíněných edicí Workstation, Silverblue a CoreOS vychází Fedora také v edicích Server a IoT a tzv. spinech, které nabízejí alternativní desktopová prostředí (KDE Plasma, Xfce, LXQt, Mate, Cinnamon, LXDE, Sugar), a labech, které se specializují na konkrétní použití (Astronomy, Comp Neuro, Design Suite, Python Classroom, Security Lab, Robotics Suite). Více se můžete dozvědět v českém oznámení vydání.