Root.cz  »  Linux  »  Frugalware Linux končí, Kamarada mění základnu

Frugalware Linux končí, Kamarada mění základnu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Pomyslný hrob linuxové distribuce Frugalware Linux
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Projekt Frugalware Linux po více než 20 letech končí. Kamarada mění svou základnu z openSUSE Leap na Manjaro. Vyšlo Ubuntu 25.10 s kódovým označením Questing Quokka. Solus vstupuje do nové epochy.

Frugalware Linux končí

Projekt Frugalware Linux existoval více než 20 let a takováto dlouhodobá snaha si zaslouží rozloučení. Frugalware byla nezávisle vyvinutá distribuce pro středně pokročilé uživatele, která se inspirovala jinými „jednoduchými“ distribucemi Linuxu, jako je Slackware. Projekt vydával pravidelné verze od roku 2004 do roku 2016 a poté udržoval vývojovou větev až do současnosti.

Projekt má být ukončen na sklonku roku 2025. Vše bude archivováno, takže pokud se někdo přihlásí a bude chtít pokračovat tam, kde jeho tvůrci skončili, může tak učinit.

Frugalware Linux 2.1Frugalware Linux 2.1

Kamarada mění svou základnu

Po více než 12 letech s openSUSE oznámil projekt Linux Kamarada zásadní změnu – nová verze nebude založena na openSUSE Leap 16.0, ale na Manjaro, distribuci postavené na Arch Linuxu. Důvodem je touha po modernějším systému s pravidelnými aktualizacemi, širší nabídkou softwaru a lepší podporou nového hardwaru.

Manjaro nabízí to nejlepší z Arch Linuxu – rolling release model (stále aktuální systém), AUR repozitář s tisíci balíčky od komunity a nástroje jako Pamac (snadná správa softwaru) a Manjaro Settings Manager, který zjednodušuje práci s ovladači, jádry a jazyky. Pro uživatele to znamená, že nebude vydána verze Linux Kamarada 16.0, poslední vydání založené na openSUSE zůstane podporováno do dubna 2026 a nová větev systému přinese model rolling release.

Linux Kamarada 15.6 Linux Kamarada 15.6

Ubuntu 25.10 je tady

Nové vydání přináší GNOME 49, jádro Linux 6.17, modernizované aplikace a větší důraz na bezpečnost i výkon. Mezi hlavní novinky patří podpora šifrování disku s TPM, nové výchozí aplikace Ptyxis (GPU-akcelerovaný terminál) a Loupe (moderní prohlížeč obrázků), lepší správa aktualizací a vizuálně sjednocený vzhled prostředí Yaru. Ubuntu 25.10 je nyní plně založené na Waylandu – Xorg už GNOME verze neobsahuje, ale aplikace běží přes XWayland.

Na pozadí běží bezpečnější nástroje přepsané v jazyce Rust, nový systémový časový démon Chrony s NTS a na Raspberry Pi nově A/B bootování s možností návratu po chybné aktualizaci. Systém bude podporován do července 2026 a nabídne snadný přechod na příští verzi Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon.

Solus vstupuje do nové epochy

Distribuce Solus je nezávislý operační systém s průběžnými aktualizacemi. Projekt vstupuje do nové fáze, která přinese zásadní změny a v důsledku toho i novou „éru“ pro projekt. Přechod bude zahrnovat sloučení obsahu adresáře  /usr, odstranění Pythonu 2 a aktualizace systemd.

webcast HP

Projekt také začne používat nové stabilní úložiště, nový repozitář Polaris. Jakmile uživatelé začnou používat nové úložiště, budou moci nainstalovat aktualizované balíčky systemd a baselayout, které nebylo možné bezpečně nahrát do starého úložiště. Podrobnosti o procesu aktualizace a časovém harmonogramu projektu pro novou éru jsou uvedeny v příspěvku na blogu projektu.

Solus 4.7Solus 4.7

Nově vydáno

Vyšel FydeOS 21.0, nové stabilní vydání odlehčeného operačního systému, který obsahuje jádro Linux, platformu pro prohlížeče a ovladač kontejnerové technologie. Projekt openSUSE vydal novou verzi stabilní větve distribuce openSUSE 16.0 Leap, která nabízí podporu až do roku 2032 a opravuje chybu data roku 2038. LastOSLinux, distribuce založená na Linux Mint s cílem být uživatelsky přívětivou alternativou k Windows vyšla ve verzi 2025–09–29. Vendefoul Wolf, lehká linuxová distribuce založená na Devuanu s desktopem Trinity je k dispozici ve verzi s číslem 280925.

FydeOS 21.0FydeOS 21.0
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Google spouští Režim AI v Česku

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI