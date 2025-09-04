Obsah
1. Funkce vestavěné v GCC pro provádění nízkoúrovňových bitových operací a rotací (dokončení)
V závěrečném článku o vestavěných funkcích (builtins) určených pro nízkoúrovňové operace, které vývojářům nabízí překladač GCC, si popíšeme funkce, které na základě předané hodnoty dokážou zjistit minimální počet bitů potřebných pro uložení této hodnoty, funkce vracející nejbližší nižší nebo vyšší mocninu dvojky k zadané hodnotě atd. Na rozdíl od podpory výpočtů s přenosem (carry) nebo operací pro bitové rotace se v tomto případě jedná o méně často používané operace, ovšem i tak je vhodné alespoň vědět o jejich existenci.
Pro připomenutí si ještě naposledy vypišme vestavěné funkce, které jsme si již popsali nebo které si popíšeme dnes:
bool __builtin_add_overflow(type1 a, type2 b, type3 *res) bool __builtin_sadd_overflow(int a, int b, int *res) bool __builtin_saddl_overflow(long int a, long int b, long int *res) bool __builtin_saddll_overflow(long long int a, long long int b, long long int *res) bool __builtin_uadd_overflow(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res) bool __builtin_uaddl_overflow(unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res) bool __builtin_uaddll_overflow(unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res) bool __builtin_sub_overflow(type1 a, type2 b, type3 *res) bool __builtin_ssub_overflow(int a, int b, int *res) bool __builtin_ssubl_overflow(long int a, long int b, long int *res) bool __builtin_ssubll_overflow(long long int a, long long int b, long long int *res) bool __builtin_usub_overflow(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res) bool __builtin_usubl_overflow(unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res) bool __builtin_usubll_overflow(unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res) bool __builtin_mul_overflow(type1 a, type2 b, type3 *res) bool __builtin_smul_overflow(int a, int b, int *res) bool __builtin_smull_overflow(long int a, long int b, long int *res) bool __builtin_smulll_overflow(long long int a, long long int b, long long int *res) bool __builtin_umul_overflow(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res) bool __builtin_umull_overflow(unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res) bool __builtin_umulll_overflow(unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res) bool __builtin_add_overflow_p(type1 a, type2 b, type3 c) bool __builtin_sub_overflow_p(type1 a, type2 b, type3 c) bool __builtin_mul_overflow_p(type1 a, type2 b, type3 c) unsigned int __builtin_addc(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int carry_in, unsigned int *carry_out) unsigned long int __builtin_addcl(unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned int carry_in, unsigned long int *carry_out) unsigned long long int __builtin_addcll(unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int carry_in, unsigned long long int *carry_out) unsigned int __builtin_subc(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int carry_in, unsigned int *carry_out) unsigned long int __builtin_subcl(unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned int carry_in, unsigned long int *carry_out) unsigned long long int __builtin_subcll(unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int carry_in, unsigned long long int *carry_out) int __builtin_ffs(int x) int __builtin_clz(unsigned int x) int __builtin_ctz(unsigned int x) int __builtin_clrsb(int x) int __builtin_popcount(unsigned int x) int __builtin_ffsl(long) int __builtin_clzl(unsigned long) int __builtin_ctzl(unsigned long) int __builtin_clrsbl(long) int __builtin_popcountl(unsigned long) int __builtin_ffsll(long long) int __builtin_clzll(unsigned long long) int __builtin_ctzll(unsigned long long) int __builtin_clrsbll(long long) int __builtin_popcountll(unsigned long long) int __builtin_ffsg(...) int __builtin_clzg(...) int __builtin_ctzg(...) int __builtin_clrsbg(...) int __builtin_popcountg(...) type __builtin_stdc_bit_ceil(type arg) type __builtin_stdc_bit_floor(type arg) unsigned int __builtin_stdc_bit_width(type arg) unsigned int __builtin_stdc_count_ones(type arg) unsigned int __builtin_stdc_count_zeros(type arg) unsigned int __builtin_stdc_first_leading_one(type arg) unsigned int __builtin_stdc_first_leading_zero(type arg) unsigned int __builtin_stdc_first_trailing_one(type arg) unsigned int __builtin_stdc_first_trailing_zero(type arg) unsigned int __builtin_stdc_has_single_bit(type arg) unsigned int __builtin_stdc_leading_ones(type arg) unsigned int __builtin_stdc_leading_zeros(type arg) unsigned int __builtin_stdc_trailing_ones(type arg) unsigned int __builtin_stdc_trailing_zeros(type arg) type1 __builtin_stdc_rotate_left(type1 arg1, type2 arg2) type1 __builtin_stdc_rotate_right(type1 arg1, type2 arg2)
Funkce, které jsme si doposud nepopsali:
int __builtin_clrsb(int x) int __builtin_popcount(unsigned int x) int __builtin_clrsbl(long) int __builtin_popcountl(unsigned long) int __builtin_clrsbll(long long) int __builtin_popcountll(unsigned long long) int __builtin_clrsbg(...) int __builtin_popcountg(...) type __builtin_stdc_bit_ceil(type arg) type __builtin_stdc_bit_floor(type arg) unsigned int __builtin_stdc_bit_width(type arg) unsigned int __builtin_stdc_count_ones(type arg) unsigned int __builtin_stdc_count_zeros(type arg) unsigned int __builtin_stdc_has_single_bit(type arg)
2. Zjištění minimálního počtu bitů nutných pro uložení hodnoty
První vestavěnou funkcí, s níž se v dnešním článku seznámíme, je funkce nazvaná __builtin_stdc_bit_width. Tato funkce akceptuje libovolnou celočíselnou hodnotu bez znaménka (unsigned) a vrátí nejmenší počet bitů nutných pro uložení takové hodnoty. Podívejme se na jednoduchý příklad, a to pro vstupní hodnoty 7 a 8:
vstup binární podoba počet bitů ---------------------------------- 7 00000111 3 8 00001000 4
Tuto funkci si můžeme snadno otestovat po překladu a spuštění dnešního prvního demonstračního příkladu:
#include <stdio.h> #include <stdint.h> uint8_t bit_width_8bit(uint8_t x) { uint8_t z; z = __builtin_stdc_bit_width(x); return z; } void print_bin(uint8_t x) { int i; for (i = 7; i >= 0; i--) { printf("%d", (x >> i) & 1); } } void test_bit_width(uint8_t x) { printf("%u \t", x); print_bin(x); printf("\t%d\n", bit_width_8bit(x)); } int main(void) { uint8_t i; for (i=0; i<=17; i++) { test_bit_width(i); } test_bit_width(0xff); }
Výsledky by měly vypadat následovně. Povšimněte si, že jsme skutečně získali hodnoty podle očekávaní, tj. nejmenší počet bitů nutných pro uložení vstupní hodnoty:
0 00000000 0 1 00000001 1 2 00000010 2 3 00000011 2 4 00000100 3 5 00000101 3 6 00000110 3 7 00000111 3 8 00001000 4 9 00001001 4 10 00001010 4 11 00001011 4 12 00001100 4 13 00001101 4 14 00001110 4 15 00001111 4 16 00010000 5 17 00010001 5 255 11111111 8
3. Překlad vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_width do strojového kódu
V první třetině dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem se vlastně vestavěná funkce __builtin_stdc_bit_width přeloží do strojového kódu sledovaných mikroprocesorových platforem, tj. x86–64, ARM32 (ARMv7) a AArch64. Překládat budeme následující jednoduchý zdrojový kód, ve kterém se vestavěná funkce volá s různými typy operandů; ovšem vždy se jedná o bezznaménkové (unsigned) typy:
#include <stdint.h> int bit_width_8bit(uint8_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_16bit(uint16_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_32bit(uint32_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_64bit(uint64_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); }
4. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width pro platformu x86–64
Na platformě x86–64 je výpočet prováděný vestavěnou funkcí __builtin_stdc_bit_width postaven na instrukci BSR (Bit Scan Reverse), se kterou jsme se již seznámili v předchozích článcích. Připomeňme si, že tato instrukce nalezne index nejvyššího nenulového bitu. V případě, že takový bit neexistuje, tj. když jsou všechny bity nulové, nastaví se příznak Zero Flag, který je možné testovat. A z indexu nejvyššího nenulového bitu lze přímo odvodit bitovou šířku operandu.
Pro osmibitové a šestnáctibitové hodnoty je nejdříve provedeno maskování na nejvyšší možnou osmibitovou resp. šestnáctibitovou hodnotu (bez znaménka). Následně je otestováno, jestli je vstup nulový. Pokud tomu tak je, vrátí se přímo nula (registr EAX), jinak se vrátí výsledek volání výše zmíněné instrukce BSR zvýšený o jedničku:
bit_width_8bit: xor eax, eax and edi, 255 je .L1 bsr edi, edi lea eax, [rdi+1] .L1: ret bit_width_16bit: xor eax, eax and edi, 65535 je .L6 bsr edi, edi lea eax, [rdi+1] .L6: ret
Pro 32bitové a 64bitové vstupy je výpočet nepatrně odlišný, protože se neprovádí maskování, ale ihned se zavolá instrukce BSR. K vypočtené hodnotě je přičtena jednička, ovšem pokud je vstup nulový, vrátí se vždy nula (TEST následovaný CMOVE). Jedná se tedy pouze o stejný, ovšem jinak strukturovaný výpočet:
bit_width_32bit: bsr eax, edi xor edx, edx add eax, 1 test edi, edi cmove eax, edx ret bit_width_64bit: bsr rax, rdi xor edx, edx add eax, 1 test rdi, rdi cmove eax, edx ret
5. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width pro 32bitové ARMy
Na 32bitových ARMech (v7) se namísto specializované instrukce volá subrutina nazvaná __clzsi2. Výsledek se odečte od konstanty 32 nebo 64 (podle bitové šířky) a rozdíl je z kódu vrácen zpět volající funkci. Všechny důležité výpočty jsou tedy v tomto případě „schovány“ ve zmíněné subrutině __clzsi2:
bit_width_8bit: subs r3, r0, #0 beq .L3 push {r4, lr} bl __clzsi2 pop {r4, lr} rsb r0, r0, #32 bx lr .L3: mov r0, r3 bx lr bit_width_16bit: subs r3, r0, #0 beq .L11 push {r4, lr} bl __clzsi2 pop {r4, lr} rsb r0, r0, #32 bx lr .L11: mov r0, r3 bx lr bit_width_32bit: subs r3, r0, #0 beq .L18 push {r4, lr} bl __clzsi2 pop {r4, lr} rsb r0, r0, #32 bx lr .L18: mov r0, r3 bx lr bit_width_64bit: orrs r3, r0, r1 beq .L25 push {r4, lr} bl __clzdi2 pop {r4, lr} rsb r0, r0, #64 bx lr .L25: mov r0, #0 bx lr
6. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width pro 64bitové ARMy (AArch64)
V případě překladu pro architekturu AArch64 můžeme vidět volání instrukce CLZ, která získá délku sekvence nulových bitů, přičemž se začíná od bitu nejvyššího. Vypočtenou hodnotu odečteme od konstanty 32 nebo 64 (podle šířky vstupního operandu) a relativně snadno tak získáme potřebný počet bitů. Navíc se provádí úpravy výsledků pro osmibitové nebo šestnáctibitové vstupy (u 32bitových a 64bitových variant to není nutné):
bit_width_8bit: ands w0, w0, 255 mov w1, 32 clz w2, w0 sub w0, w1, w2 csel w0, w0, wzr, ne ret bit_width_16bit: ands w0, w0, 65535 mov w1, 32 clz w2, w0 sub w0, w1, w2 csel w0, w0, wzr, ne ret bit_width_32bit: clz w0, w0 mov w1, 32 sub w0, w1, w0 ret bit_width_64bit: clz x0, x0 mov w1, 64 sub w0, w1, w0 ret
7. Bitová šířka pro hodnoty se znaménkem
Vzhledem k poněkud složité (resp. spíše nejasné) sémantice není možné vestavěné funkci __builtin_stdc_bit_width předat hodnotu se znaménkem. To si ostatně můžeme velmi snadno otestovat pokusem o překlad tohoto zdrojového kódu:
#include <stdint.h> int bit_width_8bit(int8_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_16bit(int16_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_32bit(int32_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); } int bit_width_64bit(int64_t x) { return __builtin_stdc_bit_width(x); }
Překladač GCC v takovém případě bude detekovat chyby, protože předávané hodnoty musí být bez znaménka (unsigned):
bit_width_signed.c: In function ‘bit_width_8bit’: bit_width_signed.c:4:12: error: argument 1 in call to function ‘__builtin_stdc_bit_width’ has signed type 4 | return __builtin_stdc_bit_width(x); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bit_width_signed.c: In function ‘bit_width_16bit’: bit_width_signed.c:8:12: error: argument 1 in call to function ‘__builtin_stdc_bit_width’ has signed type 8 | return __builtin_stdc_bit_width(x); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bit_width_signed.c: In function ‘bit_width_32bit’: bit_width_signed.c:12:12: error: argument 1 in call to function ‘__builtin_stdc_bit_width’ has signed type 12 | return __builtin_stdc_bit_width(x); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bit_width_signed.c: In function ‘bit_width_64bit’: bit_width_signed.c:16:12: error: argument 1 in call to function ‘__builtin_stdc_bit_width’ has signed type 16 | return __builtin_stdc_bit_width(x); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8. Funkce __builtin_stdc_bit_floor
Předposlední vestavěná funkce, o které se zmíníme, se jmenuje __builtin_stdc_bit_floor. Tato funkce opět jako svůj parametr akceptuje celočíselnou hodnotu a vrací jinou celočíselnou hodnotu. Konkrétně se vrátí mocnina čísla 2, která je menší nebo rovna vstupu. Ukažme si chování této funkce na čtveřici vstupních hodnot 2, 3, 4 a 5:
vstup binárně výsledek -------------------------------- 2 00000010 2 3 00000011 2 4 00000100 4 5 00000101 4
Chování vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_floor si otestujeme následujícím demonstračním příkladem:
#include <stdio.h> #include <stdint.h> uint8_t bit_floor_8bit(uint8_t x) { uint8_t z; z = __builtin_stdc_bit_floor(x); return z; } void print_bin(uint8_t x) { int i; for (i = 7; i >= 0; i--) { printf("%d", (x >> i) & 1); } } void test_bit_floor(uint8_t x) { printf("%u \t", x); print_bin(x); printf("\t%d\n", bit_floor_8bit(x)); } int main(void) { uint8_t i; for (i=0; i<=17; i++) { test_bit_floor(i); } test_bit_floor(0xff); }
Výsledkem by měla být tato tabulka, ze které je chování funkce patrné:
0 00000000 0 1 00000001 1 2 00000010 2 3 00000011 2 4 00000100 4 5 00000101 4 6 00000110 4 7 00000111 4 8 00001000 8 9 00001001 8 10 00001010 8 11 00001011 8 12 00001100 8 13 00001101 8 14 00001110 8 15 00001111 8 16 00010000 16 17 00010001 16 255 11111111 128
9. Překlad vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_floor do strojového kódu
Opět se podíváme na to, jakým způsobem je vestavěná funkce nazvaná __builtin_stdc_bit_floor přeložena do strojového kódu, a to na platformách x86–64, ARM 32 (v7) i AArch64. Tuto funkci budeme opět volat s předáním operandů (bez znaménka) různých typů. Překládaný zdrojový kód vypadá následovně:
#include <stdint.h> int bit_floor_8bit(uint8_t x) { return __builtin_stdc_bit_floor(x); } int bit_floor_16bit(uint16_t x) { return __builtin_stdc_bit_floor(x); } int bit_floor_32bit(uint32_t x) { return __builtin_stdc_bit_floor(x); } int bit_floor_64bit(uint64_t x) { return __builtin_stdc_bit_floor(x); }
10. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor pro platformu x86–64
Realizace funkce __builtin_stdc_bit_floor pro architekturu x86–64 a pro osmibitové i šestnáctibitové vstupní hodnoty vypadá následovně:
bit_floor_8bit: xor eax, eax test dil, dil je .L1 movzx edi, dil mov eax, 1 bsr ecx, edi sal eax, cl movzx eax, al .L1: ret bit_floor_16bit: xor eax, eax test di, di je .L5 movzx edi, di mov eax, 1 bsr ecx, edi sal eax, cl movzx eax, ax .L5: ret
Tyto dvě implementace se od sebe odlišují pouze tím, zda se zpracovává hodnota v registru DIL nebo DI. Nejprve je proveden test na nulovou vstupní hodnotu (potom se vrací nula). V opačném případě se volá nám již známá instrukce BSR ukládající index jedničkového bitu do registru CL. Poté je jen provedena operace 1 << CL a vypočtený výsledek je vrácen:
Zajímavé je, že pro 32bitové a 64bitové hodnoty se namísto operace 1 << CL provádí bitový posun doprava; ovšem posunovaná hodnota je odlišná (jednička v nejvyšším bitu) a navíc se hodnota v registru ECX upravuje (negují se spodní bity):
bit_floor_32bit: mov eax, edi test edi, edi je .L9 bsr ecx, edi mov eax, -2147483648 xor ecx, 31 shr eax, cl .L9: ret bit_floor_64bit: xor eax, eax test rdi, rdi je .L13 movabs rax, -9223372036854775808 bsr rcx, rdi xor rcx, 63 shr rax, cl .L13: ret
11. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor pro 32bitové ARMy
Pro 32bitovou architekturu ARM je překlad zcela odlišný, protože se namísto instrukce pro vyhledání sekvence jedniček či nul volá subrutina __clzsi2. S výsledkem této subrutiny se již provádí podobné operace, z nichž nejdůležitější je bitový (logický) posun doleva resp. doprava (záleží na šířce vstupního operandu – v tomto ohledu není instrukční sada ortogonální):
bit_floor_8bit: subs r3, r0, #0 beq .L3 push {r4, lr} bl __clzsi2 mov r3, #1 rsb r0, r0, #31 lsl r0, r3, r0 and r0, r0, #255 pop {r4, lr} bx lr .L3: mov r0, r3 bx lr bit_floor_16bit: subs r3, r0, #0 beq .L11 push {r4, lr} bl __clzsi2 mov r3, #65536 rsb r0, r0, #31 lsl r0, r3, r0 lsr r0, r0, #16 pop {r4, lr} bx lr .L11: mov r0, r3 bx lr bit_floor_32bit: subs r3, r0, #0 beq .L22 push {r4, lr} bl __clzsi2 mov r3, #-2147483648 lsr r3, r3, r0 mov r0, r3 pop {r4, lr} bx lr .L22: mov r0, r3 bx lr bit_floor_64bit: orrs r3, r0, r1 beq .L27 push {r4, lr} bl __clzdi2 mov r1, #-2147483648 rsb r3, r0, #32 sub r2, r0, #32 lsl r0, r1, r3 orr r0, r0, r1, lsr r2 pop {r4, lr} bx lr .L27: mov r0, #0 bx lr
12. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor pro 64bitové ARMy (AArch64)
Strojový kód určený pro architekturu mikroprocesorů AArch64 se do určité míry podobá kódu pro zcela odlišnou architekturu x86–64. Zpracování opět můžeme rozdělit na osmibitovou a šestnáctibitovou variantu na jedné straně a 32bitovou a 64bitovou variantu na straně druhé. Základ zpracování je postaven na instrukci CLZ (count leading zeros), operaci 1 << w3 (na x86–64 se používal jiný registr) a testu, zda není výsledkem nejvyšší možná hodnota (255/65535), potom by se totiž vracela nula:
bit_floor_8bit: ands w0, w0, 255 mov w2, 31 clz w3, w0 mov w1, 1 sub w2, w2, w3 lsl w0, w1, w2 and w0, w0, 255 csel w0, w0, wzr, ne ret bit_floor_16bit: ands w0, w0, 65535 mov w2, 31 clz w3, w0 mov w1, 1 sub w2, w2, w3 lsl w0, w1, w2 and w0, w0, 65535 csel w0, w0, wzr, ne ret
U 32bitových a 64bitových vstupů můžeme vidět „trik“ s posunem hodnoty s nastaveným nejvyšším bitem doprava instrukcí LSR, tj. prakticky totožnou sekvenci instrukcí, jako u konkurenční architektury x86–64:
bit_floor_32bit: clz w2, w0 cmp w0, 0 mov w1, -2147483648 lsr w1, w1, w2 csel w0, w1, w0, ne ret bit_floor_64bit: clz x2, x0 cmp x0, 0 mov x1, -9223372036854775808 lsr x0, x1, x2 csel w0, w0, wzr, ne ret
13. Funkce __builtin_stdc_bit_ceil
Poslední vestavěnou funkcí, kterou si v dnešním článku popíšeme, je funkce nazvaná __builtin_stdc_bit_ceil. Ta provádí podobný výpočet jako výše zmíněná funkce __builtin_stdc_bit_floor, ovšem s tím rozdílem, že je vrácena druhá mocnina dvojky, která je rovna nebo větší než zadaná hodnota. Opět se podívejme, jaké výsledky tato funkce vrátí pro vstupní hodnoty 2, 3, 4 a 5:
vstup binárně výsledek -------------------------------- 2 00000010 2 3 00000011 4 4 00000100 4 5 00000101 8
Chování této funkce si otestujeme tímto příkladem:
#include <stdio.h> #include <stdint.h> uint8_t bit_ceil_8bit(uint8_t x) { uint8_t z; z = __builtin_stdc_bit_ceil(x); return z; } void print_bin(uint8_t x) { int i; for (i = 7; i >= 0; i--) { printf("%d", (x >> i) & 1); } } void test_bit_ceil(uint8_t x) { printf("%u \t", x); print_bin(x); printf("\t%d\n", bit_ceil_8bit(x)); } int main(void) { uint8_t i; for (i=0; i<=17; i++) { test_bit_ceil(i); } test_bit_ceil(0xff); }
S výsledky:
0 00000000 1 1 00000001 1 2 00000010 2 3 00000011 4 4 00000100 4 5 00000101 8 6 00000110 8 7 00000111 8 8 00001000 8 9 00001001 16 10 00001010 16 11 00001011 16 12 00001100 16 13 00001101 16 14 00001110 16 15 00001111 16 16 00010000 16 17 00010001 32 255 11111111 0
14. Překlad vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_ceil do strojového kódu
Pro otestování způsobu překladu vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_ceil do strojového kódu testovaných platforem použijeme následující demonstrační příklad, který se (až na odlišnou volanou funkci) podobá příkladu, který jsme používali pro funkci __builtin_stdc_bit_floor:
#include <stdint.h> int bit_ceil_8bit(uint8_t x) { return __builtin_stdc_bit_ceil(x); } int bit_ceil_16bit(uint16_t x) { return __builtin_stdc_bit_ceil(x); } int bit_ceil_32bit(uint32_t x) { return __builtin_stdc_bit_ceil(x); } int bit_ceil_64bit(uint64_t x) { return __builtin_stdc_bit_ceil(x); }
15. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil pro platformu x86–64
Vzhledem k podobnosti funkcí __builtin_stdc_bit_ceil a __builtin_stdc_bit_floor pravděpodobně nebude větším překvapením, že i způsob překladu do strojového kódu bude velmi podobný, pouze některé vrácené hodnoty budou o jednu mocninu dvojky vyšší (1 pro nulový vstup atd.). Tomu odpovídá i nepatrně odlišný výsledný strojový kód, který je nyní pro všechny bitové šířky operandů prakticky totožný – BSR následovaná posunem doleva instrukcí SAL:
bit_ceil_8bit: mov eax, 1 cmp dil, 1 jbe .L1 lea ecx, [rdi-1] mov eax, 2 movzx ecx, cl bsr ecx, ecx sal eax, cl movzx eax, al .L1: ret bit_ceil_16bit: mov eax, 1 cmp di, 1 jbe .L5 lea ecx, [rdi-1] mov eax, 2 movzx ecx, cx bsr ecx, ecx sal eax, cl movzx eax, ax .L5: ret bit_ceil_32bit: mov eax, 1 cmp edi, 1 jbe .L9 sub edi, 1 mov eax, 2 bsr ecx, edi sal eax, cl .L9: ret bit_ceil_64bit: mov eax, 1 cmp rdi, 1 jbe .L11 sub rdi, 1 mov eax, 2 bsr rcx, rdi sal rax, cl .L11: ret
16. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil pro 32bitové ARMy
Ani u překladu pro 32bitové ARMy nedojde k většímu překvapení – stále se volá subrutina __clzsi2 a výsledek se vypočte s využitím logického posunu doleva instrukcí LSL. Zásadněji se změnil jen kód určený pro vrácení jedničky pro nulový vstup:
bit_ceil_8bit: cmp r0, #1 bls .L3 sub r0, r0, #1 push {r4, lr} and r0, r0, #255 bl __clzsi2 mov r3, #2 rsb r0, r0, #31 lsl r0, r3, r0 and r0, r0, #255 pop {r4, lr} bx lr .L3: mov r0, #1 bx lr bit_ceil_16bit: cmp r0, #1 bls .L11 sub r0, r0, #1 lsl r0, r0, #16 push {r4, lr} lsr r0, r0, #16 bl __clzsi2 mov r3, #131072 rsb r0, r0, #31 lsl r0, r3, r0 lsr r0, r0, #16 pop {r4, lr} bx lr .L11: mov r0, #1 bx lr bit_ceil_32bit: cmp r0, #1 bls .L18 push {r4, lr} sub r0, r0, #1 bl __clzsi2 mov r3, #2 rsb r0, r0, #31 lsl r0, r3, r0 pop {r4, lr} bx lr .L18: mov r0, #1 bx lr bit_ceil_64bit: cmp r0, #2 sbcs r3, r1, #0 bcc .L25 subs r0, r0, #1 push {r4, lr} sbc r1, r1, #0 bl __clzdi2 mov r3, #2 rsb r0, r0, #63 lsl r0, r3, r0 pop {r4, lr} bx lr .L25: mov r0, #1 bx lr
17. Překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil pro 64bitové ARMy (AArch64)
Na závěr si ještě ukážeme překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil do strojového kódu mikroprocesorové architektury AArch64. Překlad lze opět rozdělit do dvou kategorií. Pro osmibitové a šestnáctibitové vstupy je algoritmus založen na instrukci CLZ a logickém posunu doleva LSL. Pro nulový vstup se vrací jednička v samostatné větvi:
bit_ceil_8bit: and w0, w0, 255 cmp w0, 1 bls .L3 sub w0, w0, #1 mov w2, 31 and w0, w0, 255 mov w1, 2 clz w0, w0 sub w0, w2, w0 lsl w0, w1, w0 and w0, w0, 255 ret .L3: mov w0, 1 ret bit_ceil_16bit: and w0, w0, 65535 cmp w0, 1 bls .L7 sub w0, w0, #1 mov w2, 31 and w0, w0, 65535 mov w1, 2 clz w0, w0 sub w0, w2, w0 lsl w0, w1, w0 and w0, w0, 65535 ret .L7: mov w0, 1 ret
Pro vstupní 32bitové a 64bitové hodnoty je postup poněkud odlišný. Základ zůstává stejný, ovšem dosazení jedničky lze realizovat podmíněnou instrukcí CSINC s předáním nulového registru WZR:
bit_ceil_32bit: subs w2, w0, 1 mov w1, 31 clz w2, w2 mov w0, 2 sub w1, w1, w2 lsl w0, w0, w1 csinc w0, w0, wzr, hi ret bit_ceil_64bit: subs x2, x0, 1 mov w1, 63 clz x2, x2 mov x0, 2 sub w1, w1, w2 lsl x0, x0, x1 csinc w0, w0, wzr, hi ret
18. Závěr
Vestavěné funkce nabízené překladačem GCC mohou být pro některé typy aplikací velmi užitečné. Týká se to zejména podpory pro provádění celočíselných aritmetických operací s přenosem, který je možné detekovat a nějakým způsobem na něj reagovat. Užitečná je i podpora pro bitové rotace, která doplňuje standardní céčkovou podporu pro logické posuny. A konečně se jedná o funkce, které umožňují provádění výpočtů založených na výpočtu sekvence nul či naopak jedniček v bitové podobě vstupu. Těchto funkcí existuje celá řada; ostatně jsme jim věnovali jak předchozí článek, tak i celý článek dnešní.
19. Repositář s demonstračními příklady
Minule jsme si ukazovali některé příklady naprogramované v assembleru, konkrétně v NASMu pro Linux. Odkazy na tyto příklady naleznete v následující tabulce:
Demonstrační příklady napsané v jazyku C, které jsou určené pro překlad s využitím překladače gcc, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa
|1
|rotate_left.c
|volání vestavěné funkce v C (GCC) realizující rotaci doleva
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_left.c
|2
|rotate_left_x86_00.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_left na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_left_x86_00.asm
|3
|rotate_left_x86_09.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_left na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_left_x86_09.asm
|4
|rotate_left_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_left pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_left_arm32.asm
|5
|rotate_left_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_left pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_left_arm64.asm
|6
|rotate_right.c
|volání vestavěné funkce v C (GCC) realizující rotaci doleva
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_right.c
|7
|rotate_right_x86_00.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_right na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_right_x86_00.asm
|8
|rotate_right_x86_09.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_right na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_right_x86_09.asm
|9
|rotate_right_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_right pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_right_arm32.asm
|10
|rotate_right_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_rotate_right pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rotate_right_arm64.asm
|11
|parity_unsigned.c
|volání vestavěných funkcí __builtin_parity, __builtin_parityl a __builtin_parityll
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_unsigned.c
|12
|parity_unsigned_x86_00.asm
|překlad volání funkcí __builtin_parity* na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_unsigned_x86_00.asm
|13
|parity_unsigned_x86_09.asm
|překlad volání funkcí __builtin_parity* na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_unsigned_x86_09.asm
|14
|parity_unsigned_arm32.asm
|překlad volání funkcí __builtin_parity* pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_unsigned_arm32.asm
|15
|parity_unsigned_arm64.asm
|překlad volání funkcí __builtin_parity* pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_unsigned_arm64.asm
|16
|parityg_unsigned.c
|volání vestavěné funkce __builtin_parityg
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_unsigned.c
|17
|parityg_unsigned_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_parityg na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_unsigned_arm32.asm
|18
|parityg_unsigned_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_parityg na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_unsigned_arm64.asm
|19
|parityg_unsigned_x86_00.asm
|překlad volání funkce __builtin_parityg pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_unsigned_x86_00.asm
|20
|parityg_unsigned_x86_09.asm
|překlad volání funkce __builtin_parityg pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_unsigned_x86_09.asm
|21
|parity_signed.c
|výpočet parity celočíselných hodnot se znaménkem: realizace pomocí vestavěných funkcí __builtin_parity, __builtin_parityl a __builtin_parityll
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parity_signed.c
|22
|parityg_signed.c
|výpočet parity celočíselných hodnot se znaménkem: realizace pomocí vestavěné funkce __builtin_parityg
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/parityg_signed.c
|23
|bit_width.c
|volání vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_width
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width.c
|24
|bit_width_x86_64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width na platformě x86–64
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width_x86_64.asm
|25
|bit_width_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width_arm32.asm
|26
|bit_width_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_width pro 64bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width_arm64.asm
|27
|bit_width_test.c
|test návratových hodnot vypočtených funkcí __builtin_stdc_bit_width
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width_test.c
|28
|bit_width_signed.c
|vestavěná funkce __builtin_stdc_bit_width a hodnoty se znaménkem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_width_signed.c
|29
|bit_floor.c
|volání vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_floor
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_floor.c
|30
|bit_floor_x86_64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor na platformě x86–64
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_floor_x86_64.asm
|31
|bit_floor_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_floor_arm32.asm
|32
|bit_floor_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_floor pro 64bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_floor_arm64.asm
|33
|bit_floor_test.c
|test návratových hodnot vypočtených funkcí __builtin_stdc_bit_floor
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_floor_test.c
|34
|bit_ceil.c
|volání vestavěné funkce __builtin_stdc_bit_ceil
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_ceil.c
|35
|bit_ceil_x86_64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil na platformě x86–64
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_ceil_x86_64.asm
|36
|bit_ceil_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_ceil_arm32.asm
|37
|bit_ceil_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_stdc_bit_ceil pro 64bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_ceil_arm64.asm
|38
|bit_ceil_test.c
|test návratových hodnot vypočtených funkcí __builtin_stdc_bit_ceil
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_ceil_test.c
|39
|bit_scan_forward_one_test.c
|test vestavěné funkce __builtin_stdc_first_trailing_one
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_scan_forward_one_test.c
|40
|bit_scan_forward_zero_test.c
|test vestavěné funkce __builtin_stdc_first_trailing_zero
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/bit_scan_forward_zero_test.c
Všechny demonstrační příklady z článku Funkce vestavěné v GCC pro provádění nízkoúrovňových aritmetických operací jsou vypsány v následující tabulce:
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa
|1
|add_overflow.c
|volání vestavěné funkce __builtin_add_overflow s předáním operandů různých typů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow.c
|2
|add_overflow_x86_64_O0.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_x86_64_O0.asm
|3
|add_overflow_x86_64_Os.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_x86_64_Os.asm
|4
|add_overflow_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_arm32.asm
|5
|add_overflow_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_arm64.asm
|6
|add_diff_types.c
|součet s využitím různých kombinací hodnot typu char a int
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types.c
|7
|add_diff_types_x86_64.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 s aplikací optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_x86_64.asm
|8
|add_diff_types_arm32.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 32bitové ARMy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_arm32.asm
|9
|add_diff_types_arm64.asm
|překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 64bitové ARMy (AArch64)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_arm64.asm
|10
|sub_overflow.c
|operace rozdílu s využitím funkce __builtin_sub_overflow
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/sub_overflow.c
|11
|sub_overflow.asm
|překlad volání funkce __builtin_sub_overflow na platformě x86–64
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/sub_overflow.asm
|12
|addc_subc.c
|operace součtu tří hodnot a operace rozdílu: s výpůjčkou nebo s přetečením
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/addc_subc.asm
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa
|1
|rdrand_support.asm
|test, jestli je instrukce RDRAND mikroprocesorem podporována
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/pc-linux/rdrand_support.asm
|2
|rdrand_read.asm
|přečtení jedné 32bitové hodnoty instrukcí RDRAND
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/pc-linux/rdrand_read.asm
|3
|rdrand_read_loop.asm
|přečtení sekvence 32bitových hodnot instrukcí RDRAND
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/pc-linux/rdrand_read_loop.asm
|4
|rdrand_read.c
|přečtení náhodné 32bitové hodnoty, realizace s využitím vestavěné funkce GCC
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rdrand_read.c
|5
|rdrand_read.asm
|výsledek překladu předchozího zdrojového kódu do assembleru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rdrand_read.asm
|6
|rand_gen.c
|vygenerování binárního souboru s pseudonáhodnými 32bitovými hodnotami
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rand_gen.c
|7
|rdrand_gen.c
|vygenerování binárního souboru s hodnotami vrácenými instrukcí RDRAND
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/rdrand_gen.c
20. Odkazy na Internetu
- Funkce vestavěné v GCC pro provádění nízkoúrovňových aritmetických operací
https://www.root.cz/clanky/funkce-vestavene-v-gcc-pro-provadeni-nizkourovnovych-aritmetickych-operaci/
- Generátor náhodných čísel založený na instrukcích RDSEED a RDRAND
https://www.root.cz/clanky/generator-nahodnych-cisel-zalozeny-na-instrukcich-rdseed-a-rdrand/
- Circular shift (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation#Circular_shift
- Parity bit (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
- Parity function (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_function
- RDRAND (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/RDRAND
- RDRAND instruction
https://www.felixcloutier.com/x86/rdrand
- Random Number Generator
https://wiki.osdev.org/Random_Number_Generator
- GCC documentation: Extensions to the C Language Family
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html#C-Extensions
- GCC documentation: Using Vector Instructions through Built-in Functions
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Vector-Extensions.html
- SSE (Streaming SIMD Extentions)
http://www.songho.ca/misc/sse/sse.html
- Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
- CPU design (Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_design
- GCC Compiler Intrinsics
https://iq.opengenus.org/gcc-compiler-intrinsics/
- Other Built-in Functions Provided by GCC
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html
- GCC: 6.60 Built-in Functions Specific to Particular Target Machines
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Target-Builtins.html#Target-Builtins
- Additional Builtins for Numeric Operations
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Numeric-Builtins.html
- Bit Operation Builtins
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Bit-Operation-Builtins.html
- Stránka projektu Compiler Explorer
https://godbolt.org/
- The LLVM Compiler Infrastructure
https://llvm.org/
- GCC, the GNU Compiler Collection
https://gcc.gnu.org/
- Clang
https://clang.llvm.org/
- Clang: Assembling a Complete Toolchain
https://clang.llvm.org/docs/Toolchain.html
- Integer overflow
https://en.wikipedia.org/wiki/Integer_overflow
- SETcc — Set Byte on Condition
https://www.felixcloutier.com/x86/setcc
- The ARMv8 instruction sets
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
- A64 Instruction Set
https://developer.arm.com/products/architecture/instruction-sets/a64-instruction-set
- Switching between the instruction sets
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
- The A64 instruction set
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
- Introduction to ARMv8 64-bit Architecture
https://quequero.org/2014/04/introduction-to-arm-architecture/
- Undefined behavior (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Undefined_behavior
- Is signed integer overflow still undefined behavior in C++?
https://stackoverflow.com/questions/16188263/is-signed-integer-overflow-still-undefined-behavior-in-c
- Allowing signed integer overflows in C/C++
https://stackoverflow.com/questions/4240748/allowing-signed-integer-overflows-in-c-c
- SXTB, SXTH, SXTW
https://www.scs.stanford.edu/~zyedidia/arm64/sxtb_z_p_z.html
- BX, BXNS
https://developer.arm.com/documentation/100076/0200/a32-t32-instruction-set-reference/a32-and-t32-instructions/bx–bxns?lang=en
- Carry and Borrow Principles
https://www.tpub.com/neets/book13/53a.htm
- In binary subtraction, how do you handle a borrow when there are no bits left to borrow form
https://stackoverflow.com/questions/68629408/in-binary-subtraction-how-do-you-handle-a-borrow-when-there-are-no-bits-left-to
- Is there any legitimate use for Intel's RDRAND?
https://stackoverflow.com/questions/26771329/is-there-any-legitimate-use-for-intels-rdrand
- Intel® Digital Random Number Generator (DRNG) Software Implementation Guide
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/guide/intel-digital-random-number-generator-drng-software-implementation-guide.html
- Hardware random number generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_random_number_generator
- Random number generator attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generator_attack
- random_r.c (Glibc)
https://github.com/lattera/glibc/blob/master/stdlib/random_r.c#L341
- Xorshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Xorshift
- x86 instruction listings
https://en.wikipedia.org/wiki/X86_instruction_listings
- Odd inline asm code generation with pointless memory operand
https://github.com/llvm/llvm-project/issues/56789
- Bit scanning equivalencies
https://fgiesen.wordpress.com/2013/10/18/bit-scanning-equivalencies/
- BSF — Bit Scan Forward
https://www.felixcloutier.com/x86/bsf
- BSR — Bit Scan Reverse
https://www.felixcloutier.com/x86/bsr
- TZCNT — Count the Number of Trailing Zero Bits
https://www.felixcloutier.com/x86/tzcnt
- LZCNT — Count the Number of Leading Zero Bits
https://www.felixcloutier.com/x86/lzcnt
- Standard library header <stdbit.h> (C23)
https://en.cppreference.com/w/c/header/stdbit