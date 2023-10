GPU Intel s Tile-Based renderingem, KDE se správou barev na Waylandu

Canoeboot 20231026, další fork Coreboot/Libreboot

Leah Rowe vydal první verzi nového forku projektu Libreboot vycházejícího pro změnu z Corebootu. Canoeboot navazuje na Leahův projekt nonGENuine Boot (dříve též známý jako GNU Boot, což je hrubě nelíbilo GNU, neb s ním nemá nic společného).

Proč vlastně vzniká další forku jiného forku? Toť otázkou, dle autora je tu Canoeboot proto, aby poskytoval boot firmware pro x86 a ARM stroje jako náhrada za proprietární BIOS/UEFI (plus explicitně zmiňuje vylepšenou podporu pro ARM Chromebooky).

První verze Canoebootu nepřináší oproti předchozí verzi ještě pod původním názvem žádné změny, autor jen upravil build systém a přidal další vlastnosti plynoucí z novější verze Librebootu (např. podpora GRUB LUKS2 či aktualizovaná integrace U-Boot).





AMD vydala ray-tracing knihovnu HIP RT 2.1

Různé drobnější optimalizace v oblasti implementovaných funkcí (dávkové konstrukce pro malé geometrie, funkce transformation query či optimalizované radix třídění radix v Orochi) a samozřejmě jisté navýšení výkonu ray-tracingu přináší nový balík AMD HIP RT. Vývojáři ještě implementovali možnost zapnout/vypnout cache pro kompilované trace kernely, podrobnosti pak shrnuje Daniel Meister na webu GPUOpen.

Sluší se připomenout že tento ray-tracing od AMD funguje s Radeony od RX 6000 výše (přes API HIP; pro Radeony RX 5000 či generace Radeonů Vega jen na CPU) a také s GPU Nvidia (přes API CUDA).





Oprava pro notebooky Lenovo na poslední chvílí přichází do jádra 6.6

Na poslední chvíli – Linux 6.6 se nachází v rc7 stádiu těsně před vydáním (možná je ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už venku) – míří do příští verze jádra opravy řešící nepoužitelnost této verze na devíti noteboocích Lenovo s procesory AMD. Patch zlepšující běh na devítce notebooku Lenovo zaslal do jádra Hans de Goede z Red Hatu. Upravuje DMI tabulku a spravuje tak chování notebooků při uspávání / probouzení na strojích s AMD APU rodiny Mendocino (nejde o Celerony a Pentia IIod Intelu z roku 1999, ale o rodinu APU AMD Ryzen z loňského podzimu), kde docházelo k chybám u NVMe IOMMU a následné nestabilitě běhu systému až do příštího rebootu. Oprava se týká těchto konkrétních strojů:

Lenovo 82YT / V14 G4 AMN

Lenovo 83GE / V14 G4 AMN

Lenovo 82YU / V15 G4 AMN

Lenovo 83CQ / V15 G4 AMN

Lenovo 82VF / IdeaPad 1 14AMN7

Lenovo 82VG / IdeaPad 1 15AMN7

Lenovo 82X5 / IdeaPad 1 15AMN7

Lenovo 82XN / IdeaPad Slim 3 14AMN8

Lenovo 82XQ / IdeaPad Slim 3 15AMN8

Další urgentní opravu pro tyto notebooky přinesl Thomas Gleixner, ta se pro změnu týká přeskakování probing i v situaci kdy ACPI/MADT informovalo systém o své schopnosti PCAT. Asi netřeba připomínat, že ACPI je obecně tradiční bolístka, zde jde o chybu v BIOSu strojů, který nechává PIC v neinicializovaném stavu, což pak dělá problémy linuxovému jádru.

Thomas Glexiner dodává, že na moderních strojích s IO/APIC sice není potřeba používat PIC, avšak závislosti na souvisejících kontrolách si vyžádají nějaké větší netriviální řešení. Opravy by měly řešit i určité problémy s fungováním klávesnic na takových strojích.

Dva týdny v KDE: nejen správa barev na Waylandu

Přehled novinek v projektu desktopového prostředí KDE za poslední dva týdny začíná Nate Graham zostra: těžko se najde někdo, kdo by mezi novinkami nenašel něco, na co čeká už dlouho.

Plasma na Waylandu nově podporuje oddělenou správu barev pro jednotlivé obrazovky. Lze jim přiřazovat ICC profily a na Waylandu nativně běžící aplikace tak budou mít správné zobrazení barev dle uživatelského nastavení. Stejně pak jsou barevně spravovány i barvy, které uživatel vybere appletem výběru barvy. V přípravě je podpora těchto novinek i pro aplikace běžící přes XWayland.

Vrací se efekt 3D kostky desktopu (Desktop Cube). Discover dostává dílčí vylepšení UI, například jsou vhodně označeny Flatpak aplikace využívající nízkoúrovňový přístup v rámci PipeWire a v detailu aplikací je přepracované prohlížení screenshotů. V Overview lze nastavit, aby se vykonávalo vyhledávání jen s KRunner, tedy nikoli včetně filtrování oken na bázi psaného textu.

Uživatelé s nastavenou autentizací skrze otisk prstu či smartcard mohou tuto metodu využívat na uzamykací obrazovce, vedle klasického hesla. V tuto chvíli věc nefunguje pro Polkit autentizaci. Hlavičky dialogů u aplikací využívajících QtWidget už vypadají stejně jako ty u aplikací založených na Kirigami. KFontView funguje na Waylandu správně.

Až dvojnásobně zrychluje dialog s nedávnými dokumenty v KRunner. Nekončený scrollovací kalendář wdigetu Digital Clock má výrazně lepší odezvu. V playlistu přehrávače Elisa se skladby nově přehrávají jedním kliknutím, nikoli dvojklikem. Opravena je i řada chyb, za ony dva týdny celkem 220, přičemž počet těch opravdu prioritních klesl na pouhé dvě.

Intel aktivuje v GPU ovladači Tile-Based Rendering

Techniku šetřící výkon nerenderováním jinými objekty překrytých částí scény, kterou proslavily kdysi dávno před dobrými 20 lety karty s GPU PowerVR Kyro II, tedy Tile-Based Rendering / dlaždicový rendering, nyní Intel aktivuje v ovladačích svých GPU. Novinka míří pro API OpenGL a Vulkan do kódu budoucího balíku Mesa 24.0 pod označením Tile-Based Immediate Mode Rendering (TBIMR).

Vše funguje s GPU generace Intel Gen12.5, tedy novějších Xe GPU, zejména pak z výkonnostních důvodů bude mít smysl s kartami Arc rodiny DG2/Alchemist a budoucími iGPU mobilních procesorů rodiny Meteor Lake – tyto dvě jsou v první várce podporovaných rodin GPU.

Výkonově to v tuto chvíli Intelu vychází tak, že nasazením TBIMR ušetří 10 až 30% potřebné propustnosti, což může vést k navýšení výkonu v situacích, kdy je renderování náročné na datové přenosy z/do paměti. Výkon v testu Aztec Ruins dává nárůst ~13% pro Arc A750 a přes 16% pro Meteor Lake iGPU ve 4k rozlišení. V 1080p je nárůst výkonu nulový, tedy není.