Jádro Linux 6.14 přinese lepší Bcachefs i téměř vydlážděnou cestu pro ovladače psané v Rustu

První ovladač napsaný v Rustu takřka na dosah
Greg Kroah-Hartman zasílá do příští verze jádra Linux 6.14 pull request nesoucí patche vylepšující podporu Rustu v jádru. Úroveň podpory nyní hodnotí jako na bodu zlomu, dle jeho slov jsme takřka na dosah prvního skutečného ovladače napsaného v Rustu. Za poslední měsíc do vývojové části jádra přibylo množství kódu zajišťujícího aktivaci podpory PCI / platformových ovladačů pro Rust kód.
Linus tento nejnovější balík kódu již přijal a začlenil do větve, ze které vzejde Linux 6.14. Zde samozřejmě s ohledem na fázi vývoje případný první ovladač napsaný v Rustu nečekejme, ale je čas zmínit kacířskou myšlenku, že by se tak mohlo státi už v rámci Linuxu 6.15. Balík změn vylepšujících podporu Rustu je solidně velký.
Hotový ovladač NTSYNC pro Wine zrychlí mnoho her
Ovladač NTSYNC pro emulaci Windows NT synchronization primitives je hotov a benefitovat z něj bude nejen mnoho a mnoho her běžících s Wine, resp. Steam / Proton. Stane se tak s jádrem Linux 6.14, do kterého je připravováno začlenění tohoto ovladače (Linus věc již posvětil), jak potvrzuje zpráva Grega Kroah-Hartmana. Jde o formální završení procesu jeho vývoje, který už dříve znamenal začlenění do vývojové větve
-next.
Naměřený nárůst výkonu se pohybuje od menších desítek až po větší stovky procent. Jak dodává Phoronix, tato verze linuxového jádra bude použita v jarních distribucích jako Ubuntu 25.04 a Fedora 42, první kandidát Linuxu 6.14 má vyjít už příští týden.
Pro USB subsystém nejen Thunderbolt 3 Alt Mode
Greg Kroah-Hartman dále poslal i pull request balíku novinek pro rozhraní USB, resp. Thunderbolt. Ten, jak je již tradičním zvykem, přidává podporu dalšího nového hardwaru, také vylepšuje podporu pro ChromeOS (mj. ovladač pro UCSI, tedy USB Type-C Connector System Software Interface – přenosy na strojích s embedded řadičem a podporou USB-C Platform Policy Manager).
Intel a Google zde dále pracují na podpoře komba Thunderbolt+DisplayPort v rámci ovladače
cros_ec_typec, konkrétně nyní podpoře Alt Mode pro souběžný provoz DisplayPortu a Thunderboltu – pro Thunderbolt 3 Alternate Mode je připraven nový ovladač od Intelu stavějící na specifikaci USB Type-C 2.0 (neplést se starým USB 2.0). Vylepšuje se i podpora debuggingu, logování a dalších věcí pro budoucí vývoj.
Vylepšení souborového systému F2FS
Před týdnem jsme krátce zmínili práce na souborovém systému BcacheFS, které po bouřlivé době kolem verze 6.13 nyní opět pokračují. Stejné, bez zmíněné mezifáze, platí o pro Samsungem založený projekt souborového systému F2FS. V rámci Linuxu 6.14 nabídne F2FS více I/O cest převedených pod folio(s), výkonnostní optimalizace krácení bloků (funkce
f2fs_truncate_data_blocks_range s využitím souvislého běhu invalidace bloků) a vylepšení v oblasti cache. Opraveno je i několik chyb.
Balík patchů k začlenění do jádra posílá Kim Jaegeuk, autor F2FS s doktorátem z Korea Advanced Institute of Science & Technology, který ještě v Samsungu projekt F2FS inicioval, aby to poté vzal přes Motorolu a Huawei až do současné seniorní pozice v Googlu.
Další várka pro Bcachefs
Kent Overstreet během vývoje Linuxu 6.13 nezahálel, takže do šest-čtrnáctky míří více novinek pro souborový systém Bcachefs. Vedle výše odkazovaného zrychlení kontroly oddílů zmiňme druhou várku oprav, řešení chyb u specifických konfigurací kompilátoru, zahrnutí latence zařízení ve stanovení hodnoty „journal stuck timeout“ (vede k opravě chyb) či opravu pomalého či tuhnoucího
unmount u.
Podpora senzorů dalších základních desek
Subsystém HWMON přinese v rámci jádra Linux 6.14 podporu dalších kousků železa na několika základních deskách. Jak ale konstatuje Phoronix, podpora se nadále značně opožďuje za Windows, nicméně to berme jako prosté konstatování faktu.
Obecně zde najdeme nový ovladač PMBus pro Intel CRPS185, tedy Intel Common Redundant Power Supply, pro měření věcí jako vstupní a výstupní proudy a napětí, spotřeba na vstupu či otáčky ventilátorů. V rámci nám známého ovladače Asus EC Sensors bude nově podporován model základní desky Asus TUF GAMING X670E PLUS, plus zde najdeme obecnou podporu reportování volitelných dat ventilátoru CPU v rámci desek s čipsety řady AMD 600.
Dále HWMON dostává podporu senzorů na základní desce ASRock B650 Steel Legend WiFi a lze předpokládat, že i další různé základní desky ASRock a MSI se stejným řadičem Nuvoton NCT6683 budou časem podporovány.
Dále se objeví v příštím jádru v rámci ovladače správy napájení pro Raspberry Pi podpora pro suspend a resume. Dell SMM zase přidává podporu ručního nastavení otáček ventilátorů u notebooků řady XPS 9370.