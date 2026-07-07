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Klávesnice osmibitových počítačů Atari: až překvapivě komplikovaná problematika

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 67 minut
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Klávesnice Atari
Autor: Michal Tauchman
U mnoha typů počítačů (PC nevyjímaje) je práce s klávesnicí mnohdy až absurdně komplikovaná. Počítače Atari obsahují různé skupiny kláves, s nimiž se pracuje odlišným způsobem.
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V dnešním článku se budeme věnovat zdánlivě jednoduchému tématu, kterým je práce s klávesnicí osmibitových domácích mikropočítačů Atari. Ve skutečnosti se však jedná o dosti komplikované téma, protože některé klávesy jsou zapojeny popř. zpracovávány specifickým způsobem.

Co se dozvíte v článku
  1. Rozdělení kláves do skupin na základě jejich funkce a zapojení
  2. Čtení stavu kláves START, SELECT a OPTION
  3. První demonstrační příklad: zobrazení stavu kláves START, SELECT a OPTION
  4. Druhý demonstrační příklad: řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECT a OPTION
  5. Matice klávesnice a čtení stavu kláves čipem POKEY
  6. Realizace čtení kláves umístěných v matici
  7. Klávesy Shift, Control a Break
  8. Registr KBCODE čipu POKEY
  9. Kódy stisknutých kláves a neexistující kombinace kláves
  10. Třetí demonstrační příklad: přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy
  11. Systémová subrutina pro čekání na stisk klávesy
  12. Čtvrtý demonstrační příklad: čtení klávesy s využitím systémové subrutiny
  13. Kódy, které jsou vracené systémovou subrutinou
  14. Detekce stisku klávesy Break
  15. Subrutina volaná při stisku klávesy Break
  16. Pátý demonstrační příklad: detekce stisku klávesy Break
  17. Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů
  18. Repositář s demonstračními příklady
  19. Odkazy na Internetu

V praxi se standardní klávesy používaly při programování, v textových editorech, v tabulkovém procesoru VisiCalc atd., zatímco ve hrách se setkáme s ovládáním pomocí joysticku a tří kláves Start, Select a Option (Atari totiž bylo od začátku navrženo tak, aby se k němu daly připojit standardní joysticky, což je poměrně velký rozdíl oproti například ZX Spectru). Samozřejmě existují i výjimky z tohoto pravidla, protože některé hry standardní klávesnici používaly. Ovšem skutečně se spíše jedná o výjimky (příkladem je Karateka, kterou lze ovládat jak joystickem, tak i klávesnicí, další hrou je Air Support od společnosti Synapse Software).

Hru Karateka lze ovládat jak joystickem, tak i klávesnicí.

Obrázek 1: Hru Karateka lze ovládat jak joystickem, tak i klávesnicí.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Hra Air Support používá více klávesových zkratek a tak vyžaduje manuál.

Obrázek 2: Hra Air Support používá více klávesových zkratek a tak vyžaduje manuál.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Rozdělení kláves do skupin na základě jejich funkce a zapojení

Pod tímto odstavcem je zobrazena klávesnice počítačů Atari 800 XL, což byl mimochodem v Evropě nejprodávanější model. Tato klávesnice není zapojena do jediné matice, tedy tak, jak by to bylo „logické“, ale klávesy jsou rozděleny do několika skupin s odlišným chováním i odlišným způsobem zpracování operačním systémem. Samostatnou skupinu pochopitelně tvoří Reset.

V další skupině jsou tři klávesy Start, Select a Option (pravý pruh pod Resetem), které jsou interně připojeny k integrovanému obvodu GTIA a je možné číst jejich aktuální stav (stisk se nikde nezaznamenává). Největší skupina kláves je tvořena levým blokem prakticky všech kláves (včetně Esc, Returnu, ale i Inverse Video), ovšem s výjimkou Control, Shift a Break. Do této skupiny ovšem patří i Help a na některých modelech Atari i klávesy F1F4. Čtvrtou skupinu tvoří klávesy Control a Shift a pátá (poslední) skupina je tvořena klávesou Break.

Klávesnice počítače Atari 800XL.

Obrázek 3: Klávesnice Atari 800XL.

Autor: Evan Amos, podle licence: CC-BY-SA

Čtení stavu kláves START, SELECTOPTION

Nejjednodušší je čtení stavu kláves START, SELECT a OPTION, které jsou velmi často používány ve hrách, například v hlavním menu atd. Tyto klávesy jsou přímo připojeny na čip GTIA na piny S0 až S2. To se sice může zdát zvláštní, protože GTIA je určen pro práci se sprity a taktéž pro speciální grafické režimy GTIA, ovšem jedná se o integrovaný obvod se čtyřiceti piny, z nichž mnohé by zůstaly „volné“.

Proto jsou na tři piny připojeny výše zmíněné klávesy a na další čtyři piny tlačítka všech čtyř připojitelných joysticků (typicky ovšem jen dvou). Čipy pro osmibitová Atari byly navrhovány společně – není zde tedy taková redundance, jakou nalezneme například na PC.

Ve hrách se typicky používají klávesy Start, Select a Option. Někdy to však nestačí...

Obrázek 4: Ve hrách se typicky používají klávesy Start, Select a Option. Někdy to však nestačí...

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Pro přečtení stavu kláves START, SELECT a OPTION postačuje přečíst obsah GTIA registru nazvaného CONSOL a získat hodnotu spodních tří bitů (mají inverzní význam, tj. 1 značí „nestlačeno“):

GTIA    = $D000         ;CTIA/GTIA area
 
;-------------------------------------------------------------------------
; CTIA/GTIA Address Equates
;-------------------------------------------------------------------------
 
; Read/Write Addresses
 
CONSOL  = GTIA + $1F         ;console switches and speaker control

První demonstrační příklad: zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION

V dnešním prvním demonstračním příkladu se čte stav všech tří kláves START, SELECT a OPTION a zobrazuje se formou trojice znaků v levém horním rohu obrazovky. Znak „0“ znamená „stisknuto“, znak „1“ opačný stav klávesy. Pro zobrazení tohoto příznaku se používá pomocné makro print_digit, kterému se předává logická 0/1 v akumulátoru A a offset znaku v index registru Y:

; ---------------------------------------------------------------------
; tisk číslice uložené v akumulátoru na specifikovaný offset
; ---------------------------------------------------------------------
.macro print_digit offset
        clc
        adc #16                 ; převod na interní kód znaku
        ldy #offset             ; nastavit registr Y
        sta (88),y              ; tisk znaku "0" nebo "1" na specifikované místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
.endmacro

V programu před každým zobrazením snímku (50× či 60× za sekundu) přečteme obsah registru CONSOL a vhodnou bitovou operací z něj získáme vždy jediný bit, napříkad:

        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        and #%00000001          ; jen klávesa START
        print_digit 2

či:

        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        lsr
        lsr
        and #%00000001          ; jen klávesa OPTION
        print_digit 6
Výchozí stav - žádná klávesa nestlačena.

Obrázek 5: Výchozí stav - žádná klávesa nestlačena.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Stlačena jen klávesa START.

Obrázek 6: Stisknuta je jen klávesa START.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Všechny tři klávesy START, SELECT i OPTION jsou stisknuty.

Obrázek 7: Všechny tři klávesy START, SELECT i OPTION jsou stlačeny.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        ; nastavit vektor pro odloženou VBI
        lda #>vbi_handler
        sta VVBLKD+1
        lda #<vbi_handler
        sta VVBLKD
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; tisk číslice uložené v akumulátoru na specifikovaný offset
; ---------------------------------------------------------------------
.macro print_digit offset
        clc
        adc #16                 ; převod na interní kód znaku
        ldy #offset             ; nastavit registr Y
        sta (88),y              ; tisk znaku "0" nebo "1" na specifikované místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
.endmacro
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; subrutina pro obsluhu VBI
; ---------------------------------------------------------------------
.proc   vbi_handler
 
        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        and #%00000001          ; jen klávesa START
        print_digit 2
 
        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        lsr
        and #%00000001          ; jen klávesa SELECT
        print_digit 4
 
        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        lsr
        lsr
        and #%00000001          ; jen klávesa OPTION
        print_digit 6
 
        jmp XITVBV              ; zpracovat zbytek odloženého VBLANKu
        rts
.endproc
 
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Druhý demonstrační příklad: řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION

Ve druhém demonstračním příkladu, který si dnes ukážeme, je realizována modifikace barvy hráče (spritu, konkrétně spritu číslo 0), opět s využitím kláves START, SELECT a OPTION. Hráčem lze pohybovat joystickem a klávesami se vybírá odstín barvy. Ovšem musíme si uvědomit, že odstín je uložen v horních čtyřech bitech registrů PCOLRx, zatímco ve spodních čtyřech bitech je uložena intenzita (světlost). Z tohoto důvodu je změna barvy spritu provedena následujícím způsobem:

        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        asl                     ; bitový posun doleva o pět bitů
        asl
        asl
        asl
        asl
        clc
        adc #12                 ; přidat požadovanou intenzitu
        sta PCOLR0              ; uložit do řídicího registru PCOLR0 na čipu GTIA
Poznámka: posun je proveden o pět bitů, protože jsem chtěl odstín měnit tak, aby byla změna ihned viditelná a dvě vedle sebe ležící barvy jsou si hodně podobné.
Výchozí barva hráče.

Obrázek 8: Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION (výchozí stav).

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Obrázek 9: Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Obrázek 10: Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Obrázek 11: Ovládání barvy hráče klávesami START, SELECT a OPTION.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #128                ; horizontální pozice prvního hráče
        sta HPOSP0              ; uložit do řídicího registru HPOSP0 na čipu GTIA
 
        lda #HUE_YELLOW<<4 + 12 ; barva prvního hráče (odstín+intenzita)
        sta PCOLR0              ; uložit do řídicího registru PCOLR0 na čipu GTIA
 
        lda #$ff                ; bitová maska prvního i druhého hráče
        sta GRAFP0              ; uložit do řídicího registru GRAFP0 na čipu GTIA
 
        lda #3                  ; bitové pole: povolení hráčů i střel
        sta GRACTL              ; uložit do řídicího registru GRACTL na čipu GTIA
 
        lda #152                ; paměťová stránka číslo 152
        sta PMBASE
 
        addr = 152*256
        ldx #8                  ; začneme na hodnotě o 1 vyšší
next_line:
        lda sprite-1, x         ; načíst
        sta addr+512+64, x      ; uložit byte
        dex                     ; snížit offset + nastavit příznaky
        bne next_line           ; další byte spritu
 
        lda #46                 ; povolení PMG DMA
        sta SDMCTL
 
        ; nastavit vektor pro odloženou VBI
        lda #>horizontal_movement
        sta VVBLKD+1
        lda #<horizontal_movement
        sta VVBLKD
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; subrutina pro obsluhu VBI
; ---------------------------------------------------------------------
.proc   horizontal_movement
        ldx x_pos               ; původní pozice prvního hráče
 
        lda STICK0              ; čtení joysticku
        cmp #11                 ; je nakloněn doleva?
        bne not_left
        dex                     ; posun hráče doleva
not_left:
        cmp #7                  ; je nakloněn doprava?
        bne not_right
        inx                     ; posun hráče doprava
not_right:
        stx HPOSP0              ; změna pozice prvního hráče
        stx x_pos               ; zapamatovat si pozici prvního hráče
 
        lda CONSOL              ; načtení stavu kláves START, SELECT, OPTION
        asl                     ; bitový posun doleva o pět bitů
        asl
        asl
        asl
        asl
        clc
        adc #12                 ; přidat požadovanou intenzitu
        sta PCOLR0              ; uložit do řídicího registru PCOLR0 na čipu GTIA

        jmp XITVBV              ; zpracovat zbytek odloženého VBLANKu
        rts
.endproc
 
 
; data
sprite:   .byte 24, 60, 126, 219, 255, 36, 90, 165
 
; pozice hráče
x_pos:    .byte 128
 
end:
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu

Matice klávesnice a čtení stavu kláves čipem POKEY

Podívejme se nyní na způsob zapojení matice klávesnice (s výjimkou kláves popsaných v předchozím textu). Tato matice obsahuje (teoreticky) až 8×8=64 kláves a navíc jsou k ní přidány i tři klávesy zpracovávané samostatně (pravý sloupec):

Matice klávesnice.

Obrázek 11: Matice klávesnice počítačů Atari (je nutné zobrazit originál obrázku). 

Autor: Atari Inc., podle licence: Rights Managed

Nás nyní bude zajímat standardní matice 8×8. Tato matice obsahuje osm vodorovných a osm svislých vodičů, přičemž každá klávesa (při stisku) spojí unikátní kombinaci vodorovného a svislého vodiče. Takové zapojení nalezneme i u mnoha dalších počítačů (v některých případech se ještě zapojují diody do série s klávesou, aby nedocházelo k situaci, kdy stisk tří sousedních kláves bude detekován jako stisk kláves čtyř – ghosting). Ovšem vraťme se k počítačům Atari. Osm svislých vodičů je připojeno do integrovaného obvodu CD4051, což je multiplexer (tříbitová hodnota je převedena na jeden bit z osmi). A i vodorovné vodiče jsou zapojeny do svého multiplexeru CD4051. Tyto multiplexery jsou připojeny k čipu POKEY, který realizuje čtení stavu matice kláves.

Realizace čtení kláves umístěných v matici

Ze schématu zapojení je navíc patrné, že výstup z druhého multiplexeru pro vodorovné vodiče je (přes pull up rezistor) připojen ke vstupnímu pinu čipu POKEY. Čtení stavu kláves v matici je prováděno následovně – POKEY generuje všechny možné kombinace signálů K0 až K5. Tím dochází k postupnému výběru sloupců a řádků (vybere se sloupec a z osmi možných kláves se přečte stav jediné klávesy na zvoleném řádku). Stav konkrétní klávesy je poté čipem POKEY čten a ten si tento stav zaznamená a po dalších úpravách uloží do svého registru KBCODE.

Propojení matice klávesnice s čipem POKEY.

Obrázek 12: Připojení matice klávesnice k čipu POKEY. 

Autor: Atari Inc., podle licence: Rights Managed

Poznámka: ve skutečnosti je to složitější, protože většina úrovní je negována. Ovšem pro nás – běžné programátory – je důležité vědět, jak se registr KBCODE naplňuje.

Samozřejmě je vhodné zjistit, jak se vlastně generují signály K0 až K5. Jak je tomu u osmibitových Atari zvykem, je řešení minimalistické. POKEY obsahuje šestibitový čítač, který je nastartován zápisem do registru SKCTL. S frekvencí odpovídající řádkovému kmitočtu (ano – vše je navázáno buď na frekvenci CPU, nebo na řádkovém kmitočtu) se hodnota čítače zvyšuje a je přiváděna na piny K0 až K5. Čtení celé klávesnice je tak možné provést cca 200× za sekundu:

Časování signálů K0 až K5.

Obrázek 13: Časování signálů K0 až K5.

Autor: Atari Inc., podle licence: Rights Managed

Poznámka: ve skutečnosti je to opět složitější, protože konstruktéři Atari si byli vědomi toho, že při stisku klávesy dochází k mechanickým zákmitům, což se projeví v tom, že je klávesa z pohledu SW stisknuta a puštěna několikrát (s vysokou frekvencí). Čip POKEY tedy obsahuje jednoduchý obvod (založeny na šestibitovém bufferu) pro debouncing. A aby bylo vše transparentní – i debouncing je možné softwarově ovládat.

Klávesy Shift, Control a Break

Ze zobrazené matice klávesnice, která byla uvedena v šesté kapitole, je zřejmé, že klávesy Shift, Control a Break nejsou do hlavní matice zařazeny, i když by tam pro ně bylo místo. Důvody pro toto oddělení jsou dva. Klávesy Shift a Control jsou použity pro modifikaci kódu stisknuté klávesy – typicky provádí přepnutí těch kláves, které slouží pro zápis dvou či tří různých znaků. U písmen je to verzálka+minuska a navíc i grafický znak s ATASCII hodnotou 0 až 31. U numerických kláves se klávesou Shift přepíná na „vyšší znak“ zobrazený na klávesnici (namísto jedničky vykřičník, namísto dvojky uvozovky atd.), stejně jako u kláves napravo od běžných znaků. A navíc Control slouží i pro posuny kurzoru atd.

A klávesa Break je zvláštní hned několikrát, i když se nejedná o modifikační klávesu. V operačním systému je pro její obsluhu vyhrazena zvláštní subrutina; klávesa sama o sobě není použita pro tisk znaku a většina subrutin pro práci s klávesnicí Break zcela ignoruje. To si ostatně můžeme otestovat v dalším demonstračním příkladu, který zobrazuje kódy stisknutých kláves – klávesa Break skutečně bude tímto příkladem zcela ignorována. A naopak – existuje speciální typ HW přerušení navázaného přímo na stisk Break.

Registr KBCODE čipu POKEY

Integrovaný obvod POKEY zjišťuje jak stav kláves umístěných do hlavní matice, tak i stav přeřaďovačů Shift a Control i klávesy Break. Následně jsou takto získaná data čipem POKEY zpracována následujícím způsobem:

  1. Kód stisknuté klávesy je zkombinován s informací o stisku přeřaďovačů Shift a Control. Výsledek je uložen do registru KBCODE, odkud je možné tuto informaci přečíst (což typicky provádí operační systém, ovšem nic nám nebrání v tom, abychom obsah tohoto registru přečetli sami v assemblerovském programu).
  2. Pokud došlo ke stisku nějaké běžné klávesy, je vygenerováno přerušení K (Keyboard Interrupt).
  3. Pokud došlo ke stisku klávesy Break, je vygenerováno přerušení BREAK (Break Key Interrupt). Reakci na stisk této klávesy lze tedy umístit do obslužné rutiny tohoto přerušení.

Kódy stisknutých kláves a neexistující kombinace kláves

Z registru KBCODE lze vyčíst bajt s informací o stisku klávesy, a to včetně přeřaďovačů. Současný stisk Shift zvyšuje kód klávesy o 64, stisk Control zvyšuje kód klávesy o 128 a kombinace Shift+Control+klávesa zvyšuje kód o 192. Ovšem ne všechny klávesy podporují kombinaci obou přeřaďovačů. Co je ale zajímavé – Shift a Control lze použít se všemi klávesami, včetně Esc, Return, Caps (!) i Inverse Video (částečně i HELP):

Klávesa Kód SHIFT+ CONTROL+ SHIFT+CONTROL+
L 0 64 128  
J 1 65 129  
; 2 66 130  
K 5 69 133  
+ 6 70 134  
* 7 71 135  
O 8 72 136 200
P 10 74 138 202
U 11 75 139 203
RET 12 76 140 204
I 13 77 141 205
14 78 142 206
= 15 79 143 207
V 16 80 144  
HELP 17 81 145  
C 18 82 146  
B 21 85 149  
X 22 86 150  
Z 23 87 151  
4 24 88 152 216
3 26 90 154 218
6 27 91 155 219
ESC 28 92 156 220
5 29 93 157 221
2 30 94 158 222
1 31 95 159 223
, 32 96 160 224
SPC 33 97 161 225
. 31 98 162 226
N 35 99 163 227
M 37 101 165 229
/ 38 102 166 230
INV 39 103 167 231
R 40 104 168 232
E 42 106 170 234
Y 43 107 171 235
TAB 44 108 172 236
T 45 109 173 237
W 46 110 174 238
Q 47 111 175 239
9 48 112 176 240
0 50 114 178 242
7 51 115 179 243
DEL 52 116 180 244
8 53 117 181 245
< 54 118 182 246
> 55 119 183 247
F 56 120 184 248
H 57 121 185 249
D 58 122 186 250
CAP 60 124 188 252
G 61 125 189 253
S 62 126 190 254
A 63 127 191 255

Třetí demonstrační příklad: přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy

Ve třetím demonstračním příkladu je periodicky čten registr KBCODE čipu POKEY. Přečtená hodnota je převedena na dvojici hexadecimálních číslic a výsledek je vytištěn na obrazovku. Můžete si tak sami otestovat kombinace kláves, fakt, že klávesa Break je ignorována atd.:

.include "atari.inc"
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro lsr_ shift_count
        .repeat shift_count
        lsr
        .endrep
.endmacro
 
 
 
.CODE
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
        ; nastavit vektor pro odloženou VBI
        lda #>vbi_handler
        sta VVBLKD+1
        lda #<vbi_handler
        sta VVBLKD
loop:
        jmp loop                ; program vlastně nice nedělá - jen cyklí!
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tisk hodnoty 0..255 formou dvou hexadecimálních číslic
; ---------------------------------------------------------------------
.proc print_2_hex_digits
        pha                     ; ulozit akumulator na zasobnik
        lsr_ 4                  ; posun 4 nejvyssich bitu do bitu nejnizsich
        jsr nibble_to_hex_char  ; prevod na interni kod cislice
        ldy #0                  ; pozice na obrazovce
        jsr print_char_at_y     ; tisk cislice/znaku
 
        pla
        and #$0f                ; ziskat jen nizsi nibble
        jsr nibble_to_hex_char  ; prevod na interni kod cislice
        ldy #1                  ; pozice na obrazovce
        jsr print_char_at_y     ; tisk cislice/znaku
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Převod hodnoty 0..15 na jeden hexadecimální znak
; ---------------------------------------------------------------------
.proc nibble_to_hex_char
        cmp #$0a                ; test na hodnotu 0-9 nebo 10-15
        bcc skip_add            ; je to hodnota 0-9
        adc #6                  ; pricist sedmicku (6+carry)
skip_add:
        adc #16                 ; prevod hodnoty na interni kod (ne ATASCII!)
        rts                     ; navrat z podprogramu
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tisk znaku (v akumulátoru) na offset definovaný v index registru Y
; ---------------------------------------------------------------------
.proc print_char_at_y
        sta (88), y             ; tisk znaku na první místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        rts
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Subrutina pro obsluhu VBI
; ---------------------------------------------------------------------
.proc   vbi_handler
        lda KBCODE              ; načtení kódu stlačených kláves
        jsr print_2_hex_digits
 
        jmp XITVBV              ; zpracovat zbytek odloženého VBLANKu
        rts
.endproc
 
end:                            ; potrebujeme znat adresu konce kodoveho segmentu
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Systémová subrutina pro čekání na stisk klávesy

Práce s klávesnicí stylem, jaký jsme si až doposud ukázali, je poměrně nízkoúrovňová a využít je ji možné především ve hrách. Ovšem pro programy typu textový editor by bylo výhodnější mít k dispozici mechanismus pro čekání na stisk klávesy a ideálně by se měl vracet ATASCII kód stisknuté klávesy, pokud je to pochopitelně možné (některé kombinace kláves nemají odpovídající ATASCII kód). Takový mechanismus existuje, dokonce ve dvou variantách. Pravděpodobně nejjednodušší je využití systémové subrutiny nazvané KBHANDLER. Při jejím zavolání se používá známý trik – adresa subrutiny se uloží na zásobník a instrukcí RTS se provede skok na tuto adresu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy, kód se vrátí v registru A
; ---------------------------------------------------------------------
.proc get_key
        lda KBHANDLER+1         ; cteni horni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        lda KBHANDLER           ; cteni dolni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        rts                     ; vyber adresy ze zasobniku + skok
                                ; zde neni nutne mit RTS
.endproc
 
end:                            ; potrebujeme znat adresu konce kodoveho segmentu
Poznámka: stisk klávesy je v tomto případě doprovázen typickým zvukem, který zná každý uživatel Atari, pokud napsal alespoň jediný znak v BASICu:)

Čtvrtý demonstrační příklad: čtení klávesy s využitím systémové subrutiny

Výše uvedená systémová subrutina je použita v dnešním čtvrtém demonstračním příkladu. V něm se čeká na stisk klávesy a poté je kód této klávesy zobrazen v hexadecimální číselné soustavě (do levého horního rohu obrazovky):

.include "atari.inc"
 
KBHANDLER = $e424               ; rutina pro cteni klavesy
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro lsr_ shift_count
        .repeat shift_count
        lsr
        .endrep
.endmacro
 
 
 
.CODE
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
loop:
        jsr get_key             ; načíst kód stisknuté klávesy
        jsr print_2_hex_digits  ; tisk kódu stiknuté klávesy
        jmp loop
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tisk hodnoty 0..255 formou dvou hexadecimálních číslic
; ---------------------------------------------------------------------
.proc print_2_hex_digits
        pha                     ; ulozit akumulator na zasobnik
        lsr_ 4                  ; posun 4 nejvyssich bitu do bitu nejnizsich
        jsr nibble_to_hex_char  ; prevod na interni kod cislice
        ldy #0                  ; pozice na obrazovce
        jsr print_char_at_y     ; tisk cislice/znaku
 
        pla
        and #$0f                ; ziskat jen nizsi nibble
        jsr nibble_to_hex_char  ; prevod na interni kod cislice
        ldy #1                  ; pozice na obrazovce
        jsr print_char_at_y     ; tisk cislice/znaku
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Převod hodnoty 0..15 na jeden hexadecimální znak
; ---------------------------------------------------------------------
.proc nibble_to_hex_char
        cmp #$0a                ; test na hodnotu 0-9 nebo 10-15
        bcc skip_add            ; je to hodnota 0-9
        adc #6                  ; pricist sedmicku (6+carry)
skip_add:
        adc #16                 ; prevod hodnoty na interni kod (ne ATASCII!)
        rts                     ; navrat z podprogramu
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tisk znaku (v akumulátoru) na offset definovaný v index registru Y
; ---------------------------------------------------------------------
.proc print_char_at_y
        sta (88), y             ; tisk znaku na první místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        rts
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy, kód se vrátí v registru A
; ---------------------------------------------------------------------
.proc get_key
        lda KBHANDLER+1         ; cteni horni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        lda KBHANDLER           ; cteni dolni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        rts                     ; vyber adresy ze zasobniku + skok
                                ; zde neni nutne mit RTS
.endproc
 
end:                            ; potrebujeme znat adresu konce kodoveho segmentu
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Kódy, které jsou vracené systémovou subrutinou

Zajímavé bude zjistit, jaké kódy jsou vlastně subrutinou get_key vráceny. V následující tabulce jsou některé kódy vypsány i s komentářem:

Klávesa Kód Shift+klávesa Control+klávesa Stručný popis
A 41 41 01 ATASCII kód znaku „A“, Shift nepřepíná na malá písmena
0 30 29 29 ATASCII kód znaku „0“, se Shiftem pak pravá kulatá závorka, Control nemá vliv
. 2E 3E 60 ATASCII kód znaku „.“, se Shiftem pak kód znaku „>“
Space 20 20 20 ATASCII kód mezery, Shift ani Control nemají vliv
Enter 9B 9B 9B ATASCII kód Enteru, Shift ani Control nemají vliv
Tab 7F 9F 9E různé řídicí kódy pro skok, vytvoření a smazání zarážky
Esc 1B 1B ? ATASCII kód Esc, Shift se ignoruje

Z tabulky je patrné, že pro základní klávesy, popř. i Shift+klávesa, se vrací ATASCII kódy. Control u písmen přepíná na nejnižších 32 znaků ATASCII a u mnoha dalších kláves se Control ignoruje.

Poznámka: je přitom zapnut režim velkých písmen, tj. výchozí stav klávesnice.

Detekce stisku klávesy Break

Jak jsme si již naznačili v předchozím textu, chová se klávesa Break odlišně od většiny ostatních kláves. Stisk Break je totiž čipem POKEY zpracován takovým způsobem, že se kód této klávesy sice neuloží do registru KBCODE, ovšem současně se vyvolá speciální IRQ nazvané taktéž Break. Operační systém má nastavenou subrutinu použitou pro obsluhu tohoto přerušení. U programů psaných v BASICu (ale i TurboBASICu) vede stisk Break k vyvolání této subrutiny, která ukončí běh programu a vypíše právě zpracovávaný řádek:

Výsledek stisku klávesy Break u BASICového programu.

Obrázek 14: Zastavení BASICového programu klávesou BREAK. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Subrutina volaná při stisku klávesy Break

Pro aplikace psané v assembleru nemá (alespoň většinou) význam na stisk Break reagovat ukončením programu. Ovšem i přesto si ukažme, jak stisk této speciální klávesy zachytit. Postačuje přesměrovat vektor nazvaný BRKKY na náš vlastní podprogram. Samotné přesměrování vektoru je snadné:

        ; nastavit vektor pro BREAK
        lda #>break_handler
        sta BRKKY+1
        lda #<break_handler
        sta BRKKY

Samotná obsluha může (například) na obrazovku vypsat znak „B“:

; ---------------------------------------------------------------------
; Subrutina pro obsluhu stisku klavesy BREAK
; ---------------------------------------------------------------------
.proc   break_handler
        lda #34                 ; kod znaku "B"
        ldy #1
        sta (88), y             ; tisk znaku na první místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        rti
.endproc

Pátý demonstrační příklad: detekce stisku klávesy Break

V pátém a dnes již posledním demonstračním příkladu se provádí nekonečná programová smyčka, takže program „nic nedělá“. Ovšem ještě předtím byla modifikována subrutina pro detekci stisku klávesy Break tak, aby se vypsal znak „B“.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

.include "atari.inc"
 
KBHANDLER = $e424               ; rutina pro cteni klavesy
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro lsr_ shift_count
        .repeat shift_count
        lsr
        .endrep
.endmacro
 
 
 
.CODE
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Hlavní program
; ---------------------------------------------------------------------
.proc main
        ; nastavit vektor pro BREAK
        lda #>break_handler
        sta BRKKY+1
        lda #<break_handler
        sta BRKKY
loop:
        jmp loop
.endproc
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Subrutina pro obsluhu stisku klavesy BREAK
; ---------------------------------------------------------------------
.proc   break_handler
        lda #34                 ; kod znaku "B"
        ldy #1
        sta (88), y             ; tisk znaku na první místo na obrazovce
                                ; (adresa Video RAM je na adresách 88 a 89)
        rti
.endproc
 
end:                            ; potrebujeme znat adresu konce kodoveho segmentu
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady, pro jejichž překlad je zapotřebí použít assembler ca65 a linker ld65, je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož obsah je vypsán pod tímto odstavcem:

Školení Kubernetes

execs := dummy.xex print_a.xex \
         background_color_1.xex  background_color_2.xex \
         color_computation_1.xex color_computation_2.xex \
         subroutine_1.xex        subroutine_2.xex \
         hex_number_1.xex        hex_number_2.xex \
         hex_number_3.xex        hex_number_4.xex \
         hex_number_5.xex        hex_number_6.xex \
         hex_number_7.xex        hex_number_8.xex \
         hex_number_9.xex \
         fill_block_1.xex        fill_block_2.xex \
         fill_block_3.xex        fill_block_4.xex \
         fill_block_5.xex \
         pmg_01.xex              pmg_02.xex \
         pmg_03.xex              pmg_04.xex \
         pmg_05.xex              pmg_06.xex \
         pmg_07.xex              pmg_08.xex \
         pmg_09.xex              pmg_10.xex \
         pmg_11.xex              pmg_12.xex \
         pmg_13.xex              pmg_14.xex \
         pmg_15.xex              pong.xex \
         pmg_stick_1.xex         pmg_stick_2.xex \
         pmg_stick_3.xex         pmg_stick_4.xex \
         pmg_stick_5.xex         pmg_stick_6.xex \
         pmg_collisions_1.xex    pmg_collisions_2.xex \
         pmg_collisions_3.xex    pmg_collisions_4.xex \
         antic_1.xex             antic_2.xex \
         antic_3.xex             antic_4.xex \
         antic_5.xex             antic_6.xex \
         antic_7.xex             antic_8.xex \
         antic_9.xex             antic_A.xex \
         antic_B.xex \
         antic_bitmap_1.xex      antic_bitmap_2.xex \
         antic_bitmap_3.xex      antic_bitmap_4.xex \
         antic_bitmap_5.xex      antic_bitmap_6.xex \
         antic_bitmap_7.xex      antic_bitmap_8.xex \
         antic_dli_1.asm         antic_dli_2.asm \
         antic_dli_3.asm         antic_dli_4.asm \
         antic_dli_5.asm         antic_dli_pmg.asm \
         sound_1.xex             sound_2.xex \
         sound_3.xex             sound_4.xex \
         sound_5.xex             sound_6.xex \
         sound_7.xex             sound_8.xex \
         sound_9.xex             sound_A.xex \
         sound_B.xex             sound_C.xex \
         sound_D.xex             sound_E.xex \
         sound_F.xex \
         rnd_1.xex               rnd_2.xex \
         rnd_3.xex               rnd_4.xex \
         paddle_1.xex            paddle_2.xex \
         key_01.xex              key_02.xex \
         key_03.xex              key_04.xex \
         key_05.xex
 
all: $(execs)
 
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.xex
 
.PHONY: all clean
 
%.o: %.asm
        ca65 $< -t atari -o $@ -l $(basename $<)_list.asm --list-bytes 100
 
%.xex: %.o
        ld65 -C linker.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_6.xex:     antic_bitmap_6.o
        ld65 -C linker_image.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_7.xex:     antic_bitmap_7.o
        ld65 -C linker_image_2.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic:  \
         antic_1.xex \
         antic_2.xex \
         antic_3.xex \
         antic_4.xex \
         antic_5.xex \
         antic_6.xex \
         antic_7.xex \
         antic_8.xex \
         antic_9.xex \
         antic_A.xex \
         antic_B.xex
 
antic_bitmap:   \
        antic_bitmap_1.xex \
        antic_bitmap_2.xex \
        antic_bitmap_3.xex \
        antic_bitmap_4.xex \
        antic_bitmap_5.xex \
        antic_bitmap_6.xex \
        antic_bitmap_7.xex \
        antic_bitmap_8.xex
 
antic_dli:      \
        antic_dli_1.xex \
        antic_dli_2.xex \
        antic_dli_3.xex \
        antic_dli_4.xex \
        antic_dli_5.xex \
        antic_dli_pmg.xex
 
antic_vbi:      \
        antic_vbi_1.xex \
        antic_vbi_2.xex \
        antic_vbi_3.xex \
        antic_vbi_dli_1.xex \
        antic_vbi_dli_2.xex \
        antic_vbi_dli_3.xex \
        antic_vbi_dli_4.xex
 
antic_scrolling:        \
        antic_scrolling_1.xex \
        antic_scrolling_2.xex \
        antic_scrolling_3.xex \
        antic_scrolling_4.xex
 
gtia:   \
        gtia_mode_1.xex \
        gtia_mode_2.xex \
        gtia_mode_3.xex \
        gtia_mode_4.xex \
        gtia_mode_5.xex \
        gtia_mode_6.xex \
        gtia_mode_7.xex \
        gtia_mode_8.xex \
        gtia_mode_9.xex \
        gtia_mode_A.xex \
        gtia_mode_B.xex
 
sound:  \
        sound_1.xex \
        sound_2.xex \
        sound_3.xex \
        sound_4.xex \
        sound_5.xex \
        sound_6.xex \
        sound_7.xex \
        sound_8.xex \
        sound_9.xex \
        sound_A.xex \
        sound_B.xex \
        sound_C.xex \
        sound_D.xex \
        sound_E.xex \
        sound_F.xex
 
rnd:    \
        rnd_1.xex \
        rnd_2.xex \
        rnd_3.xex \
        rnd_4.xex
 
paddle: \
        paddle_1.xex \
        paddle_2.xex
 
key: \
        key_01.xex \
        key_02.xex \
        key_03.xex \
        key_04.xex \
        key_05.xex

Výsledkem překladu jsou soubory s koncovkou .xex, které je možné přímo spustit v emulátoru osmibitových počítačů Atari.

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.asm
7 background_color1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1_list.asm
8 background_color1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.map
       
9 background_color2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.asm
10 background_color2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2_list.asm
11 background_color2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.asm
16 color_computation1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1_list.asm
17 color_computation1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.map
       
18 color_computation2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.asm
19 color_computation2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2_list.asm
20 color_computation2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.map
       
21 subroutine1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.asm
22 subroutine1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1_list.asm
23 subroutine1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.map
       
24 subroutine2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.asm
25 subroutine2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2_list.asm
26 subroutine2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.map
       
27 hex_number1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.asm
28 hex_number1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1_list.asm
29 hex_number1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.map
       
30 hex_number2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.asm
31 hex_number2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2_list.asm
32 hex_number2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.map
       
33 hex_number3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.asm
34 hex_number3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3_list.asm
35 hex_number3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.map
       
36 hex_number4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.asm
37 hex_number4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4_list.asm
38 hex_number4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.map
       
39 hex_number5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.asm
40 hex_number5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5_list.asm
41 hex_number5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.map
       
42 hex_number6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.asm
43 hex_number6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6_list.asm
44 hex_number6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.map
       
45 hex_number7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.asm
46 hex_number7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7_list.asm
47 hex_number7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.map
       
48 hex_number8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
49 hex_number8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
50 hex_number8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
51 hex_number9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
52 hex_number9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
53 hex_number9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
54 fill_block1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.asm
55 fill_block1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1_list.asm
56 fill_block1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.map
       
57 fill_block2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.asm
58 fill_block2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2_list.asm
59 fill_block2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.map
       
60 fill_block3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.asm
61 fill_block3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3_list.asm
62 fill_block3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.map
       
63 fill_block4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.asm
64 fill_block4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4_list.asm
65 fill_block4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.map
       
66 fill_block5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.asm
67 fill_block5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5_list.asm
68 fill_block5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.map
       
69 pmg01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.asm
70 pmg01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01_list.asm
71 pmg01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.map
       
72 pmg02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.asm
73 pmg02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02_list.asm
74 pmg02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.map
       
75 pmg03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.asm
76 pmg03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03_list.asm
77 pmg03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.map
       
78 pmg04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.asm
79 pmg04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04_list.asm
80 pmg04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.map
       
81 pmg05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.asm
82 pmg05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05_list.asm
83 pmg05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.map
       
84 pmg06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.asm
84 pmg06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06_list.asm
86 pmg06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.map
       
87 pmg07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.asm
88 pmg07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07_list.asm
89 pmg07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.map
       
90 pmg08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.asm
91 pmg08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08_list.asm
92 pmg08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.map
       
93 pmg09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.asm
94 pmg09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09_list.asm
95 pmg09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.map
       
96 pmg10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.asm
97 pmg10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10_list.asm
98 pmg10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.map
       
99 pmg_stick1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.asm
100 pmg_stick1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1_list.asm
101 pmg_stick1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.map
       
102 pmg_stick2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.asm
103 pmg_stick2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2_list.asm
104 pmg_stick2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.map
       
105 pmg_stick3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.asm
106 pmg_stick3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3_list.asm
107 pmg_stick3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.map
       
108 pmg_stick4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.asm
109 pmg_stick4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4_list.asm
110 pmg_stick4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.map
       
111 pmg_stick5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.asm
112 pmg_stick5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5_list.asm
113 pmg_stick5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.map
       
114 pmg11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.asm
115 pmg11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11_list.asm
116 pmg11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.map
       
117 pmg12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.asm
118 pmg12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12_list.asm
119 pmg12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.map
       
120 pmg13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.asm
121 pmg13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13_list.asm
122 pmg13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.map
       
123 pmg14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.asm
124 pmg14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14_list.asm
125 pmg14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.map
       
126 pmg15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.asm
127 pmg15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15_list.asm
128 pmg15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.map
       
129 pmg_stick6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.asm
130 pmg_stick6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6_list.asm
131 pmg_stick6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.map
       
132 pmg_collision1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.asm
133 pmg_collision1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1_list.asm
134 pmg_collision1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.map
       
135 pmg_collision2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.asm
136 pmg_collision2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2_list.asm
137 pmg_collision2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.map
       
138 pmg_collision3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.asm
139 pmg_collision3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3_list.asm
140 pmg_collision3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.map
       
141 pmg_collision4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.asm
142 pmg_collision4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4_list.asm
143 pmg_collision4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.asm
148 antic1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1_list.asm
149 antic1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.map
       
150 antic2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.asm
151 antic2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2_list.asm
152 antic2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.map
       
153 antic3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.asm
154 antic3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3_list.asm
155 antic3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.map
       
156 antic4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.asm
157 antic4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4_list.asm
158 antic4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.map
       
159 antic5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.asm
160 antic5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5_list.asm
161 antic5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.map
       
162 antic6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.asm
163 antic6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6_list.asm
164 antic6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.map
       
165 antic7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.asm
166 antic7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7_list.asm
167 antic7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.map
       
168 antic8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.asm
169 antic8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8_list.asm
170 antic8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.map
       
171 antic9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.asm
172 antic9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9_list.asm
173 antic9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.asm
181 antic_bitmap1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1_list.asm
182 antic_bitmap1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.map
       
183 antic_bitmap2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.asm
184 antic_bitmap2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2_list.asm
185 antic_bitmap2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.map
       
186 antic_bitmap3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.asm
187 antic_bitmap3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3_list.asm
188 antic_bitmap3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.map
       
189 antic_bitmap4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.asm
190 antic_bitmap4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4_list.asm
191 antic_bitmap4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.map
       
192 antic_bitmap5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.asm
193 antic_bitmap5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5_list.asm
194 antic_bitmap5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.map
       
195 antic_bitmap6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.asm
196 antic_bitmap6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6_list.asm
197 antic_bitmap6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.map
       
198 antic_bitmap7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.asm
199 antic_bitmap7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7_list.asm
200 antic_bitmap7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.map
       
201 antic_bitmap8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.asm
202 antic_bitmap8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8_list.asm
203 antic_bitmap8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80×48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80×48.asm
206 image_160×96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96.asm
207 image_160×192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×192.asm
208 image_320×192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192.bin
209 image_320×192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_1.bin
210 image_320×192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_2.bin
211 image_160×96×2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96×2.bin
       
212 antic_dli1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1.asm
213 antic_dli1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1_list.asm
214 antic_dli1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1.map
       
215 antic_dli2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2.asm
216 antic_dli2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2_list.asm
217 antic_dli2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2.map
       
218 antic_dli3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3.asm
219 antic_dli3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3_list.asm
220 antic_dli3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3.map
       
221 antic_dli4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4.asm
222 antic_dli4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4_list.asm
223 antic_dli4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4.map
       
224 antic_dli5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5.asm
225 antic_dli5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5_list.asm
226 antic_dli5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1.asm
231 antic_vbi1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1_list.asm
232 antic_vbi1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1.map
       
233 antic_vbi2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2.asm
234 antic_vbi2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2_list.asm
235 antic_vbi2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2.map
       
235 antic_vbi3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3.asm
236 antic_vbi3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3_list.asm
238 antic_vbi3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3.map
       
239 antic_vbi_dli1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1.asm
240 antic_vbi_dli1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1_list.asm
241 antic_vbi_dli1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1.map
       
242 antic_vbi_dli2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2.asm
243 antic_vbi_dli2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2_list.asm
244 antic_vbi_dli2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2.map
       
245 antic_vbi_dli3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3.asm
246 antic_vbi_dli3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3_list.asm
247 antic_vbi_dli3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3.map
       
248 antic_vbi_dli4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4.asm
249 antic_vbi_dli4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4_list.asm
250 antic_vbi_dli4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4.map
       
251 antic_scrolling1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1.asm
252 antic_scrolling1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1_list.asm
253 antic_scrolling1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1.map
       
254 antic_scrolling2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2.asm
255 antic_scrolling2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2_list.asm
256 antic_scrolling2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2.map
       
257 antic_scrolling3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3.asm
258 antic_scrolling3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3_list.asm
259 antic_scrolling3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3.map
       
260 antic_scrolling4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4.asm
261 antic_scrolling4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4_list.asm
262 antic_scrolling4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4.map
       
263 antic_playfield1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1.asm
264 antic_playfield1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1_list.asm
265 antic_playfield1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1.map
       
266 gtia_mode1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1.asm
267 gtia_mode1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1_list.asm
268 gtia_mode1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1.map
       
269 gtia_mode2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2.asm
270 gtia_mode2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2_list.asm
271 gtia_mode2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2.map
       
272 gtia_mode3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3.asm
273 gtia_mode3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3_list.asm
274 gtia_mode3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3.map
       
275 gtia_mode4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4.asm
276 gtia_mode4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4_list.asm
277 gtia_mode4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4.map
       
278 gtia_mode5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5.asm
279 gtia_mode5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5_list.asm
280 gtia_mode5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5.map
       
281 gtia_mode6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6.asm
282 gtia_mode6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6_list.asm
283 gtia_mode6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6.map
       
284 gtia_mode7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7.asm
285 gtia_mode7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7_list.asm
286 gtia_mode7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7.map
       
287 gtia_mode8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8.asm
288 gtia_mode8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8_list.asm
289 gtia_mode8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8.map
       
290 gtia_mode9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9.asm
291 gtia_mode9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9_list.asm
292 gtia_mode9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1.asm
300 rainbow1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1_list.asm
301 rainbow1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1.map
       
302 rainbow2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2.asm
303 rainbow2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2_list.asm
304 rainbow2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2.map
       
305 rainbow3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3.asm
306 rainbow3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3_list.asm
307 rainbow3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3.map
       
308 rainbow4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4.asm
309 rainbow4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4_list.asm
310 rainbow4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4.map
       
311 rainbow5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5.asm
312 rainbow5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5_list.asm
313 rainbow5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5.map
       
314 rainbow6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6.asm
315 rainbow6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6_list.asm
316 rainbow6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6.map
       
317 sound1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.asm
318 sound1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1_list.asm
319 sound1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.map
       
320 sound2.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound2.asm
321 sound2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound2_list.asm
322 sound2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound2.map
       
323 sound3.asm původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound3.asm
324 sound3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound3_list.asm
325 sound3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound3.map
       
326 sound4.asm nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound4.asm
327 sound4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound4_list.asm
328 sound4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound4.map
       
329 sound5.asm zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound5.asm
330 sound5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound5_list.asm
331 sound5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound5.map
       
332 sound6.asm zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound6.asm
333 sound6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound6_list.asm
334 sound6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound6.map
       
335 sound7.asm ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound7.asm
336 sound7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound7_list.asm
337 sound7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound7.map
       
338 sound8.asm ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound8.asm
339 sound8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound8_list.asm
340 sound8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound8.map
       
341 sound9.asm ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound9.asm
342 sound9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound9_list.asm
343 sound9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound9.map
       
344 sound_A.asm nastavení horní propusti pro první zvukový kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
345 sound_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
346 sound_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
       
347 sound_B.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
348 sound_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
349 sound_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
       
350 sound_C.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
351 sound_C_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
352 sound_C.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
       
353 sound_D.asm přivedení generátoru šumu na horní propust https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
354 sound_D_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
355 sound_D.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
       
356 sound_E.asm přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
357 sound_E_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
358 sound_E.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
       
359 sound_F.asm přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
360 sound_F_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
361 sound_F.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
       
362 rnd1.asm tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd1.asm
363 rnd1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd1_list.asm
364 rnd1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd1.map
       
365 rnd2.asm vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd2.asm
366 rnd2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd2_list.asm
367 rnd2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd2.map
       
368 rnd3.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd3.asm
369 rnd3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd3_list.asm
370 rnd3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd3.map
       
371 rnd4.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd4.asm
372 rnd4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd4_list.asm
373 rnd4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd4.map
       
374 paddle1.asm příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle1.asm
375 paddle1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle1_list.asm
376 paddle1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle1.map
       
377 paddle2.asm ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle2.asm
378 paddle2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle2_list.asm
379 paddle2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle2.map
       
380 key1.asm zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key1.asm
381 key1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key1_list.asm
382 key1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key1.map
       
383 key2.asm řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key2.asm
384 key2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key2_list.asm
385 key2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key2.map
       
386 key3.asm přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key3.asm
387 key3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key3_list.asm
388 key3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key3.map
       
389 key4.asm využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key4.asm
390 key4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key4_list.asm
391 key4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key4.map
       
392 key5.asm detekce stisku klávesy BREAK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key5.asm
393 key5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key5_list.asm
394 key5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key5.map

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Seriál: Programování pro osmibitová Atari
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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

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