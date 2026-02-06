LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Novinky v textovém editoru Writer
Ve Writeru se mění chování připnutých objektů, které už nadále nejsou vybrány po vložené. Staré chování lze zpětně nastavit konfigurační volbou
Office::Writer::Cursor::Option::SelectPastedAnchoredObject. Vícestránkové plovoucí tabulky je oblast, které Miklos Vajna z Collabora věnoval samostatný blogpost, neb zde došlo ke zlepšení funkcionality. Navíc plovoucí tabulky mohou být nově rozděleny do dalších plovoucích tabulek, což zlepšuje kvalitu importu DOCX. U sledování změn je nyní implementováno zachování starého formátu a červeného podtržení v ODT, vylepšena je i podpora téhož v DOCX (podrobněji opět Miklos Vajna na svém blogu). Sledování změn dostává podporu rozhodnutí pro akceptaci vzájemně závislých změn (viz další Miklosův blogpost). Je-li spojován jeden číslovaný seznam k jiného, dojde k odstranění nastavení „restart číslování“.
Dialog kontroly pravopisu je mírně opraven, seznam pro všechny opravy se nově nemaže bez důvodu. Writer také nově bere v potaz line spacing při vytváření stínů, znaky obsahující přesah směrem dolů (jako „Ç“, „ş“, „g“, „p“) nebudou odříznuty vrstvou se stínem. Pokud uživatel vkládá ze schránky jeden obrázek, vloží se nově i jeho popisek, a to dle nastavení Writer AutoCaption Images.
Textový editor také nově umí automaticky rozpoznat jazyk a přejít na pravo-levé uspořádání textu – toto chování pro odstavce lze nastavit jako automatické pomocí příslušné položky v menu. Stejně tak nově ve Writeru najdeme lépe viditelnou mřížku a přesněji pracující Snap to Grid pro libovolné objekty zarovnávané k mřížce. V menu lze také najít nové nastavení bránící přetahování označeného textu omylem někam jinam.
Tabulkový procesor Calc
Do Calcu zamířila podpora konektorů, tedy šipek propojujících položky v buňkách. Calc také podporuje
xmlMaps.xml, má vylepšen dialog třídění dat, do možností například přibyl další způsob přístupu k oddělovači řádů (jako regulární znaky), což třeba umožní třídit IP adresy i v jazycích, kde tečka je desetinný oddělovač. Informace, že je použit tento nový přirozený oddělovač, je zapsána v souboru a použita i při dalším jeho otevření.
Podporu MS OOXML od Excelu 2007 výše zase vylepšuje nově implementovaná podpora formátu kopírovací schránky Biff12, čímž efektivně mizí dosavadní limit na množství data, která se dala přes schránku přenášet. Calc pak nově jako výchozí verzi OOXML při ukládání XLSX souborů používá Excel 2010 a vyšší. Položka je také přejmenována z ‚Office Open XML Spreadsheet‘ na ‚Excel 2010–365 Spreadsheet‘, aby to bylo vždy jasné běžnému uživateli.
I Calc si polepšil výkonově, konkrétně by uživatelé měli vidět svižnější scrollování u tabulek s mnoha skrytými sloupci, rychleji se pracuje i s dokumenty obsahujícími mnoho tvarů, rychleji jsou odstraňovány duplicitní položky, proces následující po odmítnutí sledovaných změn taktéž zrychluje a nakonec tvůrci ještě optimalizovali export do SVG při mnoha obsažených s bitmapách.
Prezentační nástroj Impress a ostatní novinky
Seznam novinek v nástroji pro prezentace je obvykle méně impresivní než u dvou výše uvedených, a nejinak je tomu nyní. Impress dostává podobu API Microsoft Media Foundation z Windows, a to pro přehrávání běžných audio a video formátů skrze příslušné kodeky. Podrobnosti k podporovaným formátům shrnuje stránka na webu Microsoftu.
Do jádra balíku se dostala i obecná podpora pro používání písem, která jsou embeddována v dokumentu, ale jejich licence neumožňuje používat je pro další editaci. Dosud byla tato záležitost ze strany LibreOffice prostě ignorována a v dokumentu se použilo jiné písmo jako substituce. Nyní je uživatel dotázán, zdali si přeje otevřít dokument pro další úpravy s jiným písmem, nebo pouze pro zobrazení se zamýšleným, licenčně omezeným písmem. Věc je podporována pro ODF i OOXML.
Dále pak ještě zmiňme vylepšenou podporu pro autentizaci přístupu ke Google Drive (používá normální metodu webového prohlížeče, ale podpora se v tuto chvíli týká jen platformy Windows) a dále pak vylepšení exportu do PDF o nakládání s externími odkazy.
Celkově lze říci, že letošní únorové vydání je solidní aktualizací.