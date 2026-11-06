Linuxové jádro 7.4 bude největší aktualizací v historii projektu

Odpověď na základní otázku o velikosti jádra? 42!
Před 5 dny dosáhlo budoucí jádro Linux 7.4 fáze rc1 a jsme tak schopni se blíže podívat, jak moc věcí do něj míří. Tentokrát bychom měli porušit typografická pravidla i pravidla slušnosti na internetu a použít nikoli slovo „moc“ slovo, ale rovnou „MOC“.
Je toho opravdu hodně, řadu věcí jsme si představili v minulých shrnutích novinek jádra, řadu jich vůbec nestihneme, neboť Linux 7.4 aspiruje na suverénně největší aktualizaci v historii 35 let běžícího projektu, který neměl být nic velkého.
V tuto chvíli přináší začleňovací okno verze 7.4 necelých 20 tisíc commitů a velikost zdrojového kódu nabobtnala na 42 miliónů řádků kódu"WOW!" Počet commitů narostl mezi 7.3 a 7.4 na hodnotu o dalšího tři a půl tisíce navíc oproti hodnotě mezi 7.2 a 7.3, která sama byla o dva tisíce větší, než mezi 7.1 a 7.2. Detailnější přehled toho, jak se velikost jádra zvětšuje rostoucím tempem, nabízí Phoronix.
Grafické novinky
Významný podíl na růstu velikosti jádra s verzí 7.4 bude mít opět duo ovladačů AMDGPU a AMDKFD, jaderné ovladače pro Radeony a související produkty AMD. Vývojáři AMD opět posouvají možnosti svých čipů dál, přidávají další podporované typy, připravují půdu pro budoucí generace (jakkoli víme, že vydávání nových GPU pro hráče viditelně zpomaluje, většina čipů míří do AI serverů).
Stejně tak můžeme doplnit dříve známé, a sice vylepšování podpory GPU Intel, ať již jde o integrovaná jádra starších generací, nebo aktuální velké produkty, tedy generaci Battlemage a iGPU nových a nastupujících produktů, tedy zejména Xe3 v Panther Lake a dokončovanou generaci Nova Lake.
Ještě odbočka: například Arc B580 už nyní není tak levnou kartou jako loni a má navíc dál zdražovat. Intel podle všeho utlumuje až ukončuje výrobu, bude se soustředit na velké čipy pro AI řešení a v desktopech bude nabízet hlavně integrovaná řešení. z Pohledu ovladače Xe se samozřejmě nic zásadního nemění, jen ubude velkých karet, které jej používají (neboli nejspíš nepřijde generace Celestial a Druid).
Nové vlastnosti pro Linux 7.5
AMD mezitím připravuje kód pro následné jádro 7.5. Jde například o podporu reportování dat pro AI akcelerátory AMDXDNA Ryzen, a to s použitím rozhraní
fdinfo. Plus aktivace dalších AIE4 vlastností jako zjištění/nastavení napájecího režimu, kernelové fronty, layoutu paměti, suspend/resume atd. – jde o věci pro aktuální generaci NPU jednotek v procesorech AMD příští generace Zen6.
ARM chystá podporu GPU Mali G68 v ovladači Panfrost, který také v jádru verze 7.5 nabídne vylepšenou inicializaci a resetování GPU. Do ovladače pro HDMI míří další kód pro HDMI 2.0, plus nové schopnosti pro HDMI 1.x (pro různé HDMI bridge), podpora formátu ARGB8888 pro VirtIO primary planes a podpora některých dosud nepodporovaných typů displejů jako BOE NE140WUM-N41.
Ze zpráviček: HDMI 2.1, IPU8 atd.
Několik věcí už jsme přinesli i ve zprávičkách. Jádro verze 7.4 přinese aktivaci podpory pro desktopové AMD Ryzeny generace Zen6, která v blízké budoucnosti naváže na procesory této generace v rámci řady EPYC. Jde mimo jiné i o specifické parametry řízení spotřeby a přidělování úloh plánovačem pro jednotlivé typy CPU jader, které Ryzeny této generace budou používat. Dále AMD připravila PerfOpt pro integrovaná grafická jádra, díky čemuž procesory AMD nabídnou vyšší výkon pro AI/LLM.
Intel naopak v rámci připrav na hladký příchod procesorové generace Nova Lake implementoval podporu IPU8, tedy nové generace webkamer (viz předchozí shrnutí novinek pro verzi 7.4). Linux v této verzi také poběží s dalšími modely notebooků využívajícími Qualcomm Snapdragon X2. Bude zde i základní podpora procesorů Apple řad A18 a M4, vylepšení pro M3, podpora Google Tensor G5 / smartphonů Pixel 10 či rychlejší buildy jádra (o tom víme od září), řízení ventilátorů pro notebooky Lenovo, nejen pokračující čištění 32bit ARM a pro jádro Linux 7.5 pak přidejme konec MMX optimalizací.
K řadě M4 dodejme, že přidaná M4 Device Trees zahrnují modely MacBook Pro (14" M4, 2024), iMac (24" 2x USB-C, M4, 2024), iMac (24" 4x USB-C, M4, 2024), MacBook Air (13" M4, 2025), MacBook Air (15" M4, 2025), a Mac Mini (M4, 2024).
Bude LTS verzí 7.3, nebo 7.4?
Poslední dobou se také řeší, zdali příští LTS verzí bude tato velké vydání 7.4, nebo nakonec 7.3, které už známe třeba z Ubuntu 26.10. Z povahy věci by pochopitelně bylo lepší, kdyby se Greg Kroah-Hartman rozhodl pro sedm-čtyřku, nicméně logicky argumentuje, proč to nakonec možná bude právě sedm-trojka.
Změn je obrovské množství a mnohé mohou potřebovat, aby si sedly, ne je muset ladit po léta, kdy by 7.4 jako LTS muselo být podporováno. Pokud nakonec bude LTS-kou verze 7.3, jistě do ní řada klíčových vylepšení bude backportována.