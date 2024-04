Obsah

1. Manipulace s veličinami a jednotkami v knihovně Astropy

2. Knihovna Astropy

3. Instalace knihovny Astropy





4. Manipulace s veličinami a jednotkami: od knihovny Pint ke knihovně Astropy

5. Specifikace jednotky u definované či vypočtené hodnoty





6. Atributy s hodnotou, jednotkou a datovým typem

7. Aritmetické operace s dvojicí hodnot se stejnou veličinou

8. Výpočet, jehož výsledkem je odlišná veličina

9. Výpočet zrychlení a síly

10. Zjištění, na které jednotky lze výsledek převést

11. Alternativy k odvozeným jednotkám

12. Převody mezi jednotkami

13. Kontroly prováděné při převodu jednotek

14. Hodnoty s jednotkami a typové informace

15. Deklarace datového typu

16. Explicitní zápis typových informací

17. Jednotky hodnot uložených v n-dimenzionálních polích

18. Příloha: základní (pod)balíčky dostupné po instalaci Astropy

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

Na předchozí dva články Manipulace s jednotkami a veličinami: aby se nesčítaly hrušky s jablky a Kooperace mezi knihovnami Pint a SymPy při manipulaci s veličinami a jednotkami dnes navážeme. Ukážeme si totiž, jak je tato problematika řešena v rozsáhlé knihovně Astropy. Uvidíme, že základní myšlenka je sice prakticky totožná, ale možnosti poskytované knihovnou Astropy jsou kupodivu mnohem větší a taktéž jsou zaměřeny více prakticky.

Poznámka: knihovna Astropy je primárně určena pro potřeby astronomů, kteří (i když se striktně řečeno nejedná o jejich obor) v souvislosti s veličinami a jednotkami často odkazují na „slavnou chybu“, která ukončila misi Mars Climate Orbiter (stručně řečeno: jeden z modulů posílal informace v jednotkách, které druhý modul neočekával, což vedlo k odlišné trajektorii – modul měl brzdit v atmosféře Marsu, ovšem na vyšší orbitě).

Na projekt Astropy se sice můžeme dívat jako na jednu rozsáhlou knihovnu vytvořenou pro programovací jazyk Python, ve skutečnosti se však jedná o několik relativně samostatně využitelných balíčků, k nimž mohou být přidány další doplňující balíčky. Ovšem primární určení všech těchto balíčků je zřejmé – využívají se zejména v astronomii. Tento obor je tedy další oblastí, v níž se začal ve větší míře prosazovat programovací jazyk Python (ostatně už v roce 2012 byl tento jazyk preferován 42% dotázaných z oboru astronomie). Jak je v IT zvykem, díky této popularitě Pythonu začaly nekoordinovaně vznikat různé Pythonní balíčky řešící rozličné problémy z tohoto oboru. Projekt Astropy vznikl v roce 2011 a jeho hlavním cílem bylo sjednocení existující funkcionality do uceleného a dobře dokumentovaného balíčku, což se do značné míry podařilo (a je to jen dobře, protože se jedná o snadno nainstalovatelnou a použitelnou knihovnu).

Poznámka: mimochodem, právě požadavky astronomů na zpracování rozsáhlých polí vedly ke vzniku slavného projektu NumPy, protože předchůdce NumPy (projekt Numeric) nebyl pro tyto účely dostatečně výkonný a flexibilní.

Obrázek 1: Logo projektu Astropy.

Instalaci knihovny Astropy lze realizovat různými způsoby. V komunitě se pro tento účel většinou používá Anaconda (opět odbočka: autorem Anacondy i NumPy je stejný vývojář Travis Oliphant), my ovšem pro účely dnešního článku zůstaneme u klasického pip. Na rozdíl od knihovny Pint, která neměla žádné závislosti, je tomu v případě Astropy jinak, což je ostatně patrné i ze zpráv vypisovaných v průběhu instalace:

$ pip3 install astropy

Instalace balíčků, na kterých Astropy přímo či tranzitivně závisí:

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable Collecting astropy Downloading astropy-6.0.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (10.3 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.3/10.3 MB 7.1 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: numpy<2,>=1.22 in ./.local/lib/python3.11/site-packages (from astropy) (1.26.2) Collecting pyerfa>=2.0.1.1 Downloading pyerfa-2.0.1.4-cp39-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (738 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 738.7/738.7 kB 4.0 MB/s eta 0:00:00 Collecting astropy-iers-data>=0.2024.2.26.0.28.55 Downloading astropy_iers_data-0.2024.4.15.2.45.49-py3-none-any.whl (1.9 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 7.9 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: PyYAML>=3.13 in /usr/lib64/python3.11/site-packages (from astropy) (6.0) Requirement already satisfied: packaging>=19.0 in ./.local/lib/python3.11/site-packages (from astropy) (23.2) Installing collected packages: pyerfa, astropy-iers-data, astropy Successfully installed astropy-6.0.1 astropy-iers-data-0.2024.4.15.2.45.49 pyerfa-2.0.1.4

Po proběhnutí instalace zkontrolujeme závislosti:

$ pip show astropy

Po zadání výše uvedeného příkazu by se měly vypsat podrobnější informace o balíčku, a to včetně jeho závislostí. Ty jsou uvedeny na řádku Requires:

Name: astropy Version: 6.0.1 Summary: Astronomy and astrophysics core library Home-page: Author: Author-email: The Astropy Developers <astropy.team@gmail.com> License: BSD-3-Clause Location: /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages Requires: astropy-iers-data, numpy, packaging, pyerfa, PyYAML Required-by:

V navazujících kapitolách použijeme podobně koncipované demonstrační příklady, jaké jsme si ukázali při popisu knihovny Pint, takže bude snadné si porovnat shodné vlastnosti i rozdíly mezi oběma knihovnami (alespoň co se týče využívání veličin a jednotek). Nejprve si tedy ukážeme způsob specifikace jednotek, poté si řekneme, jak se jednotky mění při provádění výpočtů, provedeme převody mezi jednotkami atd.

5. Specifikace jednotky u definované či vypočtené hodnoty

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem se zapíše hodnota 10 sekund, což je, jak již víme (ze základní školy), numerická hodnota doplněná o jednotku. Podobně jako tomu bylo v případě knihoven Pint a SymPy, i zde se spojení bezrozměrné hodnoty s jednotkou provádí přes (přetíženou) operaci součinu:

from astropy import units as u t1 = 10 * u.second print(t1)

Výsledkem výše zmíněného součinu je objekt obsahující hodnotu i jednotku, což je ostatně patrné i z výpisu obsahu (hodnoty) objektu funkcí print:

10.0 s

6. Atributy s hodnotou, jednotkou a datovým typem

Objekt s (fyzikální) hodnotou obsahuje trojici důležitých atributů, které se jmenují value, unit a dtype. První atribut obsahuje numerickou hodnotu, druhý atribut jednotku a třetí datový typ:

from astropy import units as u t1 = 10 * u.second print(t1.value) print(t1.unit) print(t1.dtype)

Z výsledků je patrné, že datový typ odpovídá konvencím knihovny NumPy, což by ovšem nemělo být příliš překvapivé, protože tato knihovna tvoří základ celého balíčku Astropy:

10.0 s float64

7. Aritmetické operace s dvojicí hodnot se stejnou veličinou

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme operaci, kterou jsme si již popisovali u knihovny Pint. Jedná se o operace s dvojicí časových údajů (tedy se stejnými veličinami, i když se jednotky mohou odlišovat). Na základě toho, jaká konkrétní aritmetická operace je provedena, bude výsledkem údaj s časovou jednotkou, s kvadrátem časové jednotky, s převrácenou časovou jednotkou nebo dokonce bezrozměrné číslo:

from astropy import units as u t1 = 10 * u.second t2 = 1 * u.minute t3 = 1 * u.second print(t1) print(t2) print(t1*t1) print(1/t1) print(t1+t2) print(t1-t2) print(t2/t1) print(t1/t3)

A takto vypadají výsledky. Povšimněte si, jak se zapisuje s-1, s2 atd.:

10.0 s 1.0 min 100.0 s2 0.1 1 / s 70.0 s -50.0 s 0.1 min / s 10.0

Poznámka: zajímavé je, že bezrozměrný výsledek je vypsán pouze v posledním případě a nikoli v případě předposledním. Ovšem po zjednodušení jednotky (viz další text) bude i výsledkem předposledního výpočtu bezrozměrné číslo.

Předchozí příklad si ještě rozšiřme tak, aby se explicitně vypsaly jednotky výsledků a nikoli hodnoty společně s jednotkami:

from astropy import units as u t1 = 10 * u.second t2 = 1 * u.minute t3 = 1 * u.second print(t1.unit) print(t2.unit) print((t1*t1).unit) print((1/t1).unit) print((t1+t2).unit) print((t1-t2).unit) print((t2/t1).unit) print((t1/t3).unit)

Na první pohled to sice nemusí být patrné, ale poslední příkaz print vypsal pouze prázdný řádek, protože bezrozměrná hodnota nemá přiřazenou žádnou jednotku:

s min s2 1 / s s s min / s

8. Výpočet, jehož výsledkem je odlišná veličina

Pokusme se nyní provést nějaký triviální výpočet, například výpočet rychlosti z ujeté vzdálenosti a času. Jedná se o výpočet, u kterého nás bude zajímat, jaká jednotka (veličina) bude přiřazena k vypočtenému výsledku:

from astropy import units as u s = 100 * u.meter t = 20 * u.second print(s/t)

Výsledkem je v tomto případě podle očekávání rychlost pět metrů za sekundu:

5.0 m / s

Pro další rozšiřování si tento demonstrační příklad nepatrně upravíme tak, aby vypsal i veličinu, jejíž hodnotu vypisujeme:

from astropy import units as u s = 100 * u.meter t = 20 * u.second v = s / t print("v =", v)

Nyní je již výsledek konkrétnější a při výpisu většího množství výsledků i přehlednější:

v = 5.0 m / s

9. Výpočet zrychlení a síly

Nepatrnou úpravou vypočítáme kromě rychlosti i zrychlení, přičemž nás opět budou v první řadě zajímat jednotky výsledku, nikoli to, zda výpočet má přesný fyzikální význam (měli bychom totiž počítat buď derivaci, nebo změnu rychlosti za jednotku času, nikoli pouze dělit rychlost časem):

from astropy import units as u s = 100 * u.meter t = 20 * u.second v = s / t a = v / t print("v =", v) print("a =", a)

Z výsledků je patrné, že jsou korektní, a to jak z hlediska vypočtených hodnot, tak i jejich jednotek:

v = 5.0 m / s a = 0.25 m / s2

Opět se nyní na chvíli vraťme ke knihovně Pint, kde jsme si na základě zrychlení a hmotnosti tělesa vypočítali sílu, která způsobila ono zrychlení. Opět se jedná o běžné výpočty, pouze s hodnotami, k nimž byly doplněny jednotky:

from astropy import units as u s = 100 * u.meter t = 20 * u.second m = 100 * u.kilogram v = s / t a = v / t f = m * a print("v =", v) print("a =", a) print("f =", f)

Z výsledků plyne, že jednotky jsou opět korektní (a čistě náhodou používáme základní jednotky, to ovšem ve skutečnosti není nutné):

v = 5.0 m / s a = 0.25 m / s2 f = 25.0 kg m / s2

10. Zjištění, na které jednotky lze výsledek převést

Velmi zajímavou a potenciálně užitečnou vlastností knihovny astropy.units je možnost zjištění, na jaké další jednotky je možné převést vybranou jednotku (ne ovšem hodnotu). Například si to můžeme ukázat u časové jednotky sekunda:

from astropy import units as u t = u.second for c in t.compose(): print(c)

Možné převody sekundy na další časové jednotky vypadá takto:

s 3.16881e-08 a 3.16881e-08 yr 8.2672e-07 fortnight 1.65344e-06 wk 1.15741e-05 d 1.16058e-05 sday 0.000277778 h 0.0166667 min

Poznámka: opět novinka pro autora tohoto článku – fortnight je skutečně časová jednotka odpovídající čtrnácti dnům (nocím), neboli „fourteen nights“. Naše sprinty tedy trvají přesně jeden fortnight :-). Ostatně o převodu právě této jednotky se můžeme snadno přesvědčit:

from astropy import units as u t = u.fortnight for c in t.compose(): print(c)

S výsledky:

fortnight 0.0383299 a 0.0383299 yr 2 wk 14 d 14.0383 sday 336 h 20160 min 1.2096e+06 s

Poznámka: wk znamená week.

11. Alternativy k odvozeným jednotkám

Zajímavější je situace u odvozených jednotek. Například se podívejme, jaké jsou alternativy k jednotce s-1:

from astropy import units as u t = u.second ** -1 for c in t.compose(): print(c)

Výsledky:

Bq Hz 2.7027e-11 Ci

Poznámka: opravdu platí, že 1 Bq (Becquerel) = 1 s-1 = 27 pCi (pico Curie). Ovšem to, že se jedná o stejnou veličinu neznamená, že jsou jednotky zaměnitelné (tedy například nebudeme ladit stanici na rádiu v Becquerelech a naopak).

Pokračujme v pokusech dále; stále v oblasti časových jednotek a jednotek odvozených:

from astropy import units as u t = u.second ** -2 for c in t.compose(): print(c)

Výsledky:

Bq / s Hz / s 1 / s2 2.7027e-11 Ci / s 100 Gal / m 2.75423e+22 AB / kg 1e+26 Jy / kg 3600 / min2 1.296e+07 / h2 7.42425e+09 / sday2 7.46496e+09 / d2 3.65783e+11 / wk2 1.46313e+12 / fortnight2 9.95882e+14 / a2 9.95882e+14 / yr2 100 % / s2

Podobným způsobem lze zjistit, že kg m / s odpovídá jednomu Netwonu:

from astropy import units as u t = u.kilogram * u.meter / u.second ** 2 for c in t.compose(): print(c)

Výsledky:

N 100000 dyn

12. Převody mezi jednotkami

Nyní již tedy můžeme velmi snadno zjistit, na kterou jednotku lze nějakou hodnotu převést. Samotný převod se provádí s využitím metody nazvané jednoduše to. Této metodě je nutné předat jednotku, na kterou se má převod provést. V praxi je převod triviální, jak je to ostatně patrné z následujícího demonstračního příkladu:

from astropy import units as u f = 100 / u.second print(f) print(f.to(u.Hz))

Tento skript nejdříve vypíše hodnotu s původní jednotkou a poté výsledek převodu na kýženou jednotku:

100.0 1 / s 100.0 Hz

13. Kontroly prováděné při převodu jednotek

Samozřejmě se ovšem provádí kontroly, zda je zadaný převod jednotek korektní. Pokud se například pokusíme převést údaj o délce na Hertze (tj. na frekvenci), dojde po spuštění skriptu k vyhození výjimky:

from astropy import units as u l = 100 * u.nm print(l) print(l.to(u.Hz))

A tímto způsobem knihovna astropy.units zareaguje na nekorektní převody jednotek (důležitý je poslední řádek, na němž je přesně napsáno, o jaký problém se jedná):

100.0 nm Traceback (most recent call last): File "/home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/astropy/14_to.py", line 6, in <module> print(l.to(u.Hz)) ^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/quantity.py", line 943, in to value = self._to_value(unit, equivalencies) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/quantity.py", line 896, in _to_value return self.unit.to( ^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/core.py", line 1196, in to return self._get_converter(Unit(other), equivalencies)(value) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/core.py", line 1125, in _get_converter raise exc File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/core.py", line 1108, in _get_converter return self._apply_equivalencies( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/astropy/units/core.py", line 1086, in _apply_equivalencies raise UnitConversionError(f"{unit_str} and {other_str} are not convertible") astropy.units.core.UnitConversionError: 'nm' (length) and 'Hz' (frequency) are not convertible

Ve skutečnosti však mezi délkou a frekvencí existuje přímý vztah, a to konkrétně v souvislosti s vlnovou délkou. Zde se ovšem musí brát do úvahy (fázová) rychlost. Pro převod mezi vlnovou délkou a frekvencí elektromagnetického vlnění (fázová rychlost odpovídá rychlosti světla) můžeme použít nepovinný parametr equivalencies předaný metodě to:

from astropy import units as u l = 100 * u.meter print(l) print(l.to(u.Hz, equivalencies=u.spectral()))

A takto vypadají vypočtené výsledky (druhá hodnota vám asi bude povědomá – numericky odpovídá rychlosti světla):

100.0 m 2997924.58 Hz

14. Hodnoty s jednotkami a typové informace

Při práci s hodnotami, k nimž jsou přiřazeny i jednotky, je mnohdy vhodné explicitně zadávat i typové informace. Podívejme se nejprve na příklad, ve kterém typové informace chybí. V příkladu je definována funkce pro výpočet rychlosti:

from astropy import units as u def velocity(s, t): return s/t s = 100 * u.meter t = 20 * u.second v = velocity(s, t) print(v)

Vzhledem k tomu, že je tato funkce volána s korektními parametry, bude i výsledek výpočtu odpovídat očekávání:

5.0 m / s

Ovšem nic uživatelům nezabraňuje ve volání funkce velocity s otočením parametrů:

from astropy import units as u def velocity(s, t): return s/t s = 100 * u.meter t = 20 * u.second v = velocity(t, s) print(v)

Výsledek v takovém případě pochopitelně nebude korektní, což je ostatně jasně patrné z výsledku zobrazeného po spuštění skriptu:

0.2 s / m

15. Deklarace datového typu

Knihovna Astropy ovšem umožňuje použít třídu nazvanou Quantity pro specifikaci datového typu. Podobně jako u dalších typových informací (typové nápovědy – type hints) se specifikace typu může zpřesnit zápisem jednotky do hranatých závorek. V následujícím příkladu jsou definovány tři proměnné, které obsahují přímo typy, konkrétně typy „délková jednotka metr“, „časová jednotka sekunda“ a „rychlost v metrech za sekundu“:

from astropy import units as u length = u.Quantity[u.meter] time = u.Quantity[u.second] velocity = u.Quantity[u.meter/u.second] print(length) print(time) print(velocity)

Po spuštění skriptu je z výpisu ihned zřejmé, že hodnotami jsou skutečně přímo typy představující fyzikální jednotky:

typing.Annotated[astropy.units.quantity.Quantity, Unit("m")] typing.Annotated[astropy.units.quantity.Quantity, Unit("s")] typing.Annotated[astropy.units.quantity.Quantity, Unit("m / s")]

Poměrně snadno můžeme nadeklarovat proměnnou s hodnotou a jednotkou přímo s využitím konstruktoru Quantity, což ovšem znamená, že se zápis odlišuje od zápisu v předchozím skriptu:

from astropy import units as u length = u.Quantity(1, u.meter) time = u.Quantity(2, u.second) velocity = u.Quantity(1/5, u.meter/u.second) print(length) print(time) print(velocity)

Výsledky:

1.0 m 2.0 s 0.2 m / s

16. Explicitní zápis typových informací

Nyní již máme k dispozici všechny potřebné znalosti nutné pro specifikaci informací o typech přímo v deklaraci funkce (parametry + návratové hodnoty). Tyto informace mohou využít integrovaná vývojová prostředí popř. nástroje typu Pyright či Mypy pro kontrolu, zda je funkce volána s korektními argumenty:

from astropy import units as u def velocity(s: u.Quantity[u.meter], t: u.Quantity[u.second]) -> u.Quantity[u.meter/u.second]: return s/t s = 100 * u.meter t = 20 * u.second v = velocity(s, t) print(v)

Chování skriptu v runtime se ovšem nezmění, protože interpretr programovacího jazyka Python informace o typech ignoruje:

5.0 m / s

17. Jednotky hodnot uložených v n-dimenzionálních polích

Vzhledem k tomu, že knihovna Astropy do značné míry závisí na známé a často využívané knihovně NumPy, nabízí se otázka, jak vlastně uložit hodnoty s jednotkami do n-rozměrných polí. Ve skutečnosti je to v praxi velmi snadné, protože pole s hodnotami bez jednotek můžeme vynásobit jednotkou (tedy vlastně skalárem). V takovém případě se realizuje takzvaný broadcast, tj. skalár se nejprve rozšíří na pole o stejném tvaru, jaký má druhý operand a teprve poté se provede zapsaná operace prvek po prvku.

To si samozřejmě můžeme snadno ukázat. Nejprve pole a s bezrozměrnými hodnotami převedeme na nové pole obsahující časové údaje. A poté podílem (prvek po prvku) s polem s délkami vypočteme rychlosti. Přitom pole s délkami obsahuje pouze jeden prvek, takže i zde se provede broadcast:

import numpy as np from astropy import units as u a = np.array(range(10)) + 1 print("a = ", a) t = a * u.second print("t = ", t) l = np.array(1.0) * u.meter print("l = ", l) v = l / t print("v = ", v)

Výsledkem by mělo být pole s deseti rychlostmi (poslední dva řádky výpisu):

a = [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] t = [ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.] s l = 1.0 m v = [1. 0.5 0.33333333 0.25 0.2 0.16666667 0.14285714 0.125 0.11111111 0.1 ] m / s

A samozřejmě i zde platí, že některé operace mohou vést k výslednému poli obsahujícímu bezrozměrné hodnoty:

import numpy as np from astropy import units as u a = np.array(range(10)) + 1 print("a = ", a) t = a * u.second print("t = ", t) d = t / t print("d = ", d)

18. Příloha: základní (pod)balíčky dostupné po instalaci Astropy

Seznam všech standardních i doplňujících balíčků pro Astropy je dostupný na adrese https://www.astropy.org/af­filiated/index.html. V dnešním článku se ovšem budeme zabývat jediným balíčkem s názvem astropy.units. Ovšem po instalaci Astopy je snadné zjistit, které (pod)balíčky vlastně obsahuje:

table stats config coordinates wcs visualization nddata samp uncertainty constants io cosmology units convolution extern modeling time utils timeseries tests

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs.

Knihovna Pint

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 01_time.py základní použití časových jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/01_time.py 2 02_dimensionality.py získání veličiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/02_di­mensionality.py 3 03_time.py operace s časovými jednotkami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/03_time.py 4 04_time_dimensionality.py získání veličiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/04_ti­me_dimensionality.py 5 05_velocity.py rychlostní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/05_velocity.py 6 06_velocity_dimensionality.py získání veličiny (nebo jejího přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/06_ve­locity_dimensionality.py 7 07_wrong_op.py detekce nekorektních operací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/07_wrong_op.py 8 08_conversion.py konverze jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/08_conversion.py 9 09_conversion.py konverze jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/09_conversion.py 10 10_area.py výpočet plochy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/10_area.py 11 11_velocity.py výpočet rychlosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/11_velocity.py 12 12_acceleration.py výpočet zrychlení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/12_ac­celeration.py 13 13_force.py výpočet síly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/13_force.py 14 14_units_and_dimensionality.py veličiny a jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/14_u­nits_and_dimensionality.py 15 15_prefixes.py použití prefixů u jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/15_prefixes.py 16 16_prefixes.py použití prefixů u jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/16_prefixes.py 17 17_prefixes.py použití prefixů u jednotek, třetí příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/17_prefixes.py 18 18_binary_prefixes.py binární prefixy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/18_bi­nary_prefixes.py 19 19_byte_to_bites.py binární prefixy a převod bajtů na bity https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/19_by­te_to_bites.py 20 20_angle.py úhlové jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/20_angle.py 21 21_list_units.py výpis všech dostupných jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/21_list_units.py 22 22_reduced_units.py redukce dimensionality https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/22_re­duced_units.py 23 23_to_base_units.py redukce na základní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/23_to_ba­se_units.py 24 24_to_base_units.py redukce na základní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/24_to_ba­se_units.py 25 25_formatting.py formátovaný výstup https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/25_formatting.py 26 26_energy.py výpočet energie s jednotkami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/26_energy.py 27 27_energy_base_units.py výpočet energie s jednotkami, převod na základní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/26_e­nergy_base_units.py 28 28_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 1 (vzdálenost) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/28_parsing.py 29 29_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 2 (síla) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/29_parsing.py 30 30_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 3 (údaje o délkách) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/30_parsing.py 31 31_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 4 (údaje o délkách) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/31_parsing.py 32 32_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 5 (časové údaje) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/32_parsing.py 33 33_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 6 (časové údaje) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/33_parsing.py

Knihovna SymPy kombinovaná s knihovnou Pint

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 01_symbol.py použití symbolů v knihovně Sympy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/01_symbol.py 2 02_symbol_and_unit.py kombinace symbolů a jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/02_symbol_and_unit.py 3 03_symbol_and_unit.py kombinace symbolů a jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/03_symbol_and_unit.py 4 04_velocity.py výpočet rychlosti s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/04_velocity.py 5 05_force.py výpočet síly s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/05_force.py 6 06_better_output.py tisk hodnoty i jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/06_better_output.py 7 07_symbolic_computation.py symbolické výpočty v knihovně Sympy, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/07_symbolic_computation.py 8 08_symbolic_computation.py symbolické výpočty v knihovně Sympy, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/08_symbolic_computation.py 9 09_solve.py symbolické řešení rovnice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/09_solve.py 10 10_sympy_units.py jednotky přímo z knihovny Sympy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/10_sympy_units.py 11 11_diff.py symbolický výpočet derivace s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/11_diff.py 12 12_solve.py symbolické řešení rovnice s využitím jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/12_solve.py 13 13_solve.py symbolické řešení rovnice s využitím jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/13_solve.py 14 14_solve.py symbolické řešení nerovnice s využitím jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/14_solve.py 15 15_solve.py symbolické řešení nerovnice s využitím jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/15_solve.py 16 16_wrong_units.py použití nekompatibilních jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/16_wrong_units.py

Knihovna Astropy

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 01_time.py specifikace jednotky u definované či vypočtené hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/01_time.py 2 02_units.py získání hodnoty, jednotky a typu hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/02_units.py 3 03_time.py aritmetické operace s dvojicí hodnot se stejnou veličinou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/03_time.py 4 04_units.py výpočet, jehož výsledkem je odlišná veličina https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/04_units.py 5 05_velocity.py výpočet rychlosti, nejjednodušší varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/05_ve­locity.py 6 06_velocity.py výpočet rychlosti, nepatrně vylepšená varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/06_ve­locity.py 7 07_acceleration.py výpočet zrychlení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/07_ac­celeration.py 8 08_force.py výpočet síly působící na urychlované těleso https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/08_force.py 9 09_compose.py zjištění, na které jednotky lze výsledek převést (časové jednotky) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/09_compose.py 10 10_compose.py zjištění, na které jednotky lze výsledek převést (časové jednotky) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/10_compose.py 11 11_compose.py zjištění alternativ k odvozeným jednotkám https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/11_compose.py 12 12_compose.py zjištění alternativ k odvozeným jednotkám https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/12_compose.py 13 13_to.py převody mezi jednotkami (korektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/13_to.py 14 14_to.py převody mezi jednotkami (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/14_to.py 15 15_to.py převod mezi frekvencí a vlnovou délkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/15_to.py 16 16_no_types.py funkce bez uvedení typových informací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/16_no_ty­pes.py 17 17_wrong_types.py volání funkce s nekorektními argumenty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/17_wron­g_types.py 18 18_quantity_types.py specifikace typů hodnot s jednotkami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/18_qu­antity_types.py 19 19_quantity_types.py specifikace typů hodnot s jednotkami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/19_qu­antity_types.py 20 20_type_hints.py typové informace v deklaraci funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/20_ty­pe_hints.py 21 21_numpy_units.py jednotky hodnot uložených v n-rozměrných polích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/21_num­py_units.py 22 22_numpy_units.py jednotky hodnot uložených v n-rozměrných polích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/astropy/22_num­py_units.py

