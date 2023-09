Microsoft přispěl do API Vulkan, KDE ladí správu napájení

Poslední dny v KDE: uvítací obrazovka či správa napájení

V KDE se pilně pracuje nejen na Plasmě 6.0, ale i na drobných posledních věcech v pětkové řadě. Vývojáři stihli za poslední dva týdny třeba úpravu uvítacího centra KDE, které si mohou nyní distribuce upravovat do své podoby. Vylepšení uživatelského rozhraní zahrnují třeba vylepšenou implementaci desktop portálů s podporou mezi-desktopových akcentových barev či přehlednější vzhled hlavní a nástrojové lišty KDE aplikací na HiDPI obrazovkách (oboje míří ještě do Plasmy 5.27.8).

Vyhledávání s KRunnerem nově zobrazuje jen ty režimy spánku, které jsou podporovány systémem a lze se k nim dostat i s hledáním hesla „power“. Zlepšuje se na Plasmě 6.0 i odezva kurzoru myši za současně nižší spotřeby energie. Notifikace o nízkém a kritickém stavu nabití akumulátoru jsou stručnější a přehlednější. Opravena je také jako obvykle řada chyb, více v přehledu Nate Grahama.

Z předchozího týdne mezi novinkami najdeme v Plasmě 6.0 vylepšení vyhledávání s KRunnerem, kde uživatel může specifikovat jisté oblasti jako důležité a ty se pak objevují ve výsledcích vyhledávání prioritně. KRunner i před týdnem prodělal výkonnostní zrychlení a totéž platí obecně pro Plasmu. Vizuálně sjednoceny jsou ikonky obsahující do kruhu uspořádané šipky (refresh apod.). Jinak pokud to uživatelův stroj podporuje, tak lze rovnou z KRunneru přejít do hybridního spánku, kdy je počítač uspán okamžitě a hibernace proběhne třeba za pár hodin.





Náhledy HDR obrázků, které jsou ale zobrazovány v ne-HDR režimu, jsou automaticky konvertovány do sRGB (dosud se totiž vůbec žádný náhled nezobrazoval). Konsole se svou víceprocesovou architekturou zase dostala schopnost strčit každý proces do vlastní cgroup (samozřejmě při běhu se systemd).

Jinak pokud vše půjde podle plánu, vydání Plasmy 6.0 proběhne v únoru 2024. Synchronně ve stejnou dobu očekávejme i Qt6 verze KDE Gear a KDE Frameworks.





Vulkan 1.3.264 s vůbec prvním rozšířením od Microsoftu

Jistou dobu se už ví, že Microsoft pracuje na rozšíření pro API Vulkan (Extension). Nyní s vydáním verze Vulkan 1.3.264 má hotovo a jeho rozšíření pojmenované VK_MSFT_layered_driver je jeho součástí.

Účelem tohoto vylepšení je lepší běh s Vulkanem nad jinou vrstvou, v případě Microsoftu jde samozřejmě o běh Vulkanu nad Direct3D 12 na operačním systému Windows. Obecně ale vývojáři Microsoftu v tomto kontextu připomínají VulkanOn12 (alias Dozen) nad D3D12 a MoltenVK nad API Metal.

Nové rozšíření řeší situaci, kdy daný fyzický hardware může provozovat Vulkan přes dvě různé vrstvy (jednu přímou, druhou vrstvenou nad něčím jiným) a dosud se tohle nijak nespecifikovalo. Logické samozřejmě je preferovat běh nad přímou implementací Vulkanu, ale je potřeba cesta, jak toto (použití toho či onoho ovladače) specifikovat. Co nový kód Microsoft neřeší, je třídění pořadí v případě více nativním implementací na stejné úrovni (ne)vrstvení. Vše i s dalšími podrobnostmi a novinkami shrnuje přehled na Githubu projektu Vulkan.

FreeBSD 14 Beta s WiFi 6, aktualizací LLVM a nástrojem Fwget

První beta verze příštího FreeBSD 14 je venku (další informace na GitHubu projektu). Uživatelé mohou testovat jak počáteční podporu Wi-Fi 6, tak aktualizovaný systém kompilátoru postavený na LLVM. Nově také přibyla utilita Fwget pro firmwary GPU AMD a Intel (další budou časem přibývat). FreeBSD 14 je také poslední verzí, která bude dostupná i pro 32bit x86, pro patnáctku se s touto platformou již nepočítá, ač bude možné stále spouštět 32bitové x86 binárky. Až snad FreeBSD 16 se nad 32bit x86 nejspíš definitivně zavře voda.

Čtrnáctka také nahrazuje sendmail za dma, novým Dtrace poskytovatelem je zde Kinst, makefs dostal podporu ZFS, vylepšen je i boottrace (nové rozhraní pro zachytávání událostí během bootu a vypínání systému), nechybí ani receive-side offloading u TLS 1.3, sh jako nový výchozí shell pro roota a mnohé další. Vydání ostré verze nastane již příští měsíc.

DXVK-NVAPI 0.6.4 přidává HDR

Nová verze projektu DXVK-NVAPI, pojítka mezi během věcí přes Nvidia NVAPI / Direct3D her na Steam Protonu a Vulkanu na Linuxu skrze DXVK, je na světě. Vedle toho, že DXVK-NVAPI umožňuje běh věcí jako Nvidia DLSS pro Vulkan / D3D11 / D3D12, či Nvidia Reflex, PhysX ad. je tu i podpora HDR. Legrační však na celé věci je, že podpora HDR na Linuxu v tuto chvíli není možná s Nvidia GPU (obligátní ovladačové problémy, které jistě netřeba rozebírat), lze ji ale využívat na patřičně opatchovaných strojích včetně Gamescope, postavených na AMD.

Pro Nvidii byl projekt upraven i pro běh s novějšími uzavřenými oladači řady 535. Podrobněji na GitHubu projektu.