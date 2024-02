Neceločíselné škálování pro XWayland se blíží, dav1d přidává podporu RISC-V a LoongArch

Opravná verze Mesa 24.0.1

Mesa 24.0 přinesla řadu novinek, včetně ray-tracingu skrze RADV či Vulkan ovladače pro PowerR GPU řady Rogue. Nyní přichází její opravná verze, která řeší mnohé objevené chyby. Přidává například řešení pro běh Jedi Survivor s RADV, opravy kompilátoru AMD ACO, podporu GL_TEXTURE_BARRIER s Rusticl, podporu EXT_shader_image_load_storage pro Iris se SPECViewPerf 13, opravu čištění cache u ovladače Intel ANV pro nejnovější generaci mobilních CPU Meteor Lake, opravy popory Vulkan Video v rámci RADV, řešení pro dual color blending ve hře Dying Light a mnoho dalšího.

Podrobnosti jsou k dispozici v přehledu na domovské stránce projektu.

Neceločíselné škálování pro XWayland se blíží

Nový kód zamířivší do GNOME Mutteru připravuje podporu pro neceločíselné škálování aplikací běžících přes XWayland nad tímto Wayland kompozitorem. Na světě je merge request, který založil Jonas Dreßler nad patchem od Jonase Ådaha. Řešení je prosté, nabídnou XWayland klientům, kteří škálování podporují, cestu k vlastnímu nastavení hodnoty škálování (která, dodejme, bude korespondovat s nastavenou hodnotou neceločíselného škálování přímo u Wayland kompozitoru).





Další požadavek na začlenění řeší dialogy nastavení v GNOME, které budou přebírat škálovací faktor z dedikovaného D-Bus API pro X11 hodnoty přímo z Mutteru, nikoli z API natavení zobrazení (na potřebné části kódu v Mutteru se ještě pracuje). Jak dodává Phoronix, s ohledem na vývojovou fázi GNOME 46 nelze čekat začlenění dříve než v GNOME 47 v září tohoto roku (podobně zatím chybí vyvíjená podpora GNOME Variable Refresh Rate).

Intel Open Image Denoise 2.2 s rychlejším během na CPU

Intelova otevřená knihovna pro odstraňování šumu, kterou lze používat třeba s Blenderem, dostala v nové verzi vylepšené algoritmy vedoucí k lepší rekonstrukci jemných detailů u odšumovaného obrazu.





Vedle toho Intel zvyšuje výkon při běhu knihovny na CPU a také přidává podporu integrovaných GPU jader v poslední generaci svých CPU Meteor Lake, na Apple Silicon zase příslušných Metal zařízení, pro Windows i Linux tu pak je podpora CPU typu AArch64 (de facto rozšiřuje podporu 64bit ARMů i o jiné OS než jen macOS). Ve výchozím nastavení je zapnutí API ovladač pro Nvidia CUDA a přibyly různé opravy chyb. Podrobnosti jsou k dispozici na Githubu projektu.

Týden v KDE: Plasma 6.0 za méně než týden

Stručně řečeno, finišuje se. Vývojáři KDE pilně pracují na posledních opravách pro plánované přelomové vydání Plasmy 6.0 (a věcí souvisejících). Spousta oprav je přitom nyní backportována i do Plasmy 5.27, jmenovitě Nate Graham vypichuje následující.

Opravena je další cesta, kterak KWin mohl spadnout při běhu Plasmy na Waylandu. Soubory kopírované pomocí schránky jsou nyní viditelné i v sandboxovaných aplikacích za použití portálů. Při zvednutí víka displeje notebooku se obnoví podsvícení klávesnice na správné hodnotě.

Pro šestkovou Plasmu přibylo pár drobností, opravených chyb je ale celkově za poslední týden 135 a připravuje se i nadále řada věcí pro vydání Plasmy po šestce, tedy Plasmy 6.1 – nový mód Spotlight View v GwenView, oprava chybného varování u proxy při použití prohlížeče Chromium, čistší rozhraní v systémových nastaveních, či nová pravidla pro KWin při běhu s adaptivní zobrazovací frekvencí. Do Spectacle 24.05 pak zamíří významnější vylepšení zachytávání obdélníkové oblasti obrazovek.

dav1d 1.4 s dalšími AVX-512 optimalizacemi, podporou RISC-V a LoongArch

Dekodér video formátu AV1 běžící standardně na CPU, v nové verzi opět zrychluje. Tvůrci přináší další AVX-512 optimalizace pro módy z1/z2/z3 v 8bitové i vyšších barevných hloubkách. Ve verzi 1.4 přichází do dav1d také podpora CPU architektur RISC-V (plus ITX optimalizace) a čínské LoongArch (plus optimalizace pro 8bit).

Dodejme, že v současnosti všichni relevantní výrobci GPU (AMD, Nvidia, Intel) podporují hardwarovou akceleraci formátu AV1 na svých GPU, přesto však obrovské množství počítačů ve světě stále potřebují dekódování AV1 videa na CPU.