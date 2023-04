Nové grafiky Matrox LUMA na bázi Intel Arc, sudo a su v Rustu

Matrox představil grafické karty LUMA, využívají GPU Intel Arc

Ne, není to vtip a není 1. dubna. Kdysi věhlasný výrobce grafických karet, který pro běžné desktopy od vydání Parhelie už nic neudělal, stále existuje, vyrábí a prodává. Před pár lety se přestal trápit vývojem GPU a přešel na Radeony od AMD, nyní nastává obrat o 180° a Matrox oznamuje novou produktovou řadu LUMA, která stojí na GPU Intel Arc.

Na trh jde „vyšší model“ LUMA A380 (bude odpovídat low-endovému Intel Arc A380) a také dva nižší modely LUMA A310, resp. LUMA A310F – první jmenovaný nese pasivní chlazení. Karty samozřejmě nabízí architektonické schopností Arců, tedy například 8k/60Hz výstupy, podporu akcelerace video formátů včetně VP9 a AV1 a podporu API jako Vulkan 1.3 a všech sw věcí, které Intel pro svá GPU vyvíjí. Karty startují s tříletou zárukou, Matrox ale jedním dechem dodává, že garantuje podporu po dobu 7 let s dedikovanou zákaznickou podporou. Doufejme, že až se objeví nové kary v sekci ovladače na firemním webu, nebude chybět Linux.

Vývojová verze Wine 8.7

Novinek je v čerstvé verzi Wine 8.7 opět poskrovnu, tvůrci stihli přehození parsování DXBC shaderů na VKD3D, další vylepšení spool souboru v ovladači PostScriptu a pak už jen opravu 17 chyb. Nejstarší nahlášená v říjnu 2007 se tak nějak vyřešila sama, takže došlo jen k uzavření 15 let starého hlášení. Nejrychleji uzavřena pak byla chyba z minulého týdne.





SVT-AV1 přináší další zrychlení

Vývojáři Intelu vydali další verzi CPU kodéru do video formátu AV1. Přináší další ladění kódování do podoby, kdy většina kódovacích profilů je zase o něco rychlejší, největší zrychlení je pak pro scénáře M0-M13, kde se ladilo nastavení rychlosti vůči kvalitě a pro M5-M1 to dává zrychlení o 15 až 30%.

Přibyl také nový preset MR, který slouží jako referenční kvalita. Přibyla též podpora dynamických miniGOP (aktivní pro M9 a nižší), škálovací lambda faktor lze specifikovat z příkazové řádky. Plugin pro GStreamer byl aktualizován na tuto verzi. Podrobnosti jsou k dispozici na domovském GitLabu projektu.





AMD přidala kódování do AV1 do Mesa/VA-API

VA-API Gallium state tracker v projektu Mesa nově zvládá i akceleraci kódování do video formátu AV1, díky vývojářům AMD. Ti se věci chopili s ohledem na to, že Radeony nové generace RDNA3 jsou prvními, které toto podporují. Pro využití samozřejmě je potřeba právě grafický procesor s příslušnou hardwarovou podporou.

Nové RDNA3 Radeony nesou video engine nové generace, označovaný jako Video Core Next 4 (VCN4). Změna míří do Mesa 23.3, prozatím lze akceleraci testovat s GPU Intel a speciální vývojvou větví FFmpegu Cartwheel, kde Intel realizuje změny později posunutí do standardního FFmpegu, informuje Ruijing Dong z AMD. Podpora AV1 kódování si vyžádala zhruba 8 tisíc řádků zdrojového kódu.

PCMCIA začíná mizet z jádra

Jak bylo dříve avizováno, podpora PCMCIA pomalu zmizí z Linuxu. Již s verzí 6.4 přijde jádro o některé prvky. Linus nyní poslal do věčných lovišť všechny PCMCIA ovladače v subsystému char/misc (současně přitom v rámci daného pull requestu zavedl do jádra patche pro AMD CDX).

Odstraněny tak jsou ovladače pro Omnikey Cardman 4000 a 4040, SCR24X Chip Card Interface a SyncLink PC Card. Mizí také ovladač pro PCMCIA/CardBus to USB.

Přepis sudo a su v Rustu

Dvě utility, z nichž minimálně jedna je pro každého linuxáka nepostradatelná, jsou právě přepisovány do Rustu. Za finanční podpory od Amazon Web Services tak vznikne paměťově zabezpečnější varianta na klasické sudo a su pod křídly týmu z Ferrous Systems a Tweede Golf. Vývoj lze sledovat na memorysafety.org, kód je pak hostován na GitHubu.

Unikátní DVD+R média DataTresrDisc skončila

Web společnosti vyrábějící v Česku unikátní anorganická DVD média DataTresorDisc utichl. Po zhruba 11 letech tak končí firma, která vedle velkého zahraničního výrobce M-DISC nabízela vysoce odolná vypalovací média, pro která často ani nebyla potřeba speciální DVD vypalovačka (či normální s upraveným firmwarem).

Dnes se dá M-DISC běžně koupit, i mechaniky jej podporují a vedle DVD nabízí technologie M-DISC (například pod značkou Verbatim) i BD a BDXL média. DataTresorDisc se od DVD k BD nikdy neposunul a s ohledem na stále klesající zájem o 12cm kotoučky je tak jeho konec asi logický. Ale je to škoda. Dovolte mi připomenout dobový seriál testů těchto médií, kterého se zhostil WIFT na CDR/DIIT.