 »   »  Omezení dopadu phishingového útoku pomocí DNS

Před časem se na uživatele na naší univerzitě snesla vlna phishingových útoků. Při snaze o vyřešení tohoto problému jsme příliš úspěšní nebyli. Nejlepší obranou je vzdělávání uživatelů, ale to je bohužel málo účinné. Uživatelé se prostě chtějí zaměřovat na svou práci a na bezpečnost jim už tolik pozornosti nezbývá. Ale určitě je vzdělávání to nejdůležitější.

<VirtualHost *:80> ServerName cms-proxy.upce.cz DocumentRoot /var/www/html RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^cms-proxy\.upce\.cz$ RewriteRule ^/(.*)$ /nophishing.html CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nophishing_access.log vhost_alias_combined "expr=!%{HTTP_HOST} -in {'cms-proxy.upce.cz','195.113.124.138'}" CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log vhost_combined "expr=%{HTTP_HOST} -in {'cms-proxy.upce.cz'}" </VirtualHost>

Aby nám server odpovídal na všechny blokované domény, musíme tuto ukázanou konfiguraci provést ve výchozím virtuálu. Který to je? Ten, který má ServerName shodné s hostname stroje. Tam Apache hází všechny http dotazy na virtuály, které nemá explicitně nakonfigurované.

To, že pomocí DNS budeme posílat dotazy na svůj web, místo na původní, znamená jen, že se TCP spojení bude navazovat s naším serverem. V HTTP hlavičce ale zůstane dotaz na původní doménu.

Rewrite říka: pravidlo použij na všechny dotazy, které nejdou na http server cms-proxy.upce.cz . Na všechny dotazy, ať je v URL cokoliv, vracej soubor nophishing.html .

Nakonec si pomocí regulárního výrazu oddělíme logování. Vše co se týká phishingových dotazů se zapisuje do souboru nophishing_access_log , dotazy přímo na doménu cms-proxy.upce.cz zapisuje do standardního logu.

Praktické zkušenosti

Odkazy, které jsou vloženy přímo do mailu, nebývají často přímo tou doménou, kterou je třeba zablokovat. Rhybáři velmi často ovládají několik různých serverů a v rámci jednoho útoku používají mnoho různých domén. Ty často využijí jen pro přesměrování a všechny dotazy, z různých domén, tak končí na jednom jediném serveru. Proto než doménu zablokujete, zkontrolujte, zda jen nevede na několik různých přesměrování, blokujte až cílovou doménu. Ale proveďte to rychle, než si uživatelé stihnou mail přečíst.

Ukázalo se, že má smysl napsat správci serveru, který byl zneužit, správci to velmi často opraví. To, že je server zneužíván, není na první pohled pro dotčeného správce vidět. Hack je skryt, aby nenarušoval normální chod serveru a zůstal k dispozici po dlouhou dobu.

Jednou jsem dokonce byl schopen získat i kód té phishingové stránky. Útočník si na serveru nechal zazipovanou kopii. Přes velmi precizně zpracovanou vizuální stránku, byl vlastní PHP kód napsán velmi hrubě a nedbale. Stejně dělal jen to, že získané údaje posílal kamsi mailem.

Setkal jsem se také s phishingovým útokem, který nebyl cílen na nás. Byl psán dobrou češtinou, využíval náš vizuální styl, jména a funkce našich skutečných zaměstnanců k vyvolání zdání, že jej odesíláme my. Zkrátka profesionální práce. Účelem bylo šíření zavirované přílohy. Vyvolalo to vlnu dotazů a telefonátů, co to posíláme. Proti tomuto útoku se moc dělat nedá, ale můžete to zkusit. Rozhodně se ten mail pokuste získat a především jeho hlavičku.

Z logu poštovního serveru můžete získat jen adresu odesílatele (v našem případě to byl jeden americký webhosting). Ale hlavička mailu nám prozradila mail agenta, který mail vytvořil a zemi původu. Kontaktovali jsme hosting, ti nám vyšli vstříc a díky znalosti mail agenta identifikovali původce. No a země původu? Mail šel přes australskou univerzitu, tichomořské ostrovy a Gruzii z Moskvy.