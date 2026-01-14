Přestaňte už používat MySQL, není to skutečný open source

Článek je překladem anglického článku Stop using MySQL in 2026, it is not true open source, jehož autorem je Otto Kekäläinen. Vyšlo s autorovým laskavým svolením.
Počet commitů na GitHubu v projektu MySQL během roku 2025 výrazně poklesl. Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje stav v době psaní tohoto článku v lednu 2026 a tento obrázek by měl být alarmující pro každého, komu záleží na open-source softwaru.
Společnost Oracle není důvěryhodný správce open-source projektů
Když společnost Oracle v roce 2009 převzala firmu Sun Microsystems a s ní i MySQL, Evropská komise tuto transakci téměř zablokovala z obavy, že cílem společnosti Oracle je pouze potlačení konkurence. Transakce nakonec prošla, protože Oracle se zavázala, že MySQL bude nadále provozovat a nezruší ji. Nikoho ale nepřekvapilo, že Oracle se o MySQL, jako o open-source projekt, nestará dobře a komunita kolem něj již několik let upadá. Veškerý vývoj probíhá za zavřenými dveřmi.
Veřejně viditelný bug tracker není ten skutečný, který zaměstnanci Oracle používají pro vývoj MySQL. Těch pár lidí, kteří se snaží přispívat do MySQL, vidí pouze své pull requesty a zaslané patche označené jako přijaté, většinou bez zpětné vazby. Tyto změny se pak mohou nebo nemusejí objevit v příštím vydání MySQL. Často jsou také přepsané a v polích git author/committer jsou uvedeni pouze se zaměstnanci Oracle. Skutečný autor je zmíněn pouze v krátké zmínce v blogovém příspěvku.
Když jsem byl technickým manažerem týmu pracujícího na RDS MySQL a RDS MariaDB v Amazon Web Services, dohlížel jsem na příspěvky svých inženýrů do MySQL i MariaDB (druhá z nich je odnoží MySQL od původního autora MySQL, Michaela Wideniuse). Všichni softwaroví vývojáři v mé organizaci neradi odesílali kód do MySQL kvůli špatnému přijímání jejich příspěvků ze strany Oracle.
Kdo je Otto Kekäläinen?
Otto Kekäläinen je manažer v oblasti technologií s více než 25 lety zkušeností. V současné době pracuje jako nezávislý konzultant, dříve byl manažerem vývoje softwaru Amazon RDS pro MySQL a MariaDB. Předtím byl do roku 2021 generálním ředitelem společnosti Seravo a do roku 2018 generálním ředitelem nadace MariaDB Foundation. Je aktivním vývojářem linuxových distribucí Debian a Ubuntu.
MariaDB je pravým opakem, protože veškerý vývoj probíhá v reálném čase na github.com/mariadb/server, kdokoli může odeslat pull request a získat zpětnou vazbu, všechny chyby jsou otevřeně diskutovány na jira.mariadb.org a tak dále. Přesně tak, jak by se dalo očekávat od skutečného open-source projektu. MySQL je open-source pouze z hlediska licence (GPL v2), ale ne jako projekt.
Technický úpadek MySQL v posledních letech
Přestože Oracle není dobrým správcem open-source, je třeba mu přiznat, že udržel organizaci MySQL při životě a umožnil jí existovat poměrně nezávisle a pokračovat ve vývoji a vydávání nových verzí MySQL i více než deset let po akvizici. Nemám přehled o tom, kolik zákazníků měli, ale předpokládám, že podnikání MySQL bylo pro Oracle poměrně ziskové a finančně užitečné. Alespoň dokud nezískalo příliš mnoho vlastností, které by ohrozily hlavní databázové podnikání Oracle.
Nevím proč, možná proto, že organizaci opustilo příliš mnoho talentovaných lidí, ale zdá se, že z technického hlediska se MySQL od roku 2022 začala zjevně zhoršovat.
Když vyšla verze MySQL 8.0.29 s výchozí metodou
ALTER TABLE přepnutou na spouštění in-place, měla mnoho okrajových případů, které nefungovaly, což u mnoha uživatelů způsobovalo selhání databáze a poškození dat. Problém nebyl zcela vyřešen až do vydání MySQL 8.0.32 o rok později.
K nelibosti mnoha uživatelů společnost Oracle oznámila, že série 8.0 bude „evergreen“, a v těchto verzích zavedla nové funkce a změny, místo aby se omezila pouze na opravy chyb a bezpečnostní opravy, jak uživatelé historicky očekávali od těchto údržbových verzí označených jako x.y.Z.
Šest let nebyla vydána žádná nová hlavní verze MySQL. Po MySQL 8.0 v roce 2018 byla až v roce 2023 vydána MySQL 8.1, a to pouze jako krátkodobá předběžná verze. První skutečná nová verze MySQL 8.4 LTS byla vydána v roce 2024. I když se jednalo o novou hlavní verzi, mnoho uživatelů bylo zklamáno, protože neobsahovala téměř žádné nové funkce.
Mnozí uživatelé také hlásí snížený výkon u novějších verzí MySQL. Například níže uvedený benchmark od známého odborníka na výkon MySQL Marka Callaghana ukazuje, že při velkém zatížení zápisem je propustnost MySQL 9.5 obvykle o 15 % nižší než u verze 8.0.
Vzhledem k tomu, že novější verze MySQL označily mnoho funkcí za zastaralé, řada uživatelů si také stěžovala na značné potíže při přechodech z MySQL 5.7 na 8.0 a z 8.0 na 8.4. S několika málo novými funkcemi, silným zaměřením na čištění kódu a rušením funkcí bylo pro mnohé zřejmé, že Oracle se rozhodl MySQL jen udržovat při životě. Všechny nové relevantní funkce (např. vektorové vyhledávání) chce zařadit jen do Heatwave, uzavřené služby určené pouze pro platící cloudové zákazníky MySQL.
Jelikož bylo zřejmé, že Oracle do MySQL neinvestuje, Peter Zaitsev ze společnosti Percona v červnu 2024 napsal článek Zabíjí Oracle konečně MySQL? V té době začala popularita MySQL podle žebříčku DB-Engines prudce klesat, což je trend, který se pravděpodobně v roce 2026 ještě zrychlí.
V září 2025 se v médiích objevily zprávy, že společnost Oracle snižuje počet svých zaměstnanců a že dochází k výraznému propouštění zaměstnanců MySQL. To samozřejmě nevěstí nic dobrého pro budoucnost MySQL a Peter Zaitsev již v listopadu zveřejnil statistiky, které ukazují, že nejnovější aktualizace MySQL obsahovala méně oprav chyb než dříve.
Open source má velmi reálný vliv na bezpečnost a suverenitu softwaru
Někdo říká, že je mu jedno, zda je MySQL skutečně open source, nebo ne, nebo že jim je jedno, zda má v příštích letech budoucnost, pokud teď funguje. Obávám se, že lidé, kteří tak uvažují, podstupují obrovské riziko. Databáze je často nejdůležitější součástí softwarové aplikace a jakákoli chyba nebo problém v provozu, natož bezpečnostní problém, bude mít okamžité důsledky a „lhostejnost“ nakonec povede k propuštění nebo žalobě.
V open source se problémy diskutují otevřeně a čím větší je problém, tím více lidí a společností se podílí na jeho řešení. Open source jako metodika vývoje je podobná vědecké metodě s volným tokem myšlenek, které jsou neustále zpochybňovány a vítězí pouze ty s nejpřesvědčivějšími důkazy. Neotevřenost znamená větší nejasnost, větší riziko a více přístupu typu „prostě nám věř, kámo“.
Tento rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným přístupem je velmi patrný například v tom, jak Oracle řeší bezpečnostní problémy. Jen v roce 2025 zveřejnil projekt MySQL celkem 123 oznámení týkajících se bezpečnostních problémů (CVE), zatímco MariaDB jich měla jen osm. V roce 2025 bylo nahlášeno 117 CVE, které se týkaly pouze MySQL a neohrožovaly uživatele MariaDB.
Nečetl jsem je všechny, ale CVE projektu MySQL obvykle neobsahují žádné skutečné podrobnosti. Například čerstvé CVE-2025–53067 uvádí: „Snadno zneužitelná chyba umožňuje útočníkovi s vysokými oprávněními a přístupem k síti prostřednictvím více protokolů ohrozit server MySQL.“ Neexistují žádné informace, které by bezpečnostní výzkumník nebo auditor mohl použít k ověření, zda původní problém skutečně existoval, zda byl opraven, nebo zda oprava byla dostatečná a problém zcela odstranila.
Uživatelé MySQL musejí prostě věřit firmě Oracle, že nyní je vše v pořádku. Takovéto řešení bezpečnostních problémů je v ostrém kontrastu s jinými open-source projekty, kde jsou všechny bezpečnostní problémy a jejich opravy kódu po skončení počátečního embarga a zveřejnění CVE otevřené pro úplnou kontrolu.
Existují také různé formy „enshittifikace“, které by se v opravdovém open-source projektu nevyskytovaly. Vše, co se týká MySQL jako softwaru, dokumentace a webových stránek, tlačí uživatele k tomu, aby přestali používat open-source verzi a přešli na uzavřené verze MySQL, zejména na cloudovou variantu Heatwave. To je nejen uzavřený software, ale také vede k tomu, že Oracle vidí do obsahu databází svých zákazníků.
Někdo by mohl samozřejmě namítat, že takto Oracle vydělává peníze a je schopen pak poskytovat lepší produkt. Ale příběhy na Redditu a jinde naznačují, že Oracle tvrdě vydělává na posledních zbývajících zákaznících MySQL, kteří jsou nuceni platit stále více za stále méně.
Existují různé možnosti a migrace je snadná, stačí ji udělat
Velká část uživatelů MySQL přešla na MariaDB již v polovině desátých let, zejména ti, kterým velmi záleželo na tom, aby jejich databázový software zůstal skutečně open source. Patřily mezi ně velké instalace, jako je Wikipedie, nebo linuxové distribuce Fedora a Debian. Protože se jedná o open source a neexistuje žádný centralizovaný stroj, který by shromažďoval statistiky, nikdo neví, jak přesně vypadají tržní podíly. Existují však některé statistiky týkající se konkrétních aplikací, například víme, že 57 % webů používajících WordPress po celém světě používá MariaDB, zatímco podíl MySQL je u nich 42 %.
Pokud provozujete klasický LAMP stack, jako je WordPress, Drupal, Mediawiki, Nextcloud nebo Magento, je přechod ze staré databáze MySQL na MariaDB velmi jednoduchý. Jelikož MariaDB je odvozeninou MySQL a je s ní z velké části zpětně kompatibilní, lze MySQL nahradit MariaDB bez nutnosti měnit stávající konektory nebo databázové klienty, protože ty budou s MariaDB fungovat stejně jako s MySQL.
Pokud používáte vlastní aplikace a máte svobodu provádět změny v tom, jak a jaká databáze se používá, existují desítky vyspělých a dobře fungujících open-source databází, z nichž si můžete vybrat, přičemž nejoblíbenější obecně používanou databází je PostgreSQL.
Pokud byla vaše aplikace od začátku vytvořena pro MySQL, přechod na PostgreSQL může vyžadovat hodně práce. Architektura MySQL/MariaDB a engine InnoDB mohou stále nabízet výhodu například v online službách, kde je nejvyšší prioritou vysoký výkon, škálovatelnost a spolehlivé replikační funkce. Pro rychlou a snadnou migraci je pravděpodobně nejlepší volbou MariaDB.
Přechod z MySQL na Percona Server je také velmi snadný, protože pečlivě sleduje všechny změny v MySQL a odlišuje se od něj pouze malým počtem vylepšení provedených společností Percona. Nicméně právě proto, že se v podstatě jedná pouze o přizpůsobenou verzi MySQL Serveru, není to dlouhodobě schůdné řešení pro ty, kteří se snaží zcela zbavit závislosti na Oracle.
Existuje také několik open-source databází, které nemají společného předka s MySQL, ale snaží se být s MySQL kompatibilní. Většina aplikací vytvořených pro MySQL tak může jednoduše přejít, aniž by bylo nutné přepisovat příkazy SQL. Jednou z takových databází je TiDB, která byla od základu navržena speciálně pro vysoce škálovatelné a velké systémy. Je tak dobrá, že i nejnovější databázové řešení Amazonu DSQL bylo vytvořeno s využitím mnoha nápadů z TiDB.
TiDB však skutečně vyniká pouze u větších distribuovaných nastavení, takže pro drtivou většinu běžných malých a středních aplikací, které v současné době používají MySQL, je nejpraktičtějším řešením pravděpodobně přechod na MariaDB. Na většině linuxových distribucí ji lze jednoduše nainstalovat spuštěním příkazu
apt/dnf/brew install mariadb-server.
Ať už se nakonec rozhodnete pro cokoli, pokud to nebude Oracle, budete na tom lépe.