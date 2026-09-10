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Programovací jazyk Action! pro osmibitové domácí mikropočítače Atari

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 81 minut
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Projekt Atari perex.
Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0
Projekt Atari perex.
Profesionální aplikace pro osmibitové počítače Atari byly většinou vytvářeny v assembleru. Existoval však jeden vyšší programovací jazyk, který byl dostatečně výkonný i pro tvorbu her: Action!
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Velmi zajímavým vyšším programovacím jazykem, který byl optimalizován pro použití na osmibitových mikropočítačích, byl jazyk nazvaný Action!. Tento jazyk, o kterém kdysi vznikaly celé legendy (zejména v zemích s nedostatkem literatury), byl určen pro osmibitové domácí mikropočítače Atari a od ostatních (obecnějších) jazyků se odlišoval zejména tím, že jeho možnosti do značné míry odrážely schopnosti těchto mikropočítačů (datové typy omezeny na bajt, 16bitový integer se znaménkem a bez znaménka atd.).

Co se dozvíte v článku
  1. Rezervovaná klíčová slova a speciální znaky
  2. Datové typy v jazyku Action!
  3. Programové konstrukce v jazyku Action!
  4. Praktická část
  5. Program typu „Hello world!“
  6. Překlad a spuštění programu
  7. Program pro nastavení barvy pozadí
  8. Uložení přeloženého programu s jeho následnou analýzou
  9. Zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy
  10. Horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku
  11. Analýza strojového kódu získaného překladem
  12. Horizontální pohyb spritu řízený joystickem
  13. Výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
  14. Překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů
  15. Překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů
  16. Překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů
  17. Překlad součinu obsahu proměnné s konstantou
  18. Repositář s demonstračními příklady
  19. Odkazy na Internetu

Syntaxe jazyka Action! je odvozena od Algolu (resp. od Algolské větve jazyků, kam spadá i Pascal), což se týká zejména způsobu zápisu programových smyček a podmínek (IF-FI, DO-OD). Action! podporoval strukturované programování (což je dnes zcela základní vlastnost, ovšem v době kralování BASICu tomu tak nebylo), uživatelé mohli vytvářet lokální proměnné, ovšem ne na zásobníku, jehož velikost i možnosti adresování byly na MOS 6502 omezeny.

Úvodní obrazovka vývojového prostředí jazyka Action!

Obrázek 1: Úvodní obrazovka vývojového prostředí jazyka Action!

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Zajímavě bylo vyřešeno uživatelské rozhraní jazyka Action!, protože uživatelé měli k dispozici plnohodnotný textový editor (už bez čísel řádků), jednoprůchodový (a tedy dostatečně rychlý) překladač a monitor, v němž bylo možné provádět překlad, uložení strojového kódu a častečně i ladění vyvíjené aplikace. Zdrojový text mohl být neustále uložen v operační paměti současně s přeloženou (nativní) aplikací, což bylo umožněno tím, že samotný Action! byl umístěn na přídavném paměťovém modulu (cartridge). Mimochodem: editor, překladač i monitor se na paměťovém modulu vešly do pouhých šestnácti kilobajtů. To, současně s faktem, že výsledkem překladu byl relativně rychlý strojový kód, vedlo k tomu, že jazyk Action! získal téměř kultovní status (i když je pravda, že mnohem více programů vznikalo přímo v assembleru).

Poznámka: proč zdůrazňuji, že v paměti mohl být současně uložen zdrojový text, výsledný strojový kód i samotný překladač jazyka Action!? V případě mnoha dalších vyšších programovacích jazyků se totiž používal klasický cyklus edit-compile-run, což vyžadovalo disketovou jednotku a neustálé načítání a ukládání.
Obrazovka po přepnutí do monitoru.

Obrázek 2: Obrazovka prostředí jazyka Action! po přepnutí do monitoru.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Rezervovaná klíčová slova a speciální znaky

V jazyku Action! je definováno několik rezervovaných klíčových slov a taktéž symbolů se speciálním významem. V následující tabulce jsou vypsána všechna klíčová slova jazyka Action!, která mají přesně specifikovanou sémantiku:

AND FI OR UNTIL
ARRAY FOR POINTER WHILE
BYTE FUNC PROC XOR
CARD IF RETURN  
CHAR INCLUDE RSH  
DEFINE INT SET  
DO LSH STEP  
ELSE MOD THEN  
ELSEIF MODULE TO  
EXIT OD TYPE  
Poznámka: povšimněte si, že se tvůrci tohoto jazyka pravděpodobně skutečně nechali inspirovat Algolem 68, protože v obou těchto programovacích jazycích nalezneme stejné „příkazové závorky“, konkrétně dvojici IF-FI, DO-OD atd.

Překladač jazyka Action! taktéž rozpoznává různé operátory a symboly (pole, indexování atd.), které jsou vypsány v další tabulce:

Aritmetické Relační Binární Ostatní symboly
+ = & (
> % )
* >= ! [
/ < @ ]
  <=   "
  <>   '
  #   $
      ;

Datové typy v jazyku Action!

Programovací jazyk Action! podporuje tři základní (primitivní) datové typy, které jsou pojmenované BYTE, INT a CARD. Označení BYTE představuje osmibitovou hodnotu typu bajt (v tomto případě bez znaménka, protože operace s hodnotami se znaménky je v případě mikroprocesoru MOS 6502 složitější), INT je šestnáctibitová hodnota se znaménkem a CARD je taktéž šestnáctibitová hodnota, ovšem bez znaménka (a opět platí – manipulace s CARD je jednodušší, než s hodnotami typu INT).

Následuje příklad deklarace a popř. i inicializace proměnných těchto typů:

BYTE x,y,z
INT num=[0]    <- inicializace na zadanou hodnotu
BYTE x=$8000   <- uložení na adresu

Povšimněte si toho, že se ve třetím případě nejedná o inicializaci proměnné na určitou hodnotu, ale o určení, na které adrese bude proměnná uložena.

Poznámka: převody mezi různými typy jsou prováděny automaticky podle klíče BYTE → INT → CARD, ovšem výsledný kód bude delší a pomalejší.

Kromě toho lze používat i šestnáctibitové ukazatele, podobně, jako je tomu například v programovacím jazyku C:

BYTE POINTER ptr
CARD POINTER ptr2

Podporována jsou ovšem i pole, přičemž inicializaci prvků polí (libovolného typu) lze provést přes řetězcový literál:

BYTE ARRAY pole
INT ARRAY x(10)
BYTE ARRAY str = "This is a string constant"
Poznámka: použitím polí se budeme podrobněji zabývat až příště.

Aby toho nebylo málo, je možné deklarovat i vlastní struktury (záznamy), opět podobně jako v programovacím jazyku C:

TYPE r=[BYTE b1, b2
        INT i1]
Poznámka: je až s podivem, že i tento „malý“ jazyk má větší vyjadřovací schopnosti, než mnohé konkurenční vyšší programovací jazyky!

Programové konstrukce v jazyku Action!

Programovací jazyk Action! podporuje strukturované programování a má v tomto ohledu zhruba stejné vyjadřovací schopnosti, jako již zmíněný jazyk C či Pascal. Ostatně v praktické části dnešního článku si ukážeme několik způsobů využití dostupných programových konstrukcí (při zápisu použijeme odsazení, které je taktéž podporováno, resp. přesněji řečeno je překladač toleruje). V této kapitole si v krátkosti ukážeme způsob zápisu programů. Konkrétně napíšeme program pro výpočet největšího společného dělitele dvou celých čísel bez znaménka (tedy typu CARD):

CARD FUNC Gcd(CARD a,b)
    CARD tmp
 
    IF a<b THEN
        tmp=a a=b b=tmp
    FI
 
    WHILE b<>0
    DO
        tmp=a MOD b
        a=b
        b=tmp
    OD
RETURN(a)
 
PROC Test(CARD a,b)
    CARD res
 
    res=Gcd(a,b)
    PrintF("GCD of %I and %I is %I%E",a,b,res)
RETURN
 
PROC Main()
    Test(48,18)
    Test(9360,12240)
    Test(17,19)
    Test(123,1)
    Test(0,0)
RETURN

Podrobnosti si postupně vysvětlíme, ovšem samotný zápis programu by měl být velmi dobře čitelný.

Poznámka: tento program naleznete na RosettaCode, konkrétně zde. Provedl jsem v něm jen malé úpravy – čitelnější operaci porovnání, odsazení atd.

Praktická část

Studium jakéhokoli programovacího jazyka pochopitelně vyžaduje i praktické otestování všech (nebo většiny) možností, které tento programovací jazyk a jeho vývojové prostředí programátorům nabízí. Z tohoto důvodu si ve druhé části dnešního článku ukážeme několik příkladů naprogramovaných právě v jazyku Action! Bude nás přitom zajímat nejenom to, zda bude výsledný program funkční, ale i způsob jeho překladu do strojového kódu (tedy korespondence mezi vysokoúrovňovými konstrukcemi na straně jedné a nízkoúrovňovým strojovým kódem na straně druhé). Musíme si totiž ověřit, do jaké míry byly pravdivé dobové chvály na kvalitu a rychlost přeložených programů. Nejdříve si ukážeme jednoduché příklady bez programových smyček a dalších složitějších programových konstrukcí, ovšem později nezapomeneme ani na tyto důležité části jazyka Action!

Poznámka: díky tomu, že je Action! plnohodnotným překladačem, dá se předpokládat, že programy v něm vytvořené budou rychlejší, než například programy v Atari BASICu. Na druhou stranu nás bude zajímat i rychlost v porovnání s programy napsanými v assembleru, protože Action! mířil právě tímto směrem – tvorba her a nikoli (například) programů, které pracují s hodnotami reprezentovanými v systému plovoucí řádové čárky popř. programů, v nichž se často provádí manipulace s řetězci (což interně vyžaduje realokace paměti).

Program typu „Hello world!“

První program, který vytvoříme, bude již tradičně vypisovat na obrazovku řetězec „Hello, world!“. V jazyku Action! bude tento program vypadat následovně:

PROC HELLO()
   PRINTE("Hello, world!")
RETURN

Název procedury může být jakýkoli a nesmíme zapomenout na ukončení těla procedury klíčovým slovem RETURN (proto, že se jedná o ukončení definice, není toto klíčové slovo odsazeno). A PRINTE je knihovní funkce jazyka Action! Pokud se taková funkce v programu používá, je generování výsledného strojového kódu složitější, protože musíme provést fázi linkingu. S podrobnostmi se seznámíme příště.

První reálný program, který vypíše řetězec na obrazovku.

Obrázek 3: První reálný program, který vypíše řetězec na obrazovku.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Překlad a spuštění programu

Překlad a spuštění programu se provede následující sekvencí operací:

  1. Stiskem Ctrl+Shift+M se přejde do Monitoru. Obrazovka se změní, protože na horním řádku bude zobrazena příkazová řádka
  2. Zapíšeme příkaz COMPILE nebo jen C. Nesmí se zobrazit žádné hlášení o chybě!
  3. Zapíšeme příkaz RUN nebo jen R. Tím se program spustí

Výsledek by měl vypadat takto:

Překlad a spuštění programu v monitoru.

Obrázek 4: Překlad a spuštění programu v monitoru.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Po ukončení programu se vrátíme zpět do editoru příkazem EXIT nebo jen E.

Uložení zdrojového kódu na disketu, kazetu či RAMdisk se provede pomocí Ctrl+Shift+W a zadáním jména souboru:

Zápis zdrojového kódu na záznamové zařízení.

Obrázek 5: Zápis zdrojového kódu na záznamové zařízení.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Program pro nastavení barvy pozadí

Druhý program psaný v jazyku Action!, který si v dnešním článku ukážeme, bude zaměřen na nízkoúrovňové operace. Konkrétně v něm provedeme modifikaci pozadí obrazovky zápisem do stínového barvového registru čipu GTIA uloženého na adrese $02C6 neboli 710. Využijeme zde faktu, že při deklaraci proměnné lze určit i její adresu, takže se vlastně zcela vynechá manipulace s registry, funkce typu POKE atd. To je skutečně mocná zbraň jazyka Action!:

PROC COLOR()
   BYTE PLAYFIELD=710
   PLAYFIELD=42
RETURN
Program, který změní barvu pozadí herního pole.

Obrázek 6: Program, který změní barvu pozadí herního pole.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Alternativně je pochopitelně možné adresu stínového registru zapsat hexadecimální hodnotou (tato možnost citelně chybí v Atari BASICu):

PROC COLOR()
   BYTE PLAYFIELD=$02C6
   PLAYFIELD=42
RETURN
Alternativní zápis programu s využitím hexadecimální adresy.

Obrázek 7: Alternativní zápis programu s využitím hexadecimální adresy.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Po spuštění se skutečně změní barva pozadí herního pole.

 Obrázek 8: Po spuštění programu v monitoru se skutečně změní barva pozadí herního pole.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Uložení přeloženého programu s jeho následnou analýzou

V monitoru (Ctrl+Shift M) je možné příkazem W zařízení:soubor uložit strojový kód, který vznikl překladem. To nám umožní analýzu toho, jakým způsobem překladač jazyka Action! dokáže přeložit zapsané programové konstrukce. Po vstupu do monitoru provedeme překlad příkazem C (již známe) a příkazem W: H:OBJ (v emulátoru) bude strojový kód zapsán do souboru nazvaného jednoduše OBJ (prozatím je dobré používat v názvech souborů velké znaky). Na reálném Atari je pochopitelně možný zápis na další typy zařízení, včetně diskety či kazety.

Vzniklý soubor obsahuje hlavičku o velikosti deseti bajtů, kterou musíme přeskočit. Odstraníme ji (už v Linuxu, ne na Atari) například takto:

$ tail -c +10 OBJ > OBJ2

Výsledkem činnosti předchozího příkazu bude soubor OBJ2, ve kterém bude chybět prvních deset bajtů z původního souboru. Nyní již můžeme použít disassembler ca65, který byl nainstalován společně s assemblerem ca65 a překladačem céčka cc65 v rámci úvodního článku tohoto seriálu:

$ da65 OBJ2

Výsledek bude vypadat následovně:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 11:37:39
; Input file: OBJ2
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L000E           := $000E
        lda     #$2A
        sta     $02C6
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        bvs     L000E

Povšimněte si, že samotný program (tři instrukce začínající na návěští L000E) je zapsán přesně tak, jako bychom to udělali ručně v assembleru. V praxi bychom pravděpodobně namísto instrukce RTS použili instrukci BRK, ale to má v tomto případě podobný význam.

Zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy

Předchozí demonstrační příklad byl dosti triviální, takže se nyní pokusme o realizaci poněkud složitějšího programu. Konkrétně se bude jednat o program, po jehož spuštění se na obrazovce vykreslí sprite – první hráč. Prozatím pro jednoduchost pouze nastavíme globální masku hráče a nikoli jeho bitmapu. To znamená, že hráč bude vykreslen formou vertikálního sloupce o šířce šestnácti pixelů (šířka pixelu spritu je totiž dvojnásobná oproti šířce pixelu v nejjemnějším grafickém režimu GR.8).

V assembleru by celý program mohl vypadat například následovně. Jedná se vlastně o zápis do několika řídicích registrů popř. po stínových registrů:

.proc main
        lda #128                ; horizontální pozice hráče
        sta HPOSP0              ; uložit do řídicího registru HPOSP0 na čipu GTIA
 
        lda #HUE_MAGENTA<<4 + 8 ; barva hráče (odstín+intenzita)
        sta PCOLR0              ; uložit do řídicího registru PCOLR0 na čipu GTIA
 
        lda #$ff                ; bitová maska hráče
        sta GRAFP0              ; uložit do řídicího registru GRAFP0 na čipu GTIA
 
        lda #0                  ; bitové pole: vše nulové
        sta GRACTL              ; uložit do řídicího registru GRACTL na čipu GTIA

Přepis z assembleru do programovacího jazyka Action! je v tomto případě poměrně jednoduchý. Postačuje nám provést deklaraci proměnných typu BYTE (každý řídicí nebo stínový registr má šířku jednoho bajtu) se specifikací adresy těchto proměnných v paměti. Následně se pouze provede zápis konstant (půjde ovšem skutečně o konstanty) do těchto proměnných:

PROC SPRITE()
    CARD GTIA=$D000
    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE PCOLR0=$02C0
    BYTE GRAFP0=$D00D
    BYTE GRACTL=$D010
 
    HPOSP0=128
    PCOLR0=5 LSH 4+8
    GRAFP0=$FF
    GRACTL=0
RETURN

Tento program můžeme běžným způsobem (v monitoru) přeložit a spustit. Obrazovka by po spuštění našeho programu měla mít následující obsah:

Spuštění programu, který vykreslí sprite (prvního hráče).

Obrázek 9: Spuštění programu, který vykreslí sprite (prvního hráče).

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Opět se pokusme postupem popsaným v předchozí kapitole získat zpětný překlad ze strojového kódu do čitelnějšího assembleru:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-05 11:29:45
; Input file: SPRITES1
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
        lda     #$80
        sta     $D000
        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0
        lda     #$FF
        sta     $D00D
        ldy     #$00
        sty     $D010
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        rol     $0F

Tento kód již není tak pěkný, jako tomu bylo v předchozím příkladu. Je tomu tak z toho důvodu, že jazyk Action! počítá kód barvy v runtime a nikoli už při překladu (ale opět – nelze asi očekávat zázraky). Kód lze rozdělit na čtyři části:

Nastavení horizontální pozice hráče:

        lda     #$80
        sta     $D000

Nastavení barvy hráče:

        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0

Nastavení bitové masky hráče:

        lda     #$FF
        sta     $D00D

Nastavení registru GRACTL:

        ldy     #$00
        sty     $D010
Poznámka: poučení tedy zní – pozor na konstantní výrazy, které nemusí být vypočteny v čase překladu.

Horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku

V dalším demonstračním příkladu hráče (sprite) „rozpohybujeme“. V nekonečné programové smyčce budeme postupně zvyšovat hodnotu bajtu obsahujícího horizontální pozici hráče. Tuto hodnotu v každé iteraci smyčky zapíšeme do registru HPOSP0 čipu GTIA:

    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE X
    X=128
 
    DO
       X=X+1
       HPOSP0=X
    OD
Poznámka: pokud jste četli články o čipu GTIA, je vám jasné, proč není možné zapsat pouze HPOSP0=HPOSP0+1, ale musíme použít pomocnou proměnnou.

Pohyb hráče je však příliš rychlý (ano – Atari může být někdy až moc rychlé) a proto do smyčky zařadíme volání procedury WSYNC čekající na začátek vykreslení nového snímku:

    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE X
    X=128
 
    DO
       X=X+1
       HPOSP0=X
       WSYNC()
    OD

Samotná procedura WSYNC detekuje změnu hodnoty reprezentující hodiny „tikající“ na základě zobrazených snímků:

PROC WSYNC()
    BYTE CLK=$14
    BYTE OLD
    OLD=CLK
    WHILE OLD=CLK
        DO
        OD
RETURN

Následuje výpis celého zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

PROC WSYNC()
    BYTE CLK=$14
    BYTE OLD
    OLD=CLK
    WHILE OLD=CLK
        DO
        OD
RETURN
 
 
PROC SPRITE()
    BYTE X
    CARD GTIA=$D000
    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE PCOLR0=$02C0
    BYTE GRAFP0=$D00D
    BYTE GRACTL=$D010
 
    HPOSP0=128
    PCOLR0=5 LSH 4+8
    GRAFP0=$FF
    GRACTL=0
  
    X=128
  
    DO
       X=X+1
       HPOSP0=X
       WSYNC()
    OD
 
RETURN
Program pro realizaci posunu spritu po obrazovce.

Obrázek 10: Program pro realizaci automatického postupného posunu spritu po obrazovce.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Analýza strojového kódu získaného překladem

Opět se podíváme na to, jakým způsobem byl demonstrační příklad z předchozí kapitoly přeložen do strojového kódu:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-05 11:29:49
; Input file: S222
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L105E           := $105E
L1066           := $1066
L1073           := $1073
L1078           := $1078
L109C           := $109C
        lda     $14
        sta     $105D
        lda     $105D
        eor     $14
        beq     LFFBD
        jmp     L1073
 
LFFBD:  jmp     L1066
 
        rts
 
        brk
        jmp     L1078
 
        lda     #$80
        sta     $D000
        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0
        lda     #$FF
        sta     $D00D
        ldy     #$00
        sty     $D010
        lda     #$80
        sta     $1074
        inc     $1074
        lda     $1074
        sta     $D000
        jsr     L105E
        jmp     L109C
 
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        adc     $10,x

Detekce změny hodin (tedy vykreslení celého snímku) je realizována velmi pěkně:

        lda     $14
        sta     $105D
        lda     $105D
        eor     $14
        beq     LFFBD
        jmp     L1073    ; skok na instrukci RTS
 
LFFBD:  jmp     L1066    ; skok na začátek procedury
 
        rts

Konfiguraci spritu již známe:

Nastavení horizontální pozice hráče:

        lda     #$80
        sta     $D000

Nastavení barvy hráče:

        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0

Nastavení bitové masky hráče:

        lda     #$FF
        sta     $D00D

Nastavení registru GRACTL:

        ldy     #$00
        sty     $D010

Následuje nastavení proměnné X:

        lda     #$80
        sta     $1074

A konečně můžeme ve výpisu provedeném disassemblerem vidět i vlastní programovou smyčku, ve které se hráč posunuje doprava (INC) a volá se subrutina WSYNC (to je ona instrukce JSR):

        inc     $1074
        lda     $1074
        sta     $D000
        jsr     L105E
        jmp     L109C

Horizontální pohyb spritu řízený joystickem

V posledním rozsáhlejším příkladu, který si dnes ukážeme, je pohyb spritu (pro jednoduchost jen v horizontálním směru) řízen joystickem. To je téma, které již známe, takže si jen v krátkosti připomeňme, že na adrese $0278 je uložen kód reprezentující náklon prvního joysticku:

  Decimálně                   Binárně
 
       14                       1110
        |                         |
    10  | 6                 1010  | 0110
      \ |/                      \ |/
  11-- 15 ---7           1011-- 1111 --0111
      / |\                      / |\
     9  | 5                 1001  | 0101
        |                         |
       13                       1101

My tedy budeme rozpoznávat pouze kódy 11 a 7. Realizace posunu hráče je vlastně velmi jednoduchá a omezuje se na programovou konstrukci IF-THEN-FI:

IF STICK0=11 THEN
    X=X-1
FI
IF STICK0=7 THEN
    X=X+1
FI

Samotná programová smyčka, ve které se neustále kontroluje stav joysticku a při jeho náklonu doprava nebo doleva se hráč posune (s čekáním na další snímek), vypadá následovně:

    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE STICK0=$0278
 
    X=128
 
    DO
        IF STICK0=11 THEN
            X=X-1
        FI
        IF STICK0=7 THEN
            X=X+1
        FI
        HPOSP0=X
        WSYNC()
    OD

Zařazení upravené smyčky do zdrojového kódu demonstračního příkladu je již snadné:

PROC WSYNC()
    BYTE CLK=$14
    BYTE OLD
    OLD=CLK
    WHILE OLD=CLK
        DO
        OD
RETURN
 
 
PROC SPRITE()
    BYTE X
    CARD GTIA=$D000
    BYTE HPOSP0=$D000
    BYTE PCOLR0=$02C0
    BYTE GRAFP0=$D00D
    BYTE GRACTL=$D010
    BYTE STICK0=$0278
 
    HPOSP0=128
    PCOLR0=5 LSH 4+8
    GRAFP0=$FF
    GRACTL=0
  
    X=128
  
    DO
        IF STICK0=11 THEN
            X=X-1
        FI
        IF STICK0=7 THEN
            X=X+1
        FI
        HPOSP0=X
        WSYNC()
    OD
 
RETURN

Po překladu a spuštění (opět v monitoru) je možné sprite prvního hráče programově ovládat:

Pohyb spritu po obrazovce.

Obrázek 11: Pohyb spritu po obrazovce.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Pohyb spritu po obrazovce po spuštění programu.

Obrázek 12: Pohyb spritu po obrazovce po spuštění programu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu

Nejprve se podívejme, jak byl příklad z předchozí kapitoly přeložen a posléze si vysvětlíme jeho jednotlivé části:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 19:31:00
; Input file: YYY
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L10F0           := $10F0
L10F8           := $10F8
L1105           := $1105
L110A           := $110A
L112E           := $112E
L1141           := $1141
L114E           := $114E
LFF37           := $FF37
        lda     $14
        sta     $10EF
        lda     $10EF
        eor     $14
        beq     LFFA0
        jmp     L1105
 
LFFA0:  jmp     L10F8
 
        rts
 
        brk
        jmp     L110A
 
        lda     #$80
        sta     $D000
        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0
        lda     #$FF
        sta     $D00D
        ldy     #$00
        sty     $D010
        lda     #$80
        sta     $1106
        lda     $0278
        eor     #$0B
        beq     LFFD6
        jmp     L1141
 
LFFD6:  sec
        lda     $1106
        sbc     #$01
        sta     $1106
        lda     $0278
        eor     #$07
        beq     LFFE9
        jmp     L114E
 
LFFE9:  inc     $1106
        lda     $1106
        sta     $D000
        jsr     L10F0
        jmp     L112E
 
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        .byte   $07
        .byte   $11

První část instrukcí již dobře známe – jedná se o implementaci čekání na „tik“ hodin:

        lda     $14
        sta     $10EF
        lda     $10EF
        eor     $14
        beq     LFFA0
        jmp     L1105
 
LFFA0:  jmp     L10F8
 
        rts

I další část známe – nastavení čtyř bajtů s barvou, tvarem a horizontální pozicí hráče a povolení PMG:

; horizontální pozice hráče
        lda     #$80
        sta     $D000
 
; barva hráče
        lda     #$05
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $AE
        clc
        lda     $AE
        adc     #$08
        sta     $02C0
 
; bitová maska hráče
        lda     #$FF
        sta     $D00D
 
; nastavení registru GRACTL
        ldy     #$00
        sty     $D010

Následuje inicializace proměnné X na hodnotu $80:

        lda     #$80
        sta     $1106

Nové je čtení registru s kódem náklonu joysticku a přičtení či odečtení jedničky od proměnné X:

        lda     $0278
        eor     #$0B    ; 11=doleva
        beq     LFFD6
        jmp     L1141
 
LFFD6:  sec
        lda     $1106
        sbc     #$01    ; X=X-1
        sta     $1106
        lda     $0278
        eor     #$07    ; 7=doprava
        beq     LFFE9
        jmp     L114E
 
LFFE9:  inc     $1106   ; X=X+1

Posun spritu s čekáním na vykreslení snímku:

        lda     $1106
        sta     $D000
        jsr     L10F0
        jmp     L112E

Překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů

V dalším ukázkovém programu si ověříme způsob realizace zdánlivě triviální operace přičtení jedničky k obsahu proměnných typu BYTE, CARD a INT. Ve skutečnosti není tato inkrementace pro šestnáctibitové hodnoty zcela jednoduchá, takže otestujeme, jak bude vypadat sekvence instrukcí vytvořených překladačem jazyka Action! pro všechny tři varianty inkrementace:

PROC MAIN()
    BYTE X
    CARD Y
    INT  Z
 
    X=1
    Y=60000
    Z=30000
 
    X=X+1
    Y=Y+1
    Z=Z+1
RETURN

Nejprve si uvedeme výpis disassemblovaného kódu tak, jak ho provedl nástroj da65:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 20:06:07
; Input file: INC
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L0ED8           := $0ED8
        brk
        brk
        jmp     L0ED8
 
        ldy     #$01
        sty     $0ED0
        lda     #$EA
        sta     $0ED2
        lda     #$60
        sta     $0ED1
        lda     #$75
        sta     $0ED4
        lda     #$30
        sta     $0ED3
        inc     $0ED0
        inc     $0ED1
        bne     LFFF0
        inc     $0ED2
LFFF0:  inc     $0ED3
        bne     LFFF8
        inc     $0ED4
LFFF8:  rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        cmp     $0E,x

Sekvenci instrukcí, které jsme disassemblerem získali, je možné rozdělit do bloků podle toho, jaký příkaz realizují (pochopitelně se neprovádí žádné složité optimalizace, takže si to můžeme dovolit):

X=1
 
        ldy     #$01
        sty     $0ED0
Y=60000
; 60000=$EA60
 
        lda     #$EA
        sta     $0ED2
        lda     #$60
        sta     $0ED1
Z=30000
; 3000=$7530
 
        lda     #$75
        sta     $0ED4
        lda     #$30
        sta     $0ED3
X=X+1
 
        inc     $0ED0
Y=Y+1
 
        inc     $0ED1
        bne     LFFF0
        inc     $0ED2
LFFF0:
Z=Z+1
 
        inc     $0ED3
        bne     LFFF8
        inc     $0ED4
LFFF8:

Překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů

Podobným postupem, jaký byl zvolen v předchozí kapitole, můžeme zjistit způsob překladu operace RSH, tj. bitového posunu doprava. Posun bajtu lze realizovat jedinou instrukcí, ovšem v případě dvoubajtových hodnot to již není tak jednoduché. A situace je ještě komplikovanější pro šestnáctibitové hodnoty se znaménkem:

PROC MAIN()
    BYTE X
    CARD Y
    INT  Z
 
    X = 10
    Y = 10
    Z = 10
 
    X = X RSH 1
    Y = Y RSH 1
    Z = Z RSH 1
RETURN

Výsledkem je následující sekvence instrukcí:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 22:12:17
; Input file: YYY
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L0EFC           := $0EFC
        ora     $00
        jmp     L0EFC
 
        lda     #$0A
        sta     $0EF4
        ldy     #$00
        sty     $0EF6
        lda     #$0A
        sta     $0EF5
        sty     $0EF8
        lda     #$0A
        sta     $0EF7
        lsr     $0EF4
        lsr     $0EF6
        ror     $0EF5
        lsr     $0EF8
        ror     $0EF7
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        .byte   $F9
        .byte   $0E

Instrukce si opět rozdělíme podle toho, jaký příkaz v jazyku Action! implementují:

X = 10
 
        lda     #$0A
        sta     $0EF4
Y = 10
 
        ldy     #$00
        sty     $0EF6
        lda     #$0A
        sta     $0EF5
Z = 10
 
        ldy     #$00
        sty     $0EF8
        lda     #$0A
        sta     $0EF7
X = X RSH 1
 
        lsr     $0EF4
Y = Y RSH 1 
; dolní bajt je nutné rotovat - z levé strany se totiž nasunuje příznak Carry
 
        lsr     $0EF6
        ror     $0EF5
Z = Z RSH 1
; tato operace ve skutečnosti nezachová znaménko a vlastně postrádá smysl
; protože původní znaménko ovlivní výslednou hodnotu
; dolní bajt je nutné rotovat - z levé strany se totiž nasunuje příznak Carry
 
        lsr     $0EF8
        ror     $0EF7

Překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů

Mikroprocesor MOS 6502 sice podporuje instrukce pro bitové posuny a rotace, ovšem neobsahuje plnohodnotný barrel shifter a tudíž se posuny mohou provádět o jediný bit. Bude tedy zajímavé zjistit, jakým způsobem se vlastně realizuje operace LSH, která umožňuje provést posun doleva o n bitů. A jak je již v tomto článku zvykem, budeme posouvat hodnoty proměnných typu BYTE, CARDINT, tedy jak hodnoty osmibitové, tak i šestnáctibitové:

PROC MAIN()
    BYTE X
    CARD Y
    INT  Z
 
    X=1
    Y=1
    Z=1
 
    X=X LSH 5
    Y=Y LSH 5
    Z=Z LSH 5
RETURN

Výsledek analýzy strojového kódu vygenerovaného překladačem jazyka Action!:

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 20:15:26
; Input file: YYY
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L0EEC           := $0EEC
LB5C0           := $B5C0
        brk
        brk
        jmp     L0EEC
 
        ldy     #$01
        sty     $0EE4
        dey
        sty     $0EE6
        iny
        sty     $0EE5
        dey
        sty     $0EE8
        iny
        sty     $0EE7
        lda     $0EE4
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $0EE4
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0EE6
        tax
        lda     $0EE5
        jsr     LB5C0
        sta     $0EE5
        txa
        sta     $0EE6
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0EE8
        tax
        lda     $0EE7
        jsr     LB5C0
        sta     $0EE7
        txa
        sta     $0EE8
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        sbc     #$0E

Opět se pokusme tuto sekvenci instrukcí rozdělit tak, aby to odpovídalo původním příkazům:

X=1
 
        ldy     #$01
        sty     $0EE4
Y=1
 
        dey
        sty     $0EE6
        iny
        sty     $0EE5
Poznámka: to je od překladače chytré, že namísto LDY použil DEY.
Z=1
 
        dey
        sty     $0EE8
        iny
        sty     $0EE7
X=X LSH 5
 
        lda     $0EE4
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        asl     a
        sta     $0EE4
Y=Y LSH 5
 
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0EE6
        tax
        lda     $0EE5
        jsr     LB5C0
        sta     $0EE5
        txa
        sta     $0EE6
Poznámka: zde se (zcela podle očekávání) situace zkomplikovala. Volá se zde subrutina, které se kromě hodnoty v registrovém páru X:A předává i posun uložený na adrese $84.
Z=Z LSH 5
 
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0EE8
        tax
        lda     $0EE7
        jsr     LB5C0
        sta     $0EE7
        txa
        sta     $0EE8
Poznámka: zde se provádí naprosto stejné operace, jako v předchozím výpočtu.

Překlad součinu obsahu proměnné s konstantou

Mikroprocesor MOS 6502 nepodporuje instrukci pro výpočet součinu. Tuto operaci je tedy nutné rozložit na jednodušší operace, konkrétně na bitové posuny a součty. Ověřme si, jak vypadá sekvence instrukcí vygenerovaná překladačem jazyka Action! pro příkazy, které vynásobí obsahy proměnných typu BYTE, CARD a INT konstantou pět:

PROC MAIN()
    BYTE X
    CARD Y
    INT  Z
 
    X=42
    Y=42
    Z=42
 
    X=X*5
    Y=Y*5
    Z=Z*5
RETURN

Překlad do strojového kódu dopadne následovně:

Školení Hacking

; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42
; Created:    2026-09-04 20:06:03
; Input file: YYY2
; Page:       1
 
 
        .setcpu "6502"
 
L0ED8           := $0ED8
LA000           := $A000
        brk
        brk
        jmp     L0ED8
 
        lda     #$2A
        sta     $0ED0
        ldy     #$00
        sty     $0ED2
        lda     #$2A
        sta     $0ED1
        sty     $0ED4
        lda     #$2A
        sta     $0ED3
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED0
        ldx     #$00
        jsr     LA000
        sta     $0ED0
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED2
        tax
        lda     $0ED1
        jsr     LA000
        sta     $0ED1
        txa
        sta     $0ED2
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED4
        tax
        lda     $0ED3
        jsr     LA000
        sta     $0ED3
        txa
        sta     $0ED4
        rts
 
        rts
 
        .byte   $E2
        .byte   $02
        .byte   $E3
        .byte   $02
        cmp     $0E,x

A opět – dnes již naposledy – si tuto sekvenci instrukcí rozložíme tak, aby jednotlivé bloky odpovídaly původním příkazům:

X=42
 
        lda     #$2A
        sta     $0ED0
Y=42
 
        ldy     #$00
        sty     $0ED2
        lda     #$2A
        sta     $0ED1
Z=42
 
        sty     $0ED4
        lda     #$2A
        sta     $0ED3
Poznámka: překladač zde ušetřil jednu instrukci LDY #0.
X=X*5
 
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED0
        ldx     #$00
        jsr     LA000
        sta     $0ED0
Poznámka: volá se subrutina pro vynásobení šestnáctibitových hodnot! Samotná vstupní hodnota se předává v registrovém páru X:A, druhý operand je uložen na adresách $84 a $85 v nulté stránce paměti. Výsledek je opět předán v registrovém páru X:A, ovšem kód ignoruje vyšších osm bitů výsledku.
Y=Y*5
 
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED2
        tax
        lda     $0ED1
        jsr     LA000
        sta     $0ED1
        txa
        sta     $0ED2
Poznámka: platí to stejné, jako pro předchozí blok instrukcí, ovšem nastavují se oba bajty na vstupu a i výsledek (X:A) je zpracován celý, tedy oba bajty.
Z=Z*5
 
        lda     #$00
        sta     $85
        lda     #$05
        sta     $84
        lda     $0ED4
        tax
        lda     $0ED3
        jsr     LA000
        sta     $0ED3
        txa
        sta     $0ED4
Poznámka: stejný kód, jako v předchozím bloku instrukcí.

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color_1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.asm
7 background_color_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1_list.asm
8 background_color_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.map
       
9 background_color_2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.asm
10 background_color_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2_list.asm
11 background_color_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation_1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.asm
16 color_computation_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1_list.asm
17 color_computation_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.map
       
18 color_computation_2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.asm
19 color_computation_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2_list.asm
20 color_computation_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.map
       
21 subroutine_1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.asm
22 subroutine_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1_list.asm
23 subroutine_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.map
       
24 subroutine_2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.asm
25 subroutine_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2_list.asm
26 subroutine_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.map
       
27 hex_number_1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.asm
28 hex_number_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1_list.asm
29 hex_number_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.map
       
30 hex_number_2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.asm
31 hex_number_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2_list.asm
32 hex_number_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.map
       
33 hex_number_3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.asm
34 hex_number_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3_list.asm
35 hex_number_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.map
       
36 hex_number_4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.asm
37 hex_number_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4_list.asm
38 hex_number_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.map
       
39 hex_number_5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.asm
40 hex_number_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5_list.asm
41 hex_number_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.map
       
42 hex_number_6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.asm
43 hex_number_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6_list.asm
44 hex_number_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.map
       
45 hex_number_7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.asm
46 hex_number_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7_list.asm
47 hex_number_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.map
       
48 hex_number_8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
49 hex_number_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
50 hex_number_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
51 hex_number_9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
52 hex_number_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
53 hex_number_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
54 fill_block_1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.asm
55 fill_block_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1_list.asm
56 fill_block_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.map
       
57 fill_block_2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.asm
58 fill_block_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2_list.asm
59 fill_block_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.map
       
60 fill_block_3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.asm
61 fill_block_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3_list.asm
62 fill_block_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.map
       
63 fill_block_4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.asm
64 fill_block_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4_list.asm
65 fill_block_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.map
       
66 fill_block_5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.asm
67 fill_block_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5_list.asm
68 fill_block_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.map
       
69 pmg_01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.asm
70 pmg_01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01_list.asm
71 pmg_01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.map
       
72 pmg_02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.asm
73 pmg_02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02_list.asm
74 pmg_02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.map
       
75 pmg_03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.asm
76 pmg_03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03_list.asm
77 pmg_03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.map
       
78 pmg_04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.asm
79 pmg_04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04_list.asm
80 pmg_04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.map
       
81 pmg_05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.asm
82 pmg_05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05_list.asm
83 pmg_05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.map
       
84 pmg_06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.asm
84 pmg_06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06_list.asm
86 pmg_06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.map
       
87 pmg_07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.asm
88 pmg_07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07_list.asm
89 pmg_07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.map
       
90 pmg_08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.asm
91 pmg_08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08_list.asm
92 pmg_08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.map
       
93 pmg_09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.asm
94 pmg_09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09_list.asm
95 pmg_09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.map
       
96 pmg_10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.asm
97 pmg_10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10_list.asm
98 pmg_10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.map
       
99 pmg_stick_1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.asm
100 pmg_stick_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1_list.asm
101 pmg_stick_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.map
       
102 pmg_stick_2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.asm
103 pmg_stick_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2_list.asm
104 pmg_stick_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.map
       
105 pmg_stick_3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.asm
106 pmg_stick_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3_list.asm
107 pmg_stick_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.map
       
108 pmg_stick_4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.asm
109 pmg_stick_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4_list.asm
110 pmg_stick_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.map
       
111 pmg_stick_5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.asm
112 pmg_stick_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5_list.asm
113 pmg_stick_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.map
       
114 pmg_11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.asm
115 pmg_11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11_list.asm
116 pmg_11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.map
       
117 pmg_12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.asm
118 pmg_12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12_list.asm
119 pmg_12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.map
       
120 pmg_13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.asm
121 pmg_13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13_list.asm
122 pmg_13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.map
       
123 pmg_14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.asm
124 pmg_14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14_list.asm
125 pmg_14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.map
       
126 pmg_15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.asm
127 pmg_15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15_list.asm
128 pmg_15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.map
       
129 pmg_stick_6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.asm
130 pmg_stick_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6_list.asm
131 pmg_stick_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.map
       
132 pmg_collision_1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.asm
133 pmg_collision_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1_list.asm
134 pmg_collision_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.map
       
135 pmg_collision_2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.asm
136 pmg_collision_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2_list.asm
137 pmg_collision_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.map
       
138 pmg_collision_3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.asm
139 pmg_collision_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3_list.asm
140 pmg_collision_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.map
       
141 pmg_collision_4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.asm
142 pmg_collision_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4_list.asm
143 pmg_collision_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic_1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.asm
148 antic_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1_list.asm
149 antic_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.map
       
150 antic_2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.asm
151 antic_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2_list.asm
152 antic_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.map
       
153 antic_3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.asm
154 antic_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3_list.asm
155 antic_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.map
       
156 antic_4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.asm
157 antic_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4_list.asm
158 antic_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.map
       
159 antic_5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.asm
160 antic_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5_list.asm
161 antic_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.map
       
162 antic_6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.asm
163 antic_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6_list.asm
164 antic_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.map
       
165 antic_7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.asm
166 antic_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7_list.asm
167 antic_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.map
       
168 antic_8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.asm
169 antic_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8_list.asm
170 antic_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.map
       
171 antic_9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.asm
172 antic_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9_list.asm
173 antic_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap_1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.asm
181 antic_bitmap_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1_list.asm
182 antic_bitmap_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.map
       
183 antic_bitmap_2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.asm
184 antic_bitmap_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2_list.asm
185 antic_bitmap_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.map
       
186 antic_bitmap_3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.asm
187 antic_bitmap_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3_list.asm
188 antic_bitmap_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.map
       
189 antic_bitmap_4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.asm
190 antic_bitmap_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4_list.asm
191 antic_bitmap_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.map
       
192 antic_bitmap_5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.asm
193 antic_bitmap_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5_list.asm
194 antic_bitmap_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.map
       
195 antic_bitmap_6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.asm
196 antic_bitmap_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6_list.asm
197 antic_bitmap_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.map
       
198 antic_bitmap_7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.asm
199 antic_bitmap_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7_list.asm
200 antic_bitmap_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.map
       
201 antic_bitmap_8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.asm
202 antic_bitmap_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8_list.asm
203 antic_bitmap_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80×48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80×48.asm
206 image_160×96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96.asm
207 image_160×192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×192.asm
208 image_320×192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192.bin
209 image_320×192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_1.bin
210 image_320×192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_2.bin
211 image_160×96×2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96×2.bin
       
212 antic_dli_1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.asm
213 antic_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1_list.asm
214 antic_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.map
       
215 antic_dli_2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.asm
216 antic_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2_list.asm
217 antic_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.map
       
218 antic_dli_3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.asm
219 antic_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3_list.asm
220 antic_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.map
       
221 antic_dli_4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.asm
222 antic_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4_list.asm
223 antic_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.map
       
224 antic_dli_5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.asm
225 antic_dli_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5_list.asm
226 antic_dli_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi_1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.asm
231 antic_vbi_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1_list.asm
232 antic_vbi_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.map
       
233 antic_vbi_2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.asm
234 antic_vbi_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2_list.asm
235 antic_vbi_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.map
       
235 antic_vbi_3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.asm
236 antic_vbi_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3_list.asm
238 antic_vbi_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.map
       
239 antic_vbi_dli_1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.asm
240 antic_vbi_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1_list.asm
241 antic_vbi_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.map
       
242 antic_vbi_dli_2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.asm
243 antic_vbi_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2_list.asm
244 antic_vbi_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.map
       
245 antic_vbi_dli_3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.asm
246 antic_vbi_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3_list.asm
247 antic_vbi_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.map
       
248 antic_vbi_dli_4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.asm
249 antic_vbi_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4_list.asm
250 antic_vbi_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.map
       
251 antic_scrolling_1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.asm
252 antic_scrolling_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1_list.asm
253 antic_scrolling_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.map
       
254 antic_scrolling_2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.asm
255 antic_scrolling_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2_list.asm
256 antic_scrolling_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.map
       
257 antic_scrolling_3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.asm
258 antic_scrolling_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3_list.asm
259 antic_scrolling_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.map
       
260 antic_scrolling_4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.asm
261 antic_scrolling_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4_list.asm
262 antic_scrolling_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.map
       
263 antic_playfield_1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.asm
264 antic_playfield_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1_list.asm
265 antic_playfield_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.map
       
266 gtia_mode_1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.asm
267 gtia_mode_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1_list.asm
268 gtia_mode_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.map
       
269 gtia_mode_2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.asm
270 gtia_mode_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2_list.asm
271 gtia_mode_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.map
       
272 gtia_mode_3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.asm
273 gtia_mode_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3_list.asm
274 gtia_mode_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.map
       
275 gtia_mode_4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.asm
276 gtia_mode_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4_list.asm
277 gtia_mode_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.map
       
278 gtia_mode_5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.asm
279 gtia_mode_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5_list.asm
280 gtia_mode_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.map
       
281 gtia_mode_6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.asm
282 gtia_mode_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6_list.asm
283 gtia_mode_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.map
       
284 gtia_mode_7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.asm
285 gtia_mode_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7_list.asm
286 gtia_mode_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.map
       
287 gtia_mode_8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.asm
288 gtia_mode_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8_list.asm
289 gtia_mode_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.map
       
290 gtia_mode_9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.asm
291 gtia_mode_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9_list.asm
292 gtia_mode_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow_1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.asm
300 rainbow_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1_list.asm
301 rainbow_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.map
       
302 rainbow_2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.asm
303 rainbow_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2_list.asm
304 rainbow_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.map
       
305 rainbow_3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.asm
306 rainbow_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3_list.asm
307 rainbow_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.map
       
308 rainbow_4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.asm
309 rainbow_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4_list.asm
310 rainbow_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.map
       
311 rainbow_5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.asm
312 rainbow_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5_list.asm
313 rainbow_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.map
       
314 rainbow_6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.asm
315 rainbow_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6_list.asm
316 rainbow_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.map
       
317 sound_1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.asm
318 sound_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1_list.asm
319 sound_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.map
       
320 sound_2.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.asm
321 sound_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2_list.asm
322 sound_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.map
       
323 sound_3.asm původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.asm
324 sound_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3_list.asm
325 sound_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.map
       
326 sound_4.asm nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.asm
327 sound_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4_list.asm
328 sound_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.map
       
329 sound_5.asm zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.asm
330 sound_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5_list.asm
331 sound_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.map
       
332 sound_6.asm zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.asm
333 sound_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6_list.asm
334 sound_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.map
       
335 sound_7.asm ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.asm
336 sound_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7_list.asm
337 sound_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.map
       
338 sound_8.asm ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.asm
339 sound_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8_list.asm
340 sound_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.map
       
341 sound_9.asm ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.asm
342 sound_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9_list.asm
343 sound_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.map
       
344 sound_A.asm nastavení horní propusti pro první zvukový kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
345 sound_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
346 sound_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
       
347 sound_B.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
348 sound_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
349 sound_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
       
350 sound_C.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
351 sound_C_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
352 sound_C.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
       
353 sound_D.asm přivedení generátoru šumu na horní propust https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
354 sound_D_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
355 sound_D.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
       
356 sound_E.asm přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
357 sound_E_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
358 sound_E.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
       
359 sound_F.asm přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
360 sound_F_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
361 sound_F.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
       
362 rnd_1.asm tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.asm
363 rnd_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1_list.asm
364 rnd_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.map
       
365 rnd_2.asm vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.asm
366 rnd_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2_list.asm
367 rnd_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.map
       
368 rnd_3.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.asm
369 rnd_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3_list.asm
370 rnd_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.map
       
371 rnd_4.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.asm
372 rnd_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4_list.asm
373 rnd_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.map
       
374 paddle_1.asm příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.asm
375 paddle_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1_list.asm
376 paddle_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.map
       
377 paddle_2.asm ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.asm
378 paddle_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2_list.asm
379 paddle_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.map
       
380 key_1.asm zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.asm
381 key_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1_list.asm
382 key_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.map
       
383 key_2.asm řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.asm
384 key_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2_list.asm
385 key_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.map
       
386 key_3.asm přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.asm
387 key_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3_list.asm
388 key_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.map
       
389 key_4.asm využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.asm
390 key_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4_list.asm
391 key_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.map
       
392 key_5.asm detekce stisku klávesy BREAK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.asm
393 key_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5_list.asm
394 key_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.map
       
395 cio_put_char.asm zápis jednoho znaku do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.asm
396 cio_put_char_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char_list.asm
397 cio_put_char.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.map
       
398 cio_put_block.asm zápis bloku dat do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.asm
399 cio_put_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block_list.asm
400 cio_put_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.map
       
401 cio_get_block.asm přečtení bloku z kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.asm
402 cio_get_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block_list.asm
403 cio_get_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.map
       
404 cio_modify_block.asm přečtení bloku, jeho modifikace a zpětný zápis (tisk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.asm
405 cio_modify_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block_list.asm
406 cio_modify_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.map
       
407 cio_print_1.asm zápis textových dat či binárních dat? první varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.asm
408 cio_print_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1_list.asm
409 cio_print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.map
       
410 cio_print_2.asm zápis textových dat či binárních dat? druhá varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.asm
411 cio_print_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2_list.asm
412 cio_print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.map
       
413 cio_write_to_c.bas zápis několika bajtů na kazetu ve standardním formátu (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_c.bas
414 cio_write_to_d.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého na disketě (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_d.bas
415 cio_write_to_h.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h.bas
416 cio_print_to_h.bas zápis textové zprávy do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_print_to_h.bas
417 cio_read_from_h.bas přečtení textové zprávy ze souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_read_from_h.bas
418 cio_write_to_h_2.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_2.bas
419 function_sin_plot_bmp.bas uložení screenshotu do souboru ve formátu BMP (TurboBASIC XL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/curves/ex­plicit/function_sin_plot_bmp­.bas
       
420 cio_write_byte_1.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – kostra programu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.asm
421 cio_write_byte_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1_list.asm
422 cio_write_byte_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.map
       
423 cio_write_byte_2.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – funkční řešení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.asm
424 cio_write_byte_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2_list.asm
425 cio_write_byte_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.map
       
426 cio_read_file.asm přečtení obsahu souboru (jeden textový řádek) přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.asm
427 cio_read_file_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_list.asm
428 cio_read_file.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.map
       
429 cio_read_file_2.asm přečtení obsahu celého souboru přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.asm
430 cio_read_file_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2_list.asm
431 cio_read_file_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.map
       
432 cio_print_3.asm zápis s kontrolou výsledku operace (korektní provedení) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.asm
433 cio_print_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3_list.asm
434 cio_print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.map
       
435 cio_print_4.asm zápis s kontrolou výsledku operace (provedení vede k chybě) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.asm
436 cio_print_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4_list.asm
437 cio_print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.map
       
438 cio_write_to_h_3.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic), realizace přes XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_3.bas
       
439 cio_plot.bas vybarvení pixelu přes CIO operace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_plot.bas
440 cio_drawto.bas kreslení úseček s využitím XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_drawto.bas
441 cio_fill_1.bas kreslení polygonu s využitím XIO (bez zarážky) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_1.bas
442 cio_fill_2.bas kreslení polygonu s využitím XIO (se zarážkou) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_2.bas
       
443 cio_write_byte_3.asm kontrola chyby po zápisu bajtu na zvolené zařízení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.asm
444 cio_write_byte_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3_list.asm
445 cio_write_byte_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.map
       
446 cio_null_device.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí úspěšné provedení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.asm
447 cio_null_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_list.asm
448 cio_null_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.map
       
449 cio_null_device_err.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí chybu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.asm
450 cio_null_device_err_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err_list.asm
451 cio_null_device_err.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.map
       
452 cio_custom_device.asm zařízení, které vypisuje informace o své činnosti na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.asm
453 cio_custom_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device_list.asm
454 cio_custom_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.map
       
455 g_device.asm zařízení pro ovládání spritu/spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.asm
456 g_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device_list.asm
457 g_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.map
       
458 g_device.bas komplexní demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic), realizace přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device.bas
459 g_device_1.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): otevření a zavření https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_1.bas
460 g_device_2.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): práce s více zařízeními https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_2.bas
       
461 PRG1.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (bez komentářů) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG1.asm
462 listing1.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing1.asm
463 PRG2.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (s komentáři) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG2.asm
464 listing2.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing2.asm
465 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/sprites.asm
466 listing3.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/
       
467 prg1.asm nastavení barvy okraje obrazovky, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1.asm
468 prg1_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1_list.asm
469 prg2.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání přepínače pro překlad do paměti, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2.asm
470 prg2_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2_list.asm
471 prg3.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání podmíněných skoků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3.asm
472 prg3_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3_list.asm
473 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites.asm
474 sprites_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites_list.asm
475 macro.asm definice jednoduchého makra bez parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro.asm
476 macro_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro_list.asm
       
477 hello.act program typu „Hello, world!“ naprogramovaný v jazyku Action! https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/hello.act
478 color1.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.act
479 color1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.asm
480 color2.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.act
481 color2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.asm
482 sprite1.act zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.act
483 sprite1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.asm
484 sprite2.act horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.act
485 sprite2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.asm
486 sprite3.act horizontální pohyb spritu řízený joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.act
487 sprite3.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.asm
488 inc.act překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.act
489 inc.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.asm
490 rsh.act překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.act
491 rsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.asm
492 lsh.act překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.act
493 lsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.asm
494 multiply.act překlad součinu obsahu proměnné s konstantou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.act
495 multiply.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.asm

Odkazy na Internetu

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Seriál: Programování pro osmibitová Atari
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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

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