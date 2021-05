Obsah

1. Programovací jazyky a vývojové nástroje pro mikropočítače společnosti Sinclair Research

V dnešním článku se postupně zaměříme na tři témata. Nejprve si alespoň ve stručnosti popíšeme hardwarové a softwarové konfigurace osmibitových domácích mikropočítačů navržených a prodávaných společností Sinclair Research (vynecháme tedy modely prodávané až firmou Amstrad, například ZX Spectrum +2 atd.). Druhým tématem bude programovací jazyk, se kterým se setkal prakticky každý uživatel ZX Spectra a který musel umět alespoň minimálně používat, například pro nahrání her příkazem LOAD (až ZX Spectrum 128 nabídlo načítání aplikací přímo z hlavního menu). Jedná se o Sinclair BASIC, který se postupně vyvíjel tak, aby jeho možnosti odpovídaly příslušnému typu mikropočítače. A konečně třetím tématem dnešního článku jsou další interpretry a překladače programovacího jazyka BASIC určené pro počítače ZX Spectrum 48k i pro jeho pokračovatele (v této části tedy již budeme ignorovat slavné, i když poněkud minimalisticky navržené mikropočítače ZX80 a ZX81).

Obrázek 1: Dobová reklama na počítač ZX80.

Po hardwarové stránce jsou osmibitové domácí mikropočítače ZX80, ZX81 i ZX Spectrum zcela odlišné od mikropočítačů Atari, s jejichž vývojářským software jsme se setkali v článcích [1] [2] a [3]. Ovšem z hlediska vývojářských nástrojů jsou si naopak tyto dvě platformy podobné, což ovšem není překvapující, protože vznikly a byly používány ve stejném časovém období, určeny byly pro podobný trh a měly podobná hardwarová omezení (kapacita RAM, kapacita ROM, dostupné externí paměti). Primárním jazykem tedy byl dialekt programovacího jazyka BASIC, a to na obou platformách v relativně primitivní podobě. K dispozici byly i monitory a více či méně sofistikované assemblery, a to jak s podporou maker, tak i bez této podpory. Kromě toho i na Spectru nalezneme větší množství překladačů vyšších programovacích jazyků, a to včetně Pascalu, céčka (nabízených například firmou HiSoft). S některými vývojovými nástroji, které spadají do této kategorie, se seznámíme v navazujícím článku.

Obrázek 2: Dobová reklama na mikropočítač ZX81, pokračovatele ZX80. Jeho cena (bez periferních zařízení) byla menší než 100 liber, takže se spolu se ZX80 jednalo o nejlevnější skutečně programovatelný počítač na trhu. I přes některé nedostatky se tento mikropočítač stal velmi oblíbený a připravil cestu pro svého slavného nástupce – ZX Spectrum.

Poznámka na úvod: všechny screenshoty jsou zvětšeny na dvojnásobné rozlišení, tj. namísto bitmap o rozlišení 256×192 pixelů jsou použity rastrové obrázky s rozlišením 512×384 pixelů, což (alespoň co se týká velikosti) bude více odpovídat tomu, co mohli vidět uživatelé reálného ZX80, ZX81 či ZX Spectra.

Obrázek 3: Některé hry (především ty modernější) dokázaly i přes omezení grafického režimu ZX Spectra vykreslit vícebarevné objekty, i když při jejich překryvu docházelo k nežádoucím změnám barev.

2. První mikropočítače společnosti Sinclair Research

Společnost Sinclair Research v průběhu své existence navrhla a vyráběla různé typy mikropočítačů. Prvním zařízením, které už lze skutečně označit slovem „počítač“ resp. přesněji „mikropočítač“, byl MK14 neboli celým názvem Microcomputer Kit 14. Jednalo se o stroj postavený nad čipem National Semiconductor SC/MP, který obsahoval 256 bajtů RAM (rozšiřitelná na 640 bajtů) a 512 bajtů ROM. Tento mikropočítač bylo nutné po dodání sestavit (dodáván byl skutečně jako kit, jak již ostatně jeho název naznačuje), takže spadal do oblasti zákazníků znalých konstrukce elektronických zařízení. S dalšími mikropočítači společnosti Sinclair však nemá prakticky nic společného (snad jen snahu dodat co nejlepší výkon za co nejmenší náklady).

Obrázek 4: Úvodní obrazovka ZX Spectra 48k s názvem společnosti.

Poznámka: jméno firmy Sinclair Research budu v tomto článku používat i v situaci, kdy měla stejná společnost jiný název. Zcela původní jméno pocházející z roku 1961 totiž znělo Sinclair Radionics. V roce 1975 došlo k přejmenování na Ablesdeal a ještě v témže roce došlo k přejmenování na Sinclair Instrument. V roce 1977 došlo k další změně jména na Science of Cambridge, v roce 1979 na Sinclair Computers a konečně v roce 1981 na Sinclair Research, což je ostatně i jméno, které se objevuje v úvodní zprávě zobrazené po spuštění ZX Spectra.

Obrázek 5: Úvodní obrazovka ZX Spectra 128 s názvem společnosti.

3. ZX80

Prvním skutečným domácím počítačem vyráběným firmou Sinclair Research byl osmibitový počítač ZX80, jenž byl na trh uveden v lednu 1980 – odtud je ostatně odvozen i jeho název. Cena počítače v základní výbavě s 1 kB RAM byla rovna 79,95 librám (jednalo se o cenu stavebnice, protože již sestavený počítač překročil svou cenou 99 liber). Po hardwarové stránce se jednalo o velmi jednoduchý systém s pouhými osmnácti čipy, včetně slavného mikroprocesoru Zilog Z80 a pamětí DRAM i ROM. V základní konfiguraci byl ZX80 vybaven pouhým jedním kilobajtem operační paměti, kterou bylo možné rozšířit až na 16 kB, pamětí ROM o kapacitě 4 kB, jenž obsahovala interpret poměrně jednoduchého jazyka Basic (viz další kapitoly) a již zmíněným mikroprocesorem Zilog Z80A s hodinovou frekvencí 3,25 MHz (od této frekvence je odvozeno generování video signálu). Program bylo možné zaznamenat na kazetu či pásku přes externí magnetofon, podobně jako u dalších osmibitových počítačů (disketové jednotky byly na začátku osmdesátých let minulého století poměrně drahé, nepočítáme-li ovšem slavnou disketovou jednotku pro Apple-II zkonstruovanou Stevem Wozniakem).

Obrázek 6: Nová folie na klávesnici počítače ZX80.

Osmibitové domácí mikropočítače Sinclair ZX80 a v následující kapitole popsaný Sinclair ZX81 pracovaly pouze v textovém režimu, v němž bylo na jedné textové řádce uloženo maximálně 32 znaků a celkový počet textových řádků byl roven 24 (slovo „maximálně“ jsem použil záměrně, protože se délka jednotlivých řádků mohla lišit, jak si ostatně řekneme v navazujících odstavcích). Vzhledem k tomu, že prvních osm znaků ze speciální znakové sady tohoto počítače obsahovalo čtverce a obdélníky se stranou rovnou jedné polovině šířky znaku a k dispozici byly i inverzní varianty znaků (viz další screenshot), bylo možné z těchto šestnácti znaků poměrně jednoduše sestavit bitmapu o rozlišení 64×48 „čtverečků“ (ve skutečnosti byl každý „čtvereček“ představován maticí o velikosti 4×4 pixely). Potřebná kapacita paměti pro takto vytvořenou „bitmapu“ dosahovala až 768 bajtů, což představuje celé tři čtvrtiny kapacity operační paměti původního mikropočítače ZX80, které bylo, jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, ve své základní verzi vybaveno pouhým jedním kilobajtem operační paměti.

Obrázek 7: Znaková sada používaná u počítače Sinclair ZX80. Z prvních osmi znaků a jejich inverzních variant lze vytvářet jednoduché černobílé obrazce s rozlišením 64×48 pixelů.

Programátoři však záhy přišli na způsob, jakým je možné programově ovládat vykreslování a teoreticky tak dosáhnout maximálního hardwarově podporovaného rozlišení na tomto počítači – plných 256×192 pixelů (ovšem zobrazovala se pouze černá a šedá barva, podpora pro barevný výstup byla až doménou slavného ZX Spectra). V následujícím textu si proto ve stručnosti popíšeme jak způsob „standardního“ vytváření obrazu na tomto počítači, tak i různé triky, které je možné se ZX80 provádět. Způsob vykreslování je u počítače ZX80 velmi poměrně nápaditý, neboť se návrhářům tohoto systému podařilo snížit počet nutných integrovaných obvodů na naprosté minimum a navíc je jak pro uložení zobrazovaných dat, tak i vlastního programu (psaného většinou v Sinclair BASICu, resp. přesněji řečeno v jeho první verzi) využito pouze nepatrné množství paměti – a to pouhý jeden kilobajt. Myšlenka uložení obrazových dat je poměrně jednoduchá: vzhledem k tomu, že výpis zdrojového kódu BASICového programu většinou nezabere celý textový řádek (32 znaků), jsou jednotlivé řádky uloženy v paměti za sebou jako řetězce o různé délce (samotný BASICový program je dokonce ještě mnohem kratší, neboť v paměti jsou uloženy pouze tokeny jednotlivých příkazů, ve své podstatě jde o předchůdce dnešních bajtkódů).

Obrázek 8: Všechny objekty v této hře jsou vykresleny pomocí semigrafických znaků nabízených mikropočítačem ZX80. Například kola děl jsou vytvořena z inverzních nul, střely jsou představovány čtverečkem o rozměrech 4×4 pixely (viz první znaky ve znakové sadě) apod.

Kódy znaků uložených v řetězcích různé délky (každý řetězec byl od dalšího řádku oddělen znakem NEWLINE) byly ve vykreslovací rutině postupně načítány mikroprocesorem a na základě právě aktuálního vykreslovaného obrazového mikrořádku (znaky byly vysoké přesně osm mikrořádků, termínem mikrořádek je zde myšlena jedna obrazová linka na televizní obrazovce – což není přesné, neboť se vykreslují půlsnímky) byl z paměti ROM načten bajt představující osm pixelů daného znaku. Výpočet adresy s uloženým bitovým vzorkem byl jednoduchý – kód znaku se vynásobil 64 (což lze provést bitovým posunem) a k této hodnotě se přičetlo číslo vykreslovaného mikrořádku modulo 8. Samotné načtení bitů sice inicioval mikroprocesor (vystavil na adresovou sběrnici adresu vypočtenou výše uvedeným způsobem), ovšem skutečný obsah získaný z paměti ROM byl přenesen do pomocných obvodů, které tyto bity zpracovaly. Konkrétně celou osmici bitů převedly na video signál, tj. černou či bílou (šedou barvu). Tímto způsobem se načetly a vykreslily všechny osmice bitů ležících na jednom mikrořádku. Vzhledem k tomu, že na jednom textovém řádku je uloženo 32 znaků, je jeden mikrořádek tvořen 32×8=256 bity (pixely).

Obrázek 9: Další hra využívající originální znakovou sadu počítače ZX80.

Vzhledem ke konstrukci ZX80 sice nebylo možné, aby adresa, ze které se bity představující mikrořádek znaku načítají, ukazovala do paměti RAM (nelze si tedy vytvořit uživatelsky definovanou sadu znaků), ale s využitím šikovné manipulace s registrem I, který ukazoval na tabulku znaků, mohl být každý mikrořádek znaku přečten z jiné oblasti ROM, čehož některé hry využívaly pro zvýšení rozlišení při vykreslování bitmap až na teoretickou hodnotu 256×192 pixelů. Ovšem ne všechny bitové kombinace lze tímto způsobem zobrazit, protože znaková sada obsahuje pouze 64 znaků a jejich inverzních protějšků – na každém mikrořádku lze tedy zvolit pouze jednu ze 128 kombinací, i když pro osm bitů (pixelů) existuje kombinací 256.

Obrázek 10: Většina screenshotů těchto her byla získána pomocí emulátorů ZX81 – viz odkazy uvedené v poslední kapitole.

4. ZX81

Následovníkem výše popsaného domácího počítače ZX80 byl mikropočítač ZX81, který byl na trh uveden počátkem roku 1981 (jméno tedy opět „sedí“). Tento mikropočítač byl obchodně velmi úspěšný, protože jen za prvních deset měsíců se prodalo čtvrt milionu kusů; celkově bylo vyrobeno a prodáno dokonce přes jeden milion těchto systémů (a to na samotném začátku osmdesátých let minulého století, kdy větší část veřejnosti měla jen značně mlhavé představy o tom, co že počítač vlastně je a k čemu by mohl být dobrý). Ve své podstatě se jedná o vylepšení ZX80, protože základní funkcionalita zůstala zachována. Osmnáct samostatných integrovaných obvodů se sloučilo do jediného čipu ULA (Uncomitted Logic Array), kapacita paměti ROM se zdvojnásobila na 8 kB (zejména došlo k přidání rutin pro výpočty v systému pohyblivé řádové čárky – viz další kapitoly) a i kapacita operační paměti dosahovala namísto původního jednoho kilobajtu 16 kB až 64 kB (ovšem adresovatelných bylo maximálně 56 kB, neboť zbylá část adresového prostoru byla vyhrazena pro paměť ROM, která nešla „odklopit“ tak, jak je to možné například na Atari). Taktéž byla vylepšena klávesnice i samotný obal, ve kterém je mikropočítač umístěn. Princip zobrazování sice zůstal stejný, jako v případě ZX80, ale uživatelé se dočkali jednoho poměrně zásadního vylepšení.

Obrázek 11: Domácí osmibitový mikropočítač ZX81.

Tímto vylepšením bylo zavedení takzvaného režimu SLOW. Původní režim zobrazování (FAST) popsaný v předchozí kapitole měl jednu nevýhodu – vzhledem k tomu, že zobrazování řídil samotný mikroprocesor, byla v době běhu programu obrazovka černá, protože celý jeho výpočetní výkon byl spotřebován pro interpretaci a spouštění jednotlivých příkazů. Taktéž stisk klávesy znamenal přerušení vykreslovací rutiny, které se projevilo viditelným poblikáváním. Zavedením režimu SLOW se cca 75% strojového času spotřebovalo na vykreslování obrazu a pouze zbylých 25% bylo možné využít pro běh programu – volné strojové cykly se nacházely pouze v čase vykreslování horního a spodního černého okraje. Mezi režimy FAST a SLOW se bylo možné přepínat, mnoho uživatelů dokonce používalo téměř výhradně režim FAST, a to i v době psaní programu (právě tehdy docházelo k nepříjemnému poblikávání).

Obrázek 12: Osazený plošný spoj mikropočítače ZX81. Počet čipů je zde skutečně minimální.

5. Slavné ZX Spectrum a ZX Spectrum+

Pravděpodobně nejslavnějším počítačem navrženým a vyráběným společností Sinclair Research je ZX Spectrum a jeho následovníci, tj. modely ZX Spectrum+ a ZX Spectrum 128 i jejich rozličné varianty. Původní ZX Spectrum („gumák“) bylo nabízeno ve dvou variantách. Levnější varianta, která byla prodávána za 125 liber, obsahovala 16 kB operační paměti, zatímco varianta dražší (nabízená za 175 liber) měla celých 48 kB RAM. Levnější model bylo možné za cca 60 liber upgradovat, tj. rozšířit paměť o 32 kB RAM. Dalším modelem bylo ZX Spectrum+, které bylo vybaveno klávesnicí s kurzorovými tlačítky i Resetem. Udává se, že po uvedení ZX Spectra na trh se každý týden prodalo až 15 tisíc kusů tohoto počítače. Velká popularita mezi uživateli se samozřejmě odrazila i v počtu aplikací – v době největší slávy ZX Spectra bylo vytvořeno více než 10000 her a dalších programů, ovšem aplikace pro něj vznikají i nyní. Především se jedná o nové hry (například existuje i Doom pro Spectrum) a dema.

Obrázek 13: Slavný „gumák“ ZX Spectrum.

6. Základní parametry ZX Spectra

Všechny typy počítačů ZX Spectrum se v několika ohledech lišily od původních ZX80 a ZX81, i když základ, tj. mikroprocesor Zilog Z80, byl použitý ve všech počítačích firmy Sinclair (zde se jeho frekvence zvýšila na 3,5 MHz). Především došlo k rozšíření paměti ROM na 16 kB, takže bylo možné použít vylepšenou verzi Sinclair Basicu, která obsahovala nové příkazy i funkce. Taktéž byl vylepšený způsob záznamu dat na magnetofon. Ale největší novinkou, která velkou měrou přispěla k popularitě ZX Spectra, byla upravená verze čipu ULA, jenž se mimo dalších operací starala i o generování obrazu, které již bylo ve větší míře nezávislé na mikroprocesoru, než tomu bylo u počítačů ZX80 a ZX81. ZX Spectra taktéž začaly používat klasický framebuffer s jeho – pro tento počítač tak typickým – rozdělením na dvě poloviny: bitmapu o rozlišení 256×192 pixelů a atributovou paměť s 32×24 bloky, v nichž bylo možné, nezávisle na ostatních blocích, měnit barvu popředí a pozadí.

Obrázek 14: Obchodní část hry Elite přepsaná do Sinclair BASICu.

Paměťový prostor ZX Spectra, tj. 64 přímo adresovatelných kilobajtů, byl rozdělen na tři části. Na začátku se nacházela oblast paměti ROM o velikosti 16 kB s interpreterem jazyka Sinclair Basic, rutinami pro výpočty s hodnotami reprezentované v pohyblivé řádové čárce apod. Za pamětí ROM bylo 16 kB RAM, do které měl přístup jak mikroprocesor, tak i čip ULA (který zde měl uložený framebuffer) a poslední oblast o kapacitě 32 kB byla dostupná pouze mikroprocesoru. V dalším textu se budeme zabývat pouze šestnáctikilobajtovou oblastí paměti RAM, do které měl přístup jak mikroprocesor, tak i čip ULA. Z hlediska programátora byla tato paměť „pomalejší“ než zbylých 32 kB, což mj. znamenalo, že se do této oblasti neumisťovaly časově náročné rutiny, například podprogramy pro přehrávání zvuků či práci s magnetofonem. Čip ULA si totiž postupně načítal hodnoty jednotlivých pixelů i příslušné barvové atributy těchto pixelů při generování video signálu.

Obrázek 15: Obchodní část hry Elite přepsaná do Sinclair BASICu.

7. ZX Spectrum 128

Následovníkem klasického ZX Spectra 48k a ZX Spectra+ byl model pojmenovaný ZX Spectrum 128. Zatímco vzhledově se tento počítač příliš nelišil od svých předchůdců, zejména ZX Spectra+, celková architektura počítače byla v několika směrech vylepšena. Především byl zvukový systém počítače (tj. jednobitový „beeper“ napojený na reproduktor) rozšířen o hudební čip AY-3–8910, přesněji řečeno o jeho variantu AY-8912, která kromě zvukového výstupu obsahovala i jeden osmibitový port použitý pro připojení MIDI zařízení a externí klávesnice. Dále byla zvýšena kapacita paměti ROM ze 16 kB na 32 kB, což například umožnilo použití vylepšeného interpretru Basicu i jeho editoru, včetně menu zobrazeného po startu počítače. Kapacita paměti RAM je zakódována v samotném názvu počítače – má tedy velikost celých 128 kB.

Obrázek 16: ZX Spectrum +128K.

Částečné vylepšení doznal také grafický subsystém. Největší změnou (spíše rozšířením) bylo to, že se framebuffer mohl nacházet na dvou místech v operační paměti. To znamenalo, že se dal velmi snadno implementovat například takzvaný double buffering, tj. technika, při které se do jednoho (neviditelného) bufferu provádělo vykreslování, zatímco obsah druhého bufferu byl zobrazován (vykreslování tedy nevedlo například k nežádoucímu „sněžení“). Po vykreslení scény se funkce obou bufferů prohodily. Dva buffery bylo možné použít i pro implementaci triku GigaScreen, při kterém se na obrazovce rychle mění dva speciálně upravené obrázky.

Obrázek 17: Další ukázka z BASICové zjednodušené hry Elite.

Dalšího vylepšení grafického subsystému se však programátoři ani uživatelé nedočkali (pravděpodobně kvůli snaze o co největší zpětnou kompatibilitu) – podpora pro skutečný textový režim, sprity či plynulý scrolling obrazovky neexistovala, tyto efekty musely být naprogramovány, na rozdíl od některých jiných osmibitových počítačů, které pro tyto činnosti obsahovaly specializované čipy.

Obrázek 18: U protihráčů ve hře Starquake se objevuje známé „překrývání“ barev u postaviček, které jsou blízko sebe. Viz dva protihráči zobrazení vpravo uprostřed.

8. Grafický režim ZX Spectra

Zobrazovaná bitmapa měla rozlišení 256×192 pixelů, tj. její velikost lze snadno vypočítat: 256×192/8=6144 bajtů. Každý pixel byl v této bitmapě reprezentován jediným bitem, kterým se volilo, zda se jedná o pixel patřící k popředí či k pozadí. Barvy popředí a pozadí nemohly být nastaveny pro každý pixel zvlášť, ale pouze pro celý blok 8×8 pixelů. Pro tento blok se v jednom bajtu zvaném atribut ukládaly jak informace o popředí a pozadí (k dispozici bylo osm základních barev, tj. jejich indexy bylo možné uložit ve třech bitech), tak i intenzita barev (vyšší/nižší) a příznak, zda má celý blok blikat, tj. měnit barvu popředí a pozadí.

Obrázek 19: Na obrázku hry Barbarian je patrné, jakým způsobem je obrazová paměť organizovaná, především omezení daná atributy o velikosti 8×8 pixelů.

Atributů bylo celkem 32×24=768, takže celková kapacita paměti pro uložení celého obrázku byla rovna 6144+768=6912 bajtům, což zhruba odpovídá typické kapacitě framebufferů u domácích osmibitových počítačů (větší framebuffery byly nepraktické, protože zabíraly velkou část drahé operační paměti a taktéž by tehdejší mikroprocesory musely provádět přesuny objemnějších bloků dat při změně obrazu). Frekvence mikroprocesoru Zilog Z80, tj. 3,5 MHz nebyla zvolena náhodně. Přesně totiž odpovídá počtu taktů nutných pro generování video signálu pro televize pracující v normě PAL.

Obrázek 20: Při pečlivé práci je možné omezení představovaná atributy do značné míry obejít, jak dokazuje tato bitmapa pro ZX Spectrum.