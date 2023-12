Nový ovladač Intel Xe zatím nic moc, Wayland-Proxy load balancer pro Firefox

Týden v KDE: předvánoční várka oprav

Tak jako týdny předešlé i následující, i tento poslední věnovali vývojáři desktopového prostředí KDE primárně opravám chyb před pomalu se blížícím vydáním Plasmy 6.0. Došlo ale i na pár dílčích vylepšení, hlásí jako obvykle Nate Graham na svém blogu.

Tou „jistě nejzásadnější“ bude přepracování Breeze ikon pro telefony do podoby, která lépe odpovídá současnému vzhledu smartphonů. Visuálních úprav doznala též stránka správy písem v systémových nastaveních (lépe zapadá do bezrámečkové Plasmy 6). Okna, která se nezobrazují ve správci úloh či Alt-Tab přepínání se už neobjevují jako napůl viditelná v Overview. Vylepšen je i kontrast textu pro některé akcentové barvy. A nakonec například přehrávač Elisa dostal podporu WebP pro fotografie obalů alb.

Celkově bylo opraveno 155 chyb. Do vydání Plasmy 6.0 zbývá vyřešit aktuálně 226 hlášení (tato hodnota se průběžně mění). Pro Qt6 byla portována čtečka dokumentů Okular a také applet pro grafické tablety Wacom. Tvůrci pracují i na zefektivnění běhu záznamu obrazovky přes KPipeWire – současná úprava neřeší zcela problémy s vysokou spotřebou paměti, ale značně zlepšuje situaci a snižuje šanci, že dojde k vyčerpání zdrojů.





Vývojová verze Wine 9.0-rc3

Wine je ve fázi zmrazeného kódu, takže novinky toto vývojové vydání nepřináší žádné, zato je uzavřeno celkem 35 chyb. Vesměs jde o věci novější, nejstarší řešené hlášení je z června 2021 a týká se padání na Windows s novými verzemi Radeon ovladačů, nejkratší dobu si na uzavření počkala chyba týkající se regrese u Falloutu 3 ve WoW64 módu, pouhé tři dny. Uzavřeny jsou i hlášení zvláštnější jako padání Civilization 2.

Wayland-Proxy Load Balancer a Firefox

Webový prohlížeč Firefox nám s verzí 121 před pár dny přešel do éry Waylandu, a tak se objevily jisté chybky. Jedno z nejčastějších hlášení chyb u Firefofu nyní je ztráta spojení s Wayland kompozitorem. Martin Stránský z Red Hatu se věci blíže věnuje a podrobněji se na svém blogu rozepisuje o tom, že taková ztráta spojení se stává, když je klient (zde tedy Firefox) pod velkou zátěží či nějak vytížen (u webových prohlížečů nic neobvyklého) a Wayand kompozitor jej tudíž odstaví. Aby se to nestávalo, je zde C++ load balancer Wayland Proxy, která udrží spojení na kompozitor a aplikace, zde tedy Firefox, se může vypořádávat s nadstandardní zátěží bez rizika ukončení spojení s Waylandem.





Martin uvádí příklady, kdy přetížení nastává z důvodů, že Wayland klient nestíhá číst zprávy od kompozitoru a po zaplnění výstupního bufferu z kompozitoru je tak klient odstaven: věc mohou vyvolat například i zařízení jako herní myši s 1000Hz komunikaci, či právě situace, kdy je klient přetížen ne svojí vinou (např. Firefox vykreslující velmi náročnou webovou stránku). Proxy je vymyšlena jako rychlé řešení právě pro tyto situace a zejména Firefox, jde u víceméně zjednodušený koncept posíti běžící Wayland spojení s WayPipe. Existuje rozpracované řešení psané v Rustu, ale Martin svoji implementaci postavil na C++, v němž je zběhlý. Fedora již Firefox 121 s Wayland Proxy distribuuje. Díky.

Intel opravil běh Baldur's Gate 3 na Linuxu s grafikami Intel Arc a API Vulkan

Díky Valve lze i letošní herní hit Baldur's Gate 3 provozovat na Linuxu, jak je již zvykem přes API Vulkan. Jen to zase nefungovalo dobře s grafikami Intel Arc, pročež vývojáři Intelu připravili opravu do vývojové větve Mesa 24.0-devel, která bude/je backportována do Mesa 23.3.

Měly by tak zmizet rušivé artefakty v obrazu či poblikávání (viz video ukázka), které až dosud šlo jen částečně mírnit snížením kvality mlhy z Ultra na Low a vypnutím FSR. Řešení bylo poměrně jednoduché, Intel pouze vypíná FCV optimalizace.

Nový ovladač Intel Xe zatím nic moc

Nový grafický ovladač pro GPU Intel Xe/Arc je začleněn do vývojové větve jádra a výhledově nahradí i915 pro posledních několik generací GPU Intel. Phoronix se jal otestovat jeho současné schopnosti ve stále experimentální fázi vývoje, právě proti i915. Všechno je stále potřeba aktivovat ručně, i balík Intel Compute Runtime je zatím bez podpory ovladače Xe. Při buildu ovladače je stále k vidění řada chybových hlášek, nicméně věc funguje a dá se měřit, a to Xe versus i915 v rámci Mesa 24.0-devel.

Ovladač Xe je typicky pomalejší zhruba o 10 až 20%, někdy je i915 rychlejší i o více než 100%. Platí to jak pro benchmarky, tak hry či Vulkan compute. A platí to pro Intel Arc A770, stejně jako nižší modely A750 a A580. Prozatím tedy vyčkávejme, jak v Intelu v příštím roce zapracují, v tuto chvíli je nový ovladač Xe opravdu hodně experimentální.