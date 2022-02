Síťová instalace Raspberry Pi OS, Chrome OS Flex pro běžné počítače

Raspberry Pi OS půjde přímo do zařízení

Instalace operačního systému na jednodeskový počítač Raspberry Pi vyžaduje zakoupení microSD karty s předinstalovaným systémem nebo stažení systému na jiný počítač a jeho instalaci na microSD kartu.

Tak jako tak je pro instalaci systému potřeba druhé zařízení. Tvůrci linuxové distribuce Raspberry Pi OS se to rozhodli změnit. Do zavaděče systému totiž brzy přibude volba, která umožní síťovou instalaci operačního systému.

Raspberry Pi Imager beta

Chrome OS pro jakýkoliv počítač

Chrome OS je operační systém od firmy Google postavený na linuxové distribuci Gentoo. Nyní tato firma oznámila, že vyvíjí jeho novou edici s názvem Chrome OS Flex. Jedná se o cloudový operační systém, který je schopný běžet nejen na většině PC, ale i na Macu.

Tento počin je zřejmě snahou Googlu dostat svůj operační systém mimo Chromebooky. Instalace z flash disku by měla být jednoduchá a měla by proběhnout za pár minu. Projekt je zatím ve fázi veřejného beta testování.

Chrome OS Flex

Haiku dostane GIMP a Inkskape

Poté, co je díky vrstvě kompatibility Xlibe možné spouštět X11 aplikace na Haiku OS bylo dalším krokem portace GTK3. Vypadá to, že GTK3 už na operačním systému Haiku funguje dostatečně dobře a vývojáři tedy učinili další krok. Na tomto systému otestovali běh prvních GTK3 aplikací a to konkrétně grafických editorů GIMP a Inkskape.

Zainteresovaní vývojáři tímto označili „dobrodružství s portací GTK3“ za ukončené a od příštího měsíce se hodlají znovu vrátit k vývoji jádra operačního systému.

GIMP na Haiku OS

Samostatné VR brýle Simula One

Simula One jsou otevřené brýle pro virtuální realitu. Na rozdíl od ostatních brýlí ale není potřeba je připojovat k dalšímu zařízení, protože fungují naprosto samostatně. Běží na nich SimulaOS, což je úplně první linuxová distribuce vyhrazená pro virtuální realitu.

Podle tvůrců je tento VR headset určený primárně pro kancelářskou práci a nabízí funkcionalitu linuxového desktopu s výhodami virtuální reality. Tento produkt lze předobjednat za 2699 dolarů (58 tisíc korun).

Simula One

Nově vydáno

Minimalistická záchranná distribuce Plop Linux vyšla ve verzi 22.1. Vyšel AV Linux MX-21 Edition „Consciousness“, linuxová distribuce optimalizována pro tvorbu mediální obsahu. Byla vydána verze 2022.1 průběžně aktualizované distribuce Kali Linux. Na Arch Linuxu postavená průběžně aktualizovaná distribuce s OpenBoxem ArchLabs Linux vydala svou novou verzi s číslem 2022.02.12.