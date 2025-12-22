Root.cz  »  Linux  »  Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source 15 milionů eur ročně

Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source 15 milionů eur ročně

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Spolkový stát Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky migraci na open source 15 milionů eur ročně. Vojtux je linuxovou distribuci pro zrakově postižené uživatele. Canonical vydal Ubuntu 26.04 Snapshot 2 o týden dříve, než bylo plánováno.

Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source

Spolkový stát Šlesvicko-Holštýnsko pokračuje v odklonu od proprietárního softwaru a hlásí výrazné úspory. Přechod z řešení od Microsoft na LibreOffice je zhruba z 80 % dokončen a v roce 2026 má přinést více než 15 milionů eur ročně na ušetřených licencích.

Na dokončení migrace a další rozvoj open-source nástrojů je plánována jednorázová investice 9 milionů eur. Kromě finanční stránky stát zdůrazňuje i datovou suverenitu. Citlivá veřejná data totiž zůstávají pod místní kontrolou a mimo zahraniční cloudy.

Šlesvicko-HolštýnskoŠlesvicko-Holštýnsko

Vojtux, distribuce pro zrakově postižené

Vojtěch Polášek, nevidomý softwarový inženýr ze společnosti Red Hat představil Vojtux, linuxovou distribuci pro zrakově postižené uživatele. Vychází ze spinu Fedory 43 s desktopovým prostředím MATE. Tato distribuce zůstává co nejblíže původnímu Fedora Mate Spin, aby bylo zajištěno, že projekt zůstane udržovatelný.

Většina úprav je distribuována jako balíčky RPM, což znamená, že je mohou znovu použít i jiné distribuce. Jeho klíčovou vlastností je hlasové ovládání ihned po instalaci. Jakmile je živá plocha připravena, Orca se spustí automaticky. Po instalaci je nakonfigurována tak, aby se spouštěla na přihlašovací obrazovce a také po přihlášení. Konečným cílem je, aby žádný Vojtux nebyl potřeba a požadovaná vylepšení se dostala do upstreamu.

Vojtěch PolášekVojtěch Polášek

Ubuntu 26.04 Snapshot 2

Canonical vydal Ubuntu 26.04 Snapshot 2 o týden dříve, než bylo plánováno. Jde o druhý z pěti vývojových snapshotů před vydáním LTS v dubnu 2026. Novinek je zatím minimum: hlavně technické změny „pod kapotou“ a aktualizace knihoven. Větší uživatelské novinky, jako GNOME 50 nebo nové výchozí aplikace, dorazí až v příštím roce.

Snapshoty se příliš neliší od běžných denní sestavení a slouží především k testování vývoje. K dispozici jsou i pro další příchutě (Kubuntu, Xubuntu aj.). Finální Ubuntu 26.04 LTS vyjde 23. dubna 2026.

Mýval jako maskot Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon Mýval, maskot Ubuntu 26.04

MidnightBSD 4.0 přináší řadu změn

Zatímco stabilní FreeBSD 15 byla oficiálně vydána začátkem tohoto měsíce, MidnightBSD si dál razí vlastní cestu. MidnightBSD 4.0 zahrnuje nejnovější aktualizace z řady FreeBSD 13, aktualizuje mnoho knihoven třetích stran a přináší nejnovější verzi správce balíčků mport.

Školení Zabbix

Součástí vydání jsou také desítky dalších změn v jádře, vylepšení hypervizoru bhyve pro virtualizaci a řada bezpečnostních oprav. Na straně hardwarové podpory MidnightBSD 4.0 standardně používá nový ovladač USB HID, nabízí základní podporu procesorů Intel Alder Lake v ovladači HWPMC, rozšiřuje podporu Wi-Fi PCI adaptérů Realtek, přidává podporu Intel BE200 v ovladači IWLWIFI, označuje AGP jako zastaralé a přináší další dílčí vylepšení.

MidnightBSD logoMidnightBSD logo

Nově vydáno

Michael Prokop oznámil vydání Grml 2025.12, aktualizované stabilní verze živého linuxového systému založeného na Debianu. Shanios, neměnná desktopová distribuce založená na Arch Linuxu vyšla ve verzi 2025.12.14. Vyšel Expirion Linux 6.2–251214, nové vydání distribuce založenu na Devuanu, která nabízí edice s prostředími LXQt a Xfce. K dispozici je pearOS 2025.12, nové vydání na Arch Linuxu postavené distribuce, která nabízí prostředí KDE Plasma upravené do podoby macOS.

pearOS 2025.12pearOS 2025.12
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Takto vypadá největší čip na světě

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj