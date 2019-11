 »   »  Softwarová sklizeň (14. 3. 2012)

PieDock je task bar podobný tomu, co je v Mac OS X, jen je ve tvaru kruhu a pochopitelně je navržený pro desktopy světa otevřeného softwaru (Gnome, KDE, Xfce). Napsaný je v C++. Pokud se zrovna necítíte na kompilování, na domovských stránkách jsou připravené i binární obrazy.

Na pomoc přichází Safecopy . Umí přeskočit vadné sektory a dostat z umírajícího média co nejvíc dat. Pochopitelně s širokými možnostmi nastavení ovlivňující rychlost, úspěšnost a integritu dat. To ale umí i dd_rescue (ve všech inkarnacích). Specialita Safecopy jsou nízkoúrovňové operace na úrovni média jako nastavení čtecí hlavy na začátek záznamu resp. kousek před vlastní začátek. Pochopitelně bude hodně záležet na hardwaru a jak dobře jsou napsané drivery. Safecopy u mě také vyhrává formátem logu. Detaily, dokumentaci a různé přístupy k obnově dat najdete na domovských stránkách projektu. Jedná se o zajímavé čtení, i pokud zrovna Safecopy nevyužijete.

Asi už je vám víc než jasné, že další srovnání je zbytečné. Jsou to dva odlišné nástroje. Pokud chcete jednoduchého, lokálního klienta pro správu MySQL databází – koukněte na MyJgui. Na domovských stránkách najdete základní dokumentaci, která vás provede nastavením spojení a kódování. Bohužel, jediné, co se ve zdrojovém kódu za poslední dva roky událo, je stabilizace a minimální změny. PhpMyAdmin si své prvenství pro tentokrát pravděpodobně udrží. Nebo znáte lepší nástroj pro správu MySQL databází? Nezapomeňte se podělit v diskusi pod článkem.

Ora2Pg je Perlový modul a skript pro převod databáze z Oraclu do PostgreSql. Převede nejen tabulky, ale i pohledy, indexy, triggery, procedury a více. Pomocí parametrů lze konfigurovat, co a jak se převede. Ora2pg umí udělat převod buď online, tedy připojí se k staré i nové databázi zároveň; nebo offline, kdy jen vytvoří SQL soubor vhodný k importu do PostgreSQL. Bohužel nemám přístup k Oracle databázi, která by využívala speciality a pokročilé funkce Oraclu, abych ověřil jak se popere s nástrahami reálného světa. Pokud máte tu možnost a budete Ora2Pg zkoušet, ocením, pokud se s případným úspěchem či neúspěchem podělíte v diskusi pod článkem.

