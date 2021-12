Softwarová sklizeň (15. 12. 2021)

RefScout

RefScout je pomocník pro identifikaci konfliktních referenčních sestavení (assembly references) v projektech .NET Core a .NET Framework. Rozpoznává několik typů konfliktů, jako je nesprávná konfigurace přesměrování vazby, nesoulad verzí, nesoulad architektury procesoru či chybějící verze runtime. K dispozici je vizualizace vazeb nebo možnost filtrování referencí.

github.com/Droppers/RefScout, 0.1

DropPoint

DropPoint je jednoduchý nástroj, se kterým můžete posbírat soubory a složky z různých koutů úložiště a následně jejich kopii vložit do cílového umístění, hromadně je navázat v podobě příloh do e-mailové zprávy nebo přetáhnout do okna libovolné aplikace.

github.com/GameGodS3/DropPoint, 1.1.3

cozyvec

cozyvec je nástroj v terminálu, který umožňuje tvořit plotter art v podobě SVG grafiky pomocí javascriptového kódu. Nabízí rozsáhlou knihovnu funkcí pro kreslení linií, přesun mezi body, nastavení rozměrů plátna, použití matematických funkcí, vyhodnocení vzdálenosti mezi body nebo vygenerování náhodného čísla. Vyjma vektorového formátu SVG lze grafiku exportovat také do PNG.

brubsby.itch.io/cozyvec

WLED-GUI

WLED-GUI je desktopová verze služby WLED, která implementuje webový server ESP8266/ESP32 pro ovládání NeoPixel LED diod nebo SPI čipsetů. Electronového klienta lze spustit na Linuxu, macOS i Windows.

github.com/WoodyLetsCode/WLED-GUI, 0.7.1

