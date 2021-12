Softwarová sklizeň (8. 12. 2021)

Gamebuntu

Aplikace s výstižným názvem. Stvořil ji tvůrce distribuce Ubuntu Unity a jejím cílem je zjednodušit nastavení Ubuntu k hraní her. Jedná se v podstatě o jednoduchý script, který nainstaluje a nastaví vše potřebné k tomu, aby byl systém připraven k hraní. Cílí hlavně na linuxové nováčky, kteří ještě nejsou v jeho užívaní dostatečně zběhlí a chtějí si zahrát.

gitlab.com/rswat09/gamebuntu,

Naver Whale

Na Chromiu založený webový prohlížeč z Korejské republiky. Díky tomu jsou s ním kompatibilní aplikace pro Google Chrome. Příjemným překvapením je, že je k dispozici v češtině. Tento prohlížeč je zaměřen hlavně na produktivitu a obsahuje proto spoustu užitečných nástrojů.

whale.naver.com/en, 2.12.129.34

Drawing

Aplikace, která se snaží přinést funkce Microsoft Paint do Linuxu. Svůj vzor napodobuje jak funkcemi, tak rozložením nástrojových lišt. K dispozici tak budete mít stejné nástroje na kreslení a úpravu obrázků. Bohužel stejně jako Malování ve Windows podporuje pouze formáty PNG, JPEG a BMP.

maoschanz.github.io/drawing, 0.8.5

balenaEtcher

Multiplatformní nástroj, který umí převést obraz operačního systému na USB klíčenku, na SD kartu nebo na kterékoli jiné externí úložiště. Má jednoduché a intuitivní rozhraní a zvládá i simultánní zápis na více médií. Nejedná se o žádné komplexní řešení, ale o jednoduchou aplikaci pro začátečníky.

www.balena.io/etcher, 1.7.1

Blbinka

Pamatujete si na smrtibudky ze seriálu Futurama? Vypadalo to jako vtip až do té doby, než to někdo vzal vážně.