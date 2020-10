Softwarová sklizeň (28. 10. 2020)

MeshLab

Systém pro zpracování a úpravu 3D triangulárních sítí. Poskytuje sadu nástrojů pro úpravu, vyčištění, opravu, kontrolu, renderování a konverzi těchto sítí. Také nabízí funkce pro zpracování dat získaných digitalizací 3D dat a pro přípravu modelů určených na 3D tisk.

www.meshlab.net, 2020.07

Kissback

Keep it simple stupid backup je software pro zálohování velkých adresářů obsahujících velké soubory na sftp servery. Během zálohy uchovává všechny atributy souborů stejně jako informace o uživatelích a skupinách. Kombinuje inkrementální zálohy s jednoduchostí plné zálohy. K jeho filozofii patří to, aby byl uživatel schopný obnovit si svou zálohu i bez použití tohoto softwaru.

prrescue.prnet.org/index.php/Kis­sback, 0.4

CRITERIA-1D

Aplikace pro simulaci oběhu vody v půdě. Umí vymodelovat jednorozměrné simulace vodního toku, vývoje úrody a spotřeby vody. Jako vstup potřebuje data o denní maximální a minimální teplotě, o celkových srážkách a pokud možno i o hladině podzemní vody. Výstup je pak ukládán do databáze SQLite.

github.com/ARPA-SIMC/CRITERIA1D, 1.0.2

DOS Subsystem for Linux

Windows Subsystem for Linux asi všichni dobře znáte. Jedná se o technologii umožňující ve Windows spouštět linuxové programy. Jak už název napovídá, tento program dělá to stejné, akorát pod starým dobrým DOSem. Nejedná se však o dílo Microsoftu, ale nezávislého vývojáře. Celý projekt je teprve na začátku vývoje, takže se může stát, že na některém hardwaru prostě nebude fungovat.

github.com/charliesome/doslinux

Blbinka

Každý se občas o trochu splete. Někdo občas i mnohonásobně.