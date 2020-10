Softwarová sklizeň (21. 10. 2020)

sndcpy

sndcpy je nástroj pro směrování audia ze zařízení s Androidem (ve verzi 10 nebo vyšší) do PC. Nevyžaduje root přístup a je schopen pracovat nejen s Linuxem, ale i ostatními systémy. Motivací je především směrování zvuku při zrcadlení obrazovky pomocí programu scrcpy, nicméně oba nástroje lze používat nezávisle.

github.com/rom1v/sndcpy/, 1.0

OneClickCDN

OneClickCDN je shellový skript pro nastavení uzlu CDN (Content Delivery Network) pro webové stránky. Umožňuje sestavit Traffic Server ze zdroje, přidat webové stránky do CDN, instalovat SSL certifikáty, ale také prohlížet statistiky nebo čistit mezipaměti.

github.com/Har-Kuun/OneClickCDN/, 0.0.5

yadm

yadm (Yet Another Dotfiles Manager) umožňuje synchronizovat a zálohovat konfigurační soubory. Soubory jsou ukládány do jakéhosi repozitáře v podobném duchu jako lze to samé dělat v Gitu. Podporuje vytváření alternativních verzí (variant) konfiguračních souborů pomocí šablon. Provedení příkazů yadm je možné doplnit o další operace spouštěné v dávce (před/po).

yadm.io/, 2.5.0

FLTR

FLTR (Foreign Language Text Raeder) pomáhá s učením a osvojováním cizího jazyka – subjektivně řečeno – docela sympatickým způsobem. Dokáže během čtení textu v cizím jazyce vyhledávat jednotlivá slova (online), a tyto termíny (slova, fráze aj.) ukládat do slovníku s překladem. Uložená slova nesou stav (neznámé, v procesu zapamatování, známé, ignorované, velmi dobře známé – zapamatované). Každý stav má vlastní barvu, kterou je zvýrazněno slovo/fráze ve všech použitých textech.

sourceforge.net/projects/foreign-language-text-reader/, 1.0.0

