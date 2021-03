Softwarová sklizeň (3. 3. 2021)

Lagrange

Desktopový klient pro prohlížení Gemini space. Nabízí moderní funkce známé z webových prohlížečů jako je například prohlížení ve více panelech, záložky, historie, přehrávání audio souborů, našeptávač nebo témata vzhledu. Stejně jako samotné Gemini vsází tento prohlížeč na minimalismus.

gmi.skyjake.fi/lagrange, 1.1.4

Pingnoo

Program, který kombinuje trasování a aplikaci ping pro analýzu síťového připojení. Díky němu můžete měřit latenci připojení, získaná data pak můžete snadno vizualizovat na časové ose a pak je analyzovat a zjistit příčiny latence.

www.pingnoo.com, 2012.02.17

CRIC

Custom Runtime Image Creator je grafické uživatelské rozhraní pro příkaz jlink. Je určený pro vytváření runtime image pro prostřední Java Runtime. Tento projekt vznikl pro potřeby aplikace Mapton a zatím byl testován jenom na Linuxu.

github.com/trixon/cric, 1.0.1

PianoBooster

Přehrávač MIDI souborů, který během přehrávání zobrazuje noty a učí vás tak hrát na piano. Kromě přehrávání poslouchá jak hrajete vy a reaguje na to. Můžete přehrávat jakoukoli skladbu ve formátu MIDI nebo KAR a tento program vás u toho bude sledovat a učit.

www.pianobooster.org, 1.0.0

Blbinka

Znáte ten vtip o tom, že se před školkou nesmíte bavit o whiskey? Protože prohlášení, že ta šestiletá byla dobrá, ale dal bych si dvanáctiletou, by vás mohla dostat do problémů. Na internetu vás teď ale do podobných problémů můžou dostat šachy.