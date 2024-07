SudokuToon: oblíbená čísla v tabulce

SudokuToon je logická desková hra. V podstatě se jedná o klasickou sudoku s přidanými ozdůbkami, které vše zpestřují, aniž by byly změněny klasická chytlavost a kouzlo. Jaké je to být v zajetí čísel již brzy poznáte na vlastní kůži. Radost z dobře umístěného čísla, zlost a vždy přítomná čirá zoufalost jsou neodmyslitelnými součástmi této „zábavy“.

Odkud se vlastně Sudoka vzalo a co to je? Dnešní podobu vytvořil Howard Garns v roce 1979 pod názvem Number Place. O šťastných sedm let později se Sudoku uchytilo v Japonsku a jeho věhlas rychle vzrůstal. Princip zůstal neměnný, ale jméno bylo změněno na Súdži wa dokušin ni kagiru. Odtud plyne původ Sudoku. Zajímavostí může být cifra 670 903 752 021 072 936 960. To je počet rozličných sudoku. Neustále bude co luštit, nemyslíte?

Jaká jsou pravidla této matematické hříčky? Hrací plochu tvoří čtverec rozděleny na devět menších čtverců vždy tři krát tři políčka. Do polí máte vepisovat čísla od 1 do 9. Zatím nevidíte problém? Teď přijde to hlavní. V žádném z 9 subčtverců, libovolném řádku a ani sloupci se nesmí opakovat žádná z číslic. Jinak řečeno v každém z řádků, sloupců a menších čtverců musí být všechny čísla 1 až 9. Hodně štěstí.





Postoupíme k samotnému produktu. Co vše nám nabízí SudokuToon? Dvě jazykové verze, klasickou angličtinu a španělštinu. V hlavní nabídce si zvolíme zda bychom ponechali zvukovou stránku či nikoli a v případě že ano, jak nahlas si ji přejeme. Položka help skýtá odstavec nezbytných pravidel. Credits nám ukáže logo firmy a jména autorů. Poslední je Play, který vše odstartuje. Výše jsem popsal možné kombinace sudoku. SudokuToon je na ně krapet chudší a nabízí nám z oné veliké škály devět. Myšleno v základní nabídce. Další se dají stáhnout z internetu. Po jejich zdárnému splnění obrázek zešedne a objeví se nápis ok. Na některý úsměv klikněte a zvolte select. Gratuluji, jste ve hře.

Na prázdná políčka nyní klikáním budete umisťovat čísla. Pravé tlačítko hodnotu o jednotku zvýší, naopak levé sníží. Hra mi přišla značně ulehčená tím, že jakmile se číslo nehodí, je umístěno do červeného pole. Jste tak vyvarování krásného momentu, kdy zbývá poslední prázdné políčko a vy náhle zjistíte, že je někde chyba. Zlepšovákem je oproti tomu možnost změny čísel na barevné kuličky či tvary. Na mě osobně to působilo spíše zmateně, ale je to individuální pocit. Hru můžete kdykoli uzavřít křížkem v pravém horním rohu. Jakmile se vám rozehraná partie znelíbí, v dolní části je tlačítko change neboli změna. Pustí vás na obrazovku, kde jste si vybírali z devíti možných. Co se ještě hodí vědět, bude fakt, že ukončíte-li hru, čísla zůstanou. V podstatě takový save a load. Vymazání všech čísel nastane jedině po stisknutí restartu.

Grafické zpracování, dalo by se říci, je pěkné. Možná příliš veselé a barevné, ale to je nejspíš neustále v módě. Hudba je totožná s grafikou. Úsměvnou náladu přímo vyzařuje. Rozhodně to je dobře, velmi těžko se u ní vzteká. Snad jen je zbytečně dynamická, pomalejší skladba by nebyla na škodu. Jukebox zahrnuje výběr ze tří hitů. Přepínáte mezi nimi v pravém výběrovém sloupci. Hratelnost i ovládání jsou bez připomínek. Ono snad ani nebylo co zkazit.

Závěrem pár už jen pár vět. Slušně zpracovaný titul sázející na jistotu ověřenou mnoha lety. Koho baví ona matematická hříčka a dosud ji nemá v počítači je SudokuToon dobrou volbou. Nezbývá mi než vám popřát čistou hlavu a jasnou mysl při vkládání čísel na jediná možná místa. Nezmylte se.

Pro Linux je určena verze „Low“, ze stránek hry si stáhněte příslušný archiv. Ten stačí rozbalit a spustit binárku ./SuDoKuToon