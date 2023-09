Superstabilní server s NetBSD, varování před chytrými auty

BSD server běžel roky bez zásahů

Operační systémy z rodiny BSD jsou často považovány za stabilní a spolehlivé platformy. Jedním takovým příkladem této stability je server běžící na NetBSD, který byl ponechán bez dozoru po téměř deset let. Jeho poslední restart proběhl v roce 2012 po zemětřesení v severní Itálii.

K dispozici měl záložní generátor, takže měl vždy nepřetržitý zdroj energie. Devět let neustálého provozu pro server, který byl nastaven během několika hodin, na běžném hardwaru a byl ponechán po několik let v podstatě bez dozoru. Je to impozantní výkon, jak pro hardware, tak pro operační systém, a svědčí to o dovednostech vývojářského týmu NetBSD.

NetBSD server

Mozilla varuje před chytrými auty

Přemýšleli jste někdy, který produkt je nejhorší, co se týká ochrany soukromí? Překvapivě to nejsou ani telefony, ani domácí kamery, ale moderní auta. Nadace Mozilla v rámci iniciativy Privacy Not Included prozkoumala 25 značek automobilů a jejich vztah k soukromí uživatelů.





Z tohoto zkoumání bylo zjištěno, že všechny automobilky sbírají o svých uživatelích více dat, než je nutné a celých 84% z nich pak tato data dále sdílí a prodává. Většina z nich (56%) pak překvapivě snadno sdílí tato data se státními institucemi a na jejich vydání stačí pouhá žádost.

Chytré auto

Fedora Asahi KDE Spin mění instalátor

Hlavní vývojář projektu Asahi Linux Hector Martin oznámil, že nadcházející distribuce Fedora Asahi Remix pro zařízení Apple Silicon, která je založena na distribuci Fedora Linux KDE Spin, bude používat grafický instalátor Calamares jako výchozí.





Fedora Asahi Remix používá distribuci Fedora KDE Spin jako základ a obsahuje prostředí KDE Plasma. V současné době používá instalátor Anaconda, stejně jako všechny ostatní edice distribuce Fedora Linux. Přechodem na grafický instalátor Calamares se distribuce Fedora Asahi Remix stane zcela kompatibilní s Waylandem.

Fedora Asahi Remix

Plán vydání KDE Plasma 6

Na Akademii, každoročním setkání vývojářů KDE byl oznámen další plán vývoje prostředí KDE Plasma. Současná stabilní verze, KDE Plasma 5.27 LTS, je poslední z řady 5.x a bude dostávat pouze opravy chyb, ale žádné nové funkce. První alfa verze Plasma 6 se očekává v listopadu letošního roku, následovaná třemi po sobě jdoucími betami a RC mezi prosincem 2023 a lednem 2024.

Stabilní finální vydání Plasma 6 je plánováno na únor 2024. Samozřejmě si vývojáři vyhrazují právo změnit tento harmonogram v případě nepředvídaných okolností, ale původní záměrem je dodržet termíny.

KDE Plasma 6

Nově vydáno

Turecké sdružení Tubitak UlakBim oznámilo vydání Pardus 23.0, nové verze na Debianu postavené linuxové distribuce. Vyšla OpenMandriva 23.08 „Rome“, všestranná linuxová distribuce vhodná jak na pracovní stanici, tak na server. Vývojáři na stabilní větvi Debianu postavené distribuce antiX oznámili nové vydání s číslem 23. Linuxová distribuce Armbian určená hlavně pro vývojářské desky s architekturou ARM vyšla ve verzi 23.8.1.