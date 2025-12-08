Tumbleweed aktualizuje zavaděč, Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků

Tumbleweed aktualizuje zavaděč
Uživatelé, kteří používají větev Tumbleweed systému openSUSE, budou mít brzy možnost vyzkoušet nový zavaděč této distribuce. openSUSE Tumbleweed nedávno změnil výchozí zavaděč z GRUB2 na GRUB2-BLS při instalaci přes YaST. Tento krok navazuje na trend započatý MicroOS, který zavádí zavaděče kompatibilní se specifikací zavaděče.
MicroOS používá systemd-boot, což je velmi malý a rychlý zavaděč z projektu systemd. Jedním z důvodů této změny je zjednodušení integrace nových funkcí. Mezi nimi je i úplné šifrování disku založené na nástrojích systemd, které bude využívat tokeny TPM2 nebo FIDO2, pokud jsou k dispozici.
Co je GRUB2-BLS? Je to GRUB2 s několika opravami převzatými z projektu Fedora, které zahrnují určitou kompatibilitu se specifikací zavaděče pro položky zavádění typu #1. Jedná se o malé textové soubory uložené v
/boot/efi/loader/entries, které zavaděč čte, aby zobrazil počáteční nabídku. Tato změna umožní úplné šifrování disku a odstraní některé kroky údržby GRUB.
Fedora zlepší zpracování poškozených balíčků
Projekt Fedora vytváří špičkovou distribuci, která v důsledku rychlého přijímání nových technologií někdy zanechává uživatele s nefunkčním softwarem. Několik nedávných problémů s nefunkční aktualizací balíčku Mesa a jejími následky vyvolaly bouřlivé diskuse.
Část obav ohledně této aktualizace Mesa, která narušila funkčnost, spočívala v tom, že několik lidí nahlásilo problémy ještě předtím, než byla aktualizace nasazena do stabilních repozitářů Fedory. Hlášení byla ignorována a aktualizace byla nainstalována do systémů uživatelů. Byl předložen nový návrh na zlepšení stability distribuce a komunikace projektu Fedora s uživateli v případě, že se vyskytnou problémy.
Raspberry Pi 5 zdražuje
Uvedena byla levnější varianta Raspberry Pi 5 s 1 GB RAM za 45 dolarů (935 Kč). Nabízí výkon čtyřjádrového Arm Cortex-A76, který je 2–3× rychlejší než u Pi 4, a zachovává plnou výbavu: USB, GPIO, CSI/DSI i PCIe. Novinka je sice nejdostupnějším modelem v řadě, ale kvůli rostoucím cenám pamětí napříč celým technologickým průmyslem – způsobeným hlavně poptávkou po AI datacentrech – není tak levná, jak by mohla být.
Současně se zvyšují ceny ostatních modelů Raspberry Pi 5, a to o 5 až 20 dolarů podle velikosti RAM. Raspberry Pi 4 1 GB zůstává za 35 dolarů, model 2 GB za 45 dolarů. Nezdražují ani Pi 3+ nebo nejmenší modely jako Pi Zero – tam je zjevně dostatek zásob. Firma očekává, že tlak na ceny pamětí je dočasný, a plánuje zdražení později zrušit.
Jolla Phone v předobjednávkách
Jolla spustila předobjednávky na nový Jolla Phone, komunitně navržený evropský linuxový telefon s důrazem na soukromí. Nabízí 12 GB RAM, 256 GB úložiště (rozšířitelné až na 2 TB), 6,36" FullHD AMOLED displej, vyměnitelnou 5500mAh baterii a výkonný 5G Mediatek SoC. Telefon přináší duální nano-SIM, globální roaming, Wi-Fi 6, BT 5.4, NFC, 50Mpx + 13Mpx fotoaparáty, čtečku otisků, vyměnitelný zadní kryt a LED indikaci.
Novinkou je fyzický přepínač, kterým můžete vypnout mikrofon, Bluetooth či Android subsystém. Běží na Sailfish OS (s podporou Android aplikací), bez telemetrie a s min. 5 lety podpory. Dostupný bude ve třech barvách. Předobjednávka stojí 99 eur, plná cena bude 499 eur (12 tisíc korun) . Kampaň již překročila hranici 2000 objednávek, výroba tedy začne. Dodání se očekává na konci první poloviny roku 2026.
Nově vydáno
Jaiden Riordan oznámil vydání Ultramarine Linux 43, nové verze desktopové distribuce založené na Fedoře s možností výběru desktopů KDE Plasma, Budgie, GNOME a Xfce. Byl vydán Pardus 25.0, významná aktualizace projektu, který pracuje na zavádění svobodného softwaru ve veřejném sektoru v Turecku. Armbian, linuxová distribuce určená pro vývojové desky ARM (a jiné) je k dispozici ve verzi 25.11.1. NebiOS, distribuce založená na Ubuntu s vlastním kompozitorem Wayland nazvaným NebiDE vyšla ve verzi 10.1.