21letá studentka opravila 20 let starou chybu v Enlightenment E16

Jan Fikar
Včera
Enlightenment 0.24 Autor: Enlightenment
Enlightenment je správce oken pro X z roku 1997. V současnosti je aktuální verze 0.27.1, ale někteří hardcore uživatelé používají staré verze jako E16. Ty jsou stále udržované a výhoda je například opravdu malá spotřeba paměti RAM. Jednou z uživatelek E16 je také studentka  Kamila Szewczyk.

Ta objevila a opravila starou chybu, kdy dojde k zatuhnutí při otevření jednoho konkrétního souboru PDF v nástroji Atril. Přitom tato chyba byla v E16 celých 20 let. Zajímavé to je také proto, že Kamile je 21 let.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

