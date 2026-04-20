21letá studentka opravila 20 let starou chybu v Enlightenment E16

Enlightenment je správce oken pro X z roku 1997. V současnosti je aktuální verze 0.27.1, ale někteří hardcore uživatelé používají staré verze jako E16. Ty jsou stále udržované a výhoda je například opravdu malá spotřeba paměti RAM. Jednou z uživatelek E16 je také studentka Kamila Szewczyk.
Ta objevila a opravila starou chybu, kdy dojde k zatuhnutí při otevření jednoho konkrétního souboru PDF v nástroji Atril. Přitom tato chyba byla v E16 celých 20 let. Zajímavé to je také proto, že Kamile je 21 let.
(Zdroj: it's foss)
