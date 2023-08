30 let Debianu

Pět let po oslavách čtvrt století od prvního vydání distribuce Debian a obligátní měsíc po oslavách 30 let Slackware, můžeme právě teď na sekundu přesně oslavit 30 let od chvíle, kdy Ian Murdock ohlásil Debian.





Debian je stále jednou z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších linuxových distribucí na světě. Bez Debianu by nebylo Ubuntu (jak jej známe), bez Debianu by nebyla záložní varianta, kam jít, v situaci, kdy člověka něco naštve. Debian tu zkrátka stále je a bez ohledu na kontroverzi kolem přechodu na systemd, která zrodila fork Devuan, je to setsakra dobře.