 »   »  8K Association definovala parametry pro 8k TV

David Ježek

Kdyby vás náhodou při všem tom do 4k upscalovaném Betacamu v českém éteru pojala myšlenka, že 8k TV by se mohla hodit, pak vězte, že 8K Asociace, tvořená firmami Hisense, Panasonic, Samsung a TCL zadefinovala své „performance specifications“, které by ideálně měl splňovat 8k televizor.

8K Association byla zformována letos v lednu na CESu 2019. Jejím cílem je dotažení příštího standardu v rozlišení TV do stavu, kdy nebude problém s obsahem na žádné TV. Základní specifikace, které nyní tato asociace definuje, obsahují samozřejmě rozlišení 7680×4320, a to při 24p, 30p a 60p. Jas displeje by měl dostahovat špičkově až 600 cd/m² (jistě budou i vyšší HDR verze), nebytným rozhraním je minimálně HDMI 2.1 (zejména kvůli 60p) a jako třešnička na závěr je tu požadavek na podporu kodeku H.265 (HEVC).

A právě v posledním bodu leří největší úskalí. H.265 je sice možná aktuálně nejlepší všeobecně podporovaný standard, ale pro 8k je jeho efektivita nedostačující. Připomeňme, že i přes zhruba dvojnásobný nárůst efektivity oproti H.264 musely filmy místo na 50GB Blu-ray začít vycházet na 100GB, resp. 128GB UHD Blu-ray, neb 3840×2160 je 4×1920×1080. A rozlišení 7680×4320 je opět čtyřnásobkem, pročež při zachování podobné kvality by film v 8k musel být distribuován v datovém toku odpovídajícím přibližně celkovému objemu kolem 500 GB (u optických médií by toto byl oříšek i pro Archival Disc u internetu zase z hlediska propustnosti linek, případně dimenzování serverů velkých poskytovatelé á la Netflix). Je nad slunce jasné, že specifikace tedy v budoucnu zahrne i podporu „H.266“ (o AV1 si netroufám spekulovat).