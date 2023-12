Advent of Cyber 2023

Autor: Depositphotos

Začiatkom decembra sa začal nový ročník Advent of Cyber. Ide o zábavnú hru a vedomostnú súťaž v jednom. Každý deň od 1. do 24. decembra sa zverejní nová séria úloh z vybranej oblasti počítačovej bezpečnosti. Úlohy sú relatívne jednoduché a účastníci nájdu riešenia priamo v zadaniach. Neskôr sa riešenia preberú v podrobných video tutoriáloch. Advent of Cyber je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorý sa zaujímajú o kybernetickú bezpečnosť.





Akciu organizuje výukový portál tryhackme.com, ktorý sa špecializuje na kybernetickú bezpečnosť. Účasť je bezplatná. Jediné obmedzenie je, že attack box máme k dispozícii len na jednu hodinu. (Môžeme však využiť svoj linuxový desktop.)