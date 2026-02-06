Root.cz  »  Mobily a tablety  »  AirDrop bude k dispozici pro více telefonů s Androidem

AirDrop bude k dispozici pro více telefonů s Androidem

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Android iOS Autor: Google

Pro rychlé sdílení souborů používá Apple svůj protokol AirDrop a Android Quick Share. Loni Google umožnil uživatelům Pixelu 10 používat protokol AirDrop z aplikace Quick Share.

V letošním roce by měla podpora AirDrop přijít pro více telefonů s Androidem. Navíc by mělo být možné přenášet soubory také na MacBooky a iPady. Uživatelé Apple však musí v AirDrop povolit volbu „všichni po dobu 10 minut“ (everyone for 10 minutes), protože zatím nefunguje sdílení podle kontaktů, jak to má Apple. Sdílení souborů je možné přes Wi-Fi Aware, což Apple přidal do AirDropu na žádost Evropské unie.

(Zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI