Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3 a sloučený adresář /usr

Petr Krčmář
Dnes
Alpine Linux

Vývojáři uvolnili pravidelnou podzimní verzi distribuce Alpine Linux s označením 3.23.0. Po pěti letech je k dispozici nová verze balíčkovacího systému apk 3. Nástroje byly aktualizovány, ale zatím byl zachován původní index a formát balíčků v2. Ty je v plánu vyměnit někdy po tomto vydání distribuce.

Alpine také přichází s dříve slibovaným sloučeným adresářem /usr. U nové instalace je možné sloučení zařídit nastavením proměnné prostředí BOOTSTRAP_USR_MERGED na hodnotu 1 před spuštěním utility setup-disk. Ruční migrace je také možná instalací balíčku merge-usr a spuštěním stejnojmenné utility. Více podrobností naleznete v oficiálním oznámení.

V Alpine Linuxu jsou nyní k dispozici dva hlavní balíčky s linuxovým jádrem: linux-lts, který následuje LTS vydání, a linux-stable, který následuje stabilní vydání. Balíček linux-stable se dříve jmenoval linux-edge a měl odlišnou konfiguraci od  linux-lts.

Pro firewall nftables jsou připraveny balíčky s názvem -nftrules, které obsahují doplňkovou konfiguraci pro jednotlivé servery linkovatelnou z adresáře /usr/share/nftables.avail/. Podobně se balíčky s pravidly pro udev přesunuly do samostatných balíčků -udev, což zjednodušuje správu systému bez udev. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.

Alpine Linux je lehká, bezpečně orientovaná linuxová distribuce navržená pro minimalismus a efektiviní využití zdrojů. Staví na knihovně musl libc, busyboxu a správci balíčků apk, což jí umožňuje dosahovat malých obrazů a rychlého spouštění. Proto je populární pro kontejnery, vestavěné systémy a servery s omezenými prostředky.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

