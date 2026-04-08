Alyssa Rosenzweigová je zpět, představuje Jay, nový kompilátor shaderů pro GPU Intel

David Ježek
Dnes
Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Přední vývojářka projektu Asahi Linux (též pracující po jistou dobu pro Valve) a zejména ovladačů pro GPU část Apple Silicon, jež loni v létě opustila Asahi a nastoupila v Intelu, oznamuje klíčový nový projekt. Jay je nový shader compiler pro GPU společnosti Intel, od kterého si firma slibuje značné zrychlení běhu.

Pro Alyssu tak nejde o zásadní změnu rolí, pro GPU Intel naopak o příslib výrazného zlepšení kvality softwarové vrstvy pro firemní GPU v Linuxu. Jay je budoucí náhradou za stávající kompilátor BRW a v tuto chvíli je ve velmi rané fázi vývoje, není doporučeno jej zatím ani testovat. Vývojáři Intelu prostě nechtějí vývoj držet ve firmě a pořád vydávat dílčí vývojové verze, takže projekt představují světu a míří rovnou do Mesa. Z hlediska návrhu, dodává Alyssa, se Jay nijak zvlášť neliší od jiných současných NIR backendů jako ACO, NAK či AGX. V tuto chvíli cílí na GPU generaci Xe2, tedy Battlemage. Prochází testy pro OpenGL ES 3.0 a OpenCL 3.0, na vyhovění specifikacím API Vulkan se pracuje.

Z hlediska výkonového Alyssa uvádí jeden vzorový CTS test (math_bruteforce sin) kompilovaný se stávajícím BRW a vyvíjeným Jay. BRW testem projde za 19,91 sekund za pomoci 12980 instrukcí, zatímco Jay to zvládne za 7,00 sekund s 6768 instrukcemi. Jay má v tuto chvíli zhruba 14 tisíc řádků kódu napsaného v C.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

