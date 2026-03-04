Root.cz  »  Nástroje a utility  »  AMD DPTCi, speciální ovladač pro řízení běhu krabiček typu Steam Deck

AMD DPTCi, speciální ovladač pro řízení běhu krabiček typu Steam Deck

David Ježek
Dnes
Steam Deck OLED Autor: Valve
Steam Deck OLED

Malé handheldy s AMD Ryzenem dosud spoléhají na neoptimální podporu v jádru Linux, případně doplněnou o externí nástroje typu RyzenAdj. Nově vývojář Antheas Kapenekakis připravuje ovladač, který vše potřebné sjednocuje na jednom místě a který komunikuje standardně přes rozhraní sysfs. Jmenuje se to celé AMD Dynamic Power and Thermal Configuration Interface, zkráceně AMD DPTCi.

Do budoucna tak stroje typu Steam Deck, Asus ROG Ally či Lenovo Legion Go a podobné budou moci využívat lepší podporu řízení provozních parametrů, včetně provázanosti na jiné systémové služby. Ovladač nastavuje klíčové parametry SoC, tedy jak PPT limity napájení („rychlé“ i „pomalé“), tak limit dlouhodobého odběru STAPM, teplotní limity dle čidel a také cílové teploty pro případnou regulaci běhových parametrů.

Kód je v tuto chvíli neoptimální, Antheas jej částečně stvořil s pomocí AI, musí spoléhat na některé magické hodnoty, neb nemá přístup k interním informacím AMD a celkově bude ještě dost práce, než se ovladač dostane z fáze RFC reálně do jádra.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

