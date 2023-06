AMD vydalo open-source openSIL, který nahradí AGESA

AMD včera vydalo open-source openSIL (Silicon Initialization Library), což je firmware, který inicializuje procesor a periferie po startu. Zatím jde jen o proof-of-concept a funguje jen na referenční serverové desce s procesorem Zen4.





V budoucnu v horizontu asi tří let by openSIL mohl začít nahrazovat stávající uzavřený firmware AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture). OpenSIL se skládá ze tří statických knihoven xSIM (x86 Silicon Initialization Libraries), xPRF (x86 Platform Reference Library) a xUSL (x86 Utilities & Services Library). Zdrojový kód převážně v C pod licencí MIT je zveřejněn na GitHubu.





(zdroj: phoronix)