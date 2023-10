Ardour 8.0 vylepšuje mix i práci s regiony

Autor: Ardour

Paul Davis oznámil vydání nové hlavní verze digitální zvukové stanice Ardour 8.0 pro Linux, macOS i Windows. Na macOS včetně podpory nejnovější verze macOS Sonoma. Vedle obvyklé várky oprav a menších vylepšení tvůrci vyzdvihují několik novinek.





Jsou to např. „rychlé skupiny“, kdy většina na mix zaměřených ovladačů pracuje nad všemi vybranými stopami/sběrnicemi. Vylepšena je automatizace úkonů, správa oblastí ve skladbách, přibyly persistentní skupiny regionů (zlepšuje editaci přes více oblastí), nový dedikovaný nástroj mapující tempo na lidský záznam a mnohé další. Jak ale Paul dodává, mnozí by se nad tímto seznamem novinek mohli pousmívat, když jiné DAW toto mají už 20 let, ale zase třeba nemají leccos, čím Ardour disponuje už od roku 2005.





Přehled novinek včetně náhledů je k dispozici na domovském webu projektu.