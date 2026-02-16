Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Automatické taxi Waymo má problém se zavíráním dveří

Automatické taxi Waymo má problém se zavíráním dveří

Jan Fikar
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Waymo Autor: Waymo

Automatické taxi Waymo funguje zatím v šesti amerických městech a postupně se bude rozšiřovat. Nově má problém se zavíráním deří. Když totiž zákazník vystoupí a nezavře dveře, auto si je nemůže samo zavřít a nemůže se tedy rozjet k dalšímu zákazníkovi.

Řidiči rozvážkové služby DoorDash dostávají nově zajímavou nabídku. Dojet k blízkému vozu Waymo (do jedné míle) a zavřít mu dveře. Za to mohou dostat asi 11 dolarů. V budoucnu budou vozidla Waymo vybavena automatickým zavíráním dveří.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI