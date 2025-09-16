Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Canonical oznámil oficiální podporu pro Nvidia CUDA v Ubuntu

Canonical oznámil oficiální podporu pro Nvidia CUDA v Ubuntu

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Nvidia Autor: Depositphotos

V rámci spolupráce se společností Nvidia bude Canonical oficiálně podporovat a distribuovat CUDA v rámci své distribuce Ubuntu. Distribuce CUDA v rámci Ubuntu vývojářům ještě více usnadní vytváření, iterování a nasazování jejich aplikací umělé inteligence pomocí CUDA, píše se v oznámení.

Vývojáři doposud stahovali sadu nástrojů CUDA přímo z webových stránek společnosti Nvidia. Canonical vývojářům usnadní přístup k sadě CUDA přímo prostřednictvím jejich vývojového prostředí. Sada nástrojů CUDA a runtime budou distribuovány přímo v rámci systému Ubuntu. Distribuce se tak bude starat o instalaci a kompatibilitu napříč širokou škálou podporovaného hardwaru Nvidia.

CUDA je platforma pro paralelní výpočty a programovací model, který vývojářům umožňuje využívat grafické procesory Nvidia pro všeobecné účely. Využívá architekturu SIMT (Single-Instruction Multiple Thread) grafického procesoru, která umožňuje jemné řízení vláken, paměťových hierarchií a jader pro zrychlení rozsáhlých numerických a tenzorových operací.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Cesta k superrychlému ethernetu

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme zrušené slevy na dani

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI