Canonical oznámil oficiální podporu pro Nvidia CUDA v Ubuntu

V rámci spolupráce se společností Nvidia bude Canonical oficiálně podporovat a distribuovat CUDA v rámci své distribuce Ubuntu.
Distribuce CUDA v rámci Ubuntu vývojářům ještě více usnadní vytváření, iterování a nasazování jejich aplikací umělé inteligence pomocí CUDA, píše se v oznámení.
Vývojáři doposud stahovali sadu nástrojů CUDA přímo z webových stránek společnosti Nvidia. Canonical vývojářům usnadní přístup k sadě CUDA přímo prostřednictvím jejich vývojového prostředí. Sada nástrojů CUDA a runtime budou distribuovány přímo v rámci systému Ubuntu. Distribuce se tak bude starat o instalaci a kompatibilitu napříč širokou škálou podporovaného hardwaru Nvidia.
CUDA je platforma pro paralelní výpočty a programovací model, který vývojářům umožňuje využívat grafické procesory Nvidia pro všeobecné účely. Využívá architekturu SIMT (Single-Instruction Multiple Thread) grafického procesoru, která umožňuje jemné řízení vláken, paměťových hierarchií a jader pro zrychlení rozsáhlých numerických a tenzorových operací.