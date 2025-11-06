Česká republika podepisuje Ruskem navrženou dohodu o kyberzločinu

Více než 70 členských zemí Organizace spojených národů (United Nations), včetně České republiky, podepsaly v Hanoji dohodu o mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti Convention on Cybercrime. Dohoda, kterou navrhlo v roce 2017 Rusko a kterou schválilo Valné shromáždění OSN na konci roku 2024, se považuje za náhradu už existující dohody Budapest Convention on Cybercrime z roku 2001, se kterou Rusko, Čína a ostatní autoritářské země nesouhlasily, protože prý ohrožovala jejich suverenitu. Podpisem dohody se země zavazují k tomu, aby právní obsah zahrnuly do své vlastní legislativy.
Dohoda [PDF] má za cíl především rozšířit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi v oblasti výměny elektronických dat občanů při vyšetřování finančních a dalších zločinů. Státy a soukromé společnosti mají na žádost cizí země shromažďovat a poté poskytnout data občanů v případě, že je občan v cizí zemi podezřelý ze zločinu, za který hrozí čtyři a více let vězení. Právě tento bod je z řad občanskoprávních organizací kritizován nejvíce.
Organizace Human Rights Watch ve svém komentáři, pod který se podepsalo mnoho dalších organizací, vyzývá k odmítnutí dohody a upozorňuje, že v mnoha zemích je zločinem pořádat protesty, podporovat utlačované menšiny, věnovat se investigativní žurnalistice nebo odkrývat korupci. Pokud se jakákoliv část těchto činností uskuteční na internetu nebo pomocí elektronických zařízení, bude automaticky spadat pod tuto dohodu. Organizace EFF říká, že dohoda ohrožuje i lidi pracující na výzkumu a tvorbě bezpečnostních a šifrovacích nástrojů, protože i ty jsou v mnoha zemích nelegální.
Navzdory kritice odborníků na bezpečnost a lidská práva se dohoda těší podpoře od organizace INTERPOL nebo Evropské unie, která tvrdí, že jednotlivé státy budou moci odmítnout spolupráci, pokud to bude odporovat zákonům o lidských právech, základním svobodám a diskriminaci. Toto tvrzení je prý sporné a kritici oponují, že dohoda nespecifikuje podle jakých konkrétních zákonů se má rozhodnutí o nespolupráci řídit.
Dohoda (PDF) mimo tradičních bodů ohledně ochrany dětí obsahuje i mnoho jiných závazků jako například ustavení kontaktu, který bude k dispozici „24 hodin 7 dní v týdnu“ a který bude okamžitě asistovat v mezinárodním vyšetřování a ve shromažďování elektronických důkazů (str. 36), poskytovat data o síťovém provozu a to včetně provozu v reálném čase (str. 39) nebo obecné posílení mezinárodní výměny dat o občanech mezi bezpečnostními složkami (str. 40 a dále).
Mezi země, které dohodu alespoň prozatím odmítly podepsat, patří USA. Americký velvyslanec ve Vietnamu Marc Knapper se sice zúčastnil slavnostního ceremoniálu, ale později potvrdil, že za USA dohodu nepodepsal a že americká administrativa pokračuje ve vyhodnocování dohody, její dopady na práva občanů a hrozby, které představují ostatní nedemokratičtí signatáři jako je Rusko a Čína. Jedná se o obrat oproti politice Bidenovy administrace, která se minulý rok rozhodla dohodu podpořit.
Perličkou na konec může být i samotné místo konání slavnostního ceremoniálu. Je to právě komunistický Vietnam, který v poslední době zintenzivnil pronásledování a uvězňování kritiků režimu. Vietnamský pár, který na svém yutubovém kanálu kritizoval Komunistickou stranu Vietnamu, její politiku a lídry, dostal u soudu čtyři roky vězení za „zneužívání demokratických svobod“.
(Zdroj: UN Cybercrime Treaty wins dozens of signatories, to go with its many critics)