Chrome 109 nasazuje CHIPS či BYOB

Autor: Google

Stodevítka Chrome / Chromia přináší několik menších novinek. Jednou z nich je podpora délkové jednotky lh v rámci CSS (relativní délka vůči výšce řádku) či podpora CSS vlastnosti hyphenate-limit-chars .





Dále tvůrci implementovali počáteční podporu CHIPS neboli Cookies Having Independent Partitioned State, což je součást plánu Googlu na odstavení cookies třetích stran. NA Androidu by implementován Origin Private File System (OPFS), dále zde najdeme WebTransport Bring Your Own Buffer (BYOB) či MathML Core (pro matematické zápisy v HTML i SVG).