 »   »  Chrome měl problém s bílou obrazovkou ve firemním prostředí

Jan Fikar

Google již nějakou dobu zkoušel experimentální funkci WebContent Occlusion, která skryje obsah neviditelných panelů a tím šetří zdroje i baterii. Během testování se neobjevily žádné problémy, proto byla funkce zařazena do ostrého provozu pro Chrome 77 a 78 minulé úterý.

To však nadělalo starosti firemním uživatelům používajícím Windows Terminal Server nebo Citrix. Pokud se jednomu uživateli s WebContent Occlusion zavřela obrazovka, všem ostatním uživatelům se zobrazovala jen celá bílá obrazovka. Google pak ve čtvrtek změnu zrušil. Případně je možné použít parametru --disable-backgrounding-occluded-windows , anebo zrušit dvě volby Enable oclussion of web content a Calculate window occlusion on Windows v chrome://flags .

(zdroj: bleepingcomputer)